春、最初の一杯は別府の絶景とともに

SEKIYA RESORT Galleria Midobaruでは、宿泊者の皆様にご提供しているウェルカムドリンクを、2026年2月より、春限定の特別仕様にてお届けいたします。

本ドリンクは、香り高い緑茶をベースに、ふわりと桜の香りをまとわせた、春の訪れを感じさせる一杯。口に含んだ瞬間、やさしく広がる桜の風味と、緑茶のすっきりとした後味が調和し、穏やかな余韻を残します。華美になりすぎない、洗練された味わいは、旅のはじまりにふさわしい、静かで上質な時間を演出します。

当館は別府湾を望む高台に位置し、館内のラウンジや客室からは、季節ごとに表情を変える別府の街並みと自然を一望いただけます。春には、やわらかな陽光と澄んだ空気、そして街を包み込むような桜色の景色が広がり、訪れる方に穏やかな時間をもたらします。チェックイン後、眺望とともに味わう春限定のウェルカムドリンクは、旅の緊張をほどき、これから始まる滞在への期待を静かに高めてくれるひとときです。

忙しい日常から離れ、季節の移ろいに身を委ねる贅沢な時間。Galleria Midobaruでは、春の別府ならではの情景とともに、心ほどける滞在体験をお届けいたします。

ご宿泊のご予約はこちら

https://beppu-galleria-midobaru.jp/

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

SEKIYA RESORT Galleria Midobaru

GALLERIA MIDOBARU（ガレリア御堂原）は、大分県別府市の高台に佇むアートと温泉が融合したデザイナーズホテルです。館内には国内外のアーティストによる現代アート作品が配され、まるで“泊まれる美術館”のような非日常空間を演出。全室源泉かけ流しの温泉付き客室からは別府湾や別府市街を一望でき、訪れる人に“感覚を刺激する滞在体験”を提供しています。

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。