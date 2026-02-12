JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 オフィシャルツアー 2月12日（木）発売開始！開演前のステージに上がる特別な体験を！

株式会社ジャルパック

株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井 登、 以下「ジャルパック」）は、JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 オフィシャルツアーを2月12日（木）14：00に発売しました。

多彩なアーティストが集結する札幌の音楽フェス「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE」。2回目の今回は日本航空が特別協賛をし、JALダイナミックパッケージにて初のオフィシャルツアーを設定。1日分のチケットとオフィシャルツアーでしか体験できない限定特典付きです。また、オプショナルプランにてもう1日分のチケットを追加購入することも可能です。オフィシャルツアーで特別な体験をお楽しみください。

※当ツアーは、お申し込みいただくタイミングにより、価格が変動する時価販売商品です。航空便や宿泊施設の空き状況をリアルタイムに反映し、組み合わせた販売価格を瞬時に表示させますので、常に最新のプラン内容・旅行代金をご提供いたします。

※販売予定枚数に達し次第販売終了となります。

【JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026オフィシャルツアー概要】

発売日 ：2月12日（木）14：00

出発日 ：イベント開催日を含む日程でお申し込みください。

出発地 ：各地

お申し込み期限 ：4月3日（金）17:00 まで

イベント開催日 ：4月18日（土）・4月19日（日）

Webサイト ：https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/hok/spk-music-experience/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/hok/spk-music-experience/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_domdp)

【ツアーのポイント】

１.「JALスーパービューシート」（着席指定席）を確約

ステージ全体を見渡せる、スタンド正面エリアの「JALスーパービューシート」をご用意。 アーティストのパフォーマンスを最高の視点から、じっくりと堪能いただけます。

２.【限定特典】開演前のステージへ！アーティスト目線を体感

通常は入ることのできない開演前のステージに上がれる特別なプログラムをご用意。 数万人を前にするアーティストが実際に見る景色、あの熱量を肌で感じる一生ものの思い出を提供します。

３.【限定特典】先行入場＆グッズ先行購入権

ロビーエリア（グッズエリア）へ一般のお客さまより一足先にご案内。 混雑を気にせず、グッズをいち早く手に入れることができます。

４.自由自在な旅のカスタマイズ

出発地や宿泊先は、お好みにあわせて自由に選択可能。 前後泊を札幌以外のエリアと組みあわせることや、旅行中日のフライト予約もできるため、ライブと共に北海道観光も思う存分楽しめます。

夢と感動のステージを、より身近に、より贅沢に。 ジャルパックだからこそ実現できた、特別なサポートと限定特典。 チケットは販売予定枚数に達し次第終了となりますので、お早めのご予約をお待ちしております。

※画像は全てイメージです。

