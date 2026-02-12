【参加者募集】中川政七商店と佐嘉平川屋の「経営の本質に迫る」講演＆トークセッションを開催します

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀県佐賀市、所長：石井法子）は、県内事業者の販路拡大の基盤となる経営力の強化を目的として講演とトークセッションを開催します。

講演では、地方の事業者のコンサルティングを手掛け、多数の成功事例を創出してきた元中川政七商店会長の中川淳氏を招き、現代で求められている経営力について語って頂きます。また、トークセッションでは、県事業を通じて中川政七商店のコンサルティングを受け、その経営手腕でV字回復を遂げた佐嘉平川屋代表取締役の平川大計氏のほか、コンサルティングを担当したデザイナーの堅田佳一氏、バイヤーとして多方面で活躍する山田遊氏の豪華メンバーを加えて、経営者、コンサルタント、デザイナー、バイヤーそれぞれの角度から経営の本質に迫ります。

イベントの概要

日時：2026年3月6日（金）13:30～16:00（13:00開場）

場所：ホテルマリターレ創世（佐賀市神野東2丁目5-15）

内容：

【講演】

テーマ「経営は順番が大事」講師VISION to STRUCTURE中川淳（なかがわじゅん）代表

【トークセッション】

テーマ「佐嘉平川屋のコンサルティングと、その後の実践」

ゲスト：VISION to STRUCTURE中川淳（なかがわじゅん）代表

ゲスト：株式会社佐嘉平川屋平川大計（ひらかわひろかず）代表取締役社長

ゲスト：KATATA YOSHIHITO DESIGN堅田佳一（かたたよしひと）代表

モデレーター：株式会社メソッド山田遊（やまだゆう）代表取締役

参加費：無料

定員：１００名（先着順）

申込み方法：右の二次元コードリンク先から申込みください。（事前予約制）

ゲストのご紹介

中川 淳 （なかがわ じゅん）

1974 年生まれ。京都大学法学部卒業後、2000 年富士通株式会社入社。2002 年に株式会社中川政七商店に入社し、2008 年に十三代社長、2018 年に会長に就任。「日本の工芸を元気にする！」を掲げ、工芸業界初の SPA 業態を確立し、経営コンサルティング・教育事業を展開。2025年に会長を退任。

現在は、志ある企業の共同体PARaDEや、ビジョンを起点とした経営コンサルティングを行うVISION to STRUCTUREの代表として、世の中に「いい会社」を増やす活動に取り組む。

「ポーター賞」、「日本イノベーター大賞優秀賞」、「グッドデザイン賞」など多数受賞。「カンブリア宮殿」、「SWITCH」などテレビをはじめ多くのメディアに出演。経営・デザイン分野での講演や執筆活動を行い、著書に『経営とデザインの幸せな関係』（日経 BP 社）、『ビジョンとともに働くということ』（祥伝社）などがある。

平川 大計 （ひらかわ ひろかず）

株式会社佐嘉平川屋 代表取締役。1971年、佐賀県武雄市生まれ。九州大学大学院修士課程修了後、旧運輸省に入省し、港湾局・航空局で勤務。ITバブルの影響で起業を志し、父親が経営する有限会社平川食品工業（現・株式会社佐嘉平川屋）に入社。債務超過状態から経営を改善。通信販売を軌道に乗せ、ブランディングにより売上拡大、実店舗展開などを行い、独自のポジションを構築。

「はばたく中小企業 300社」選出やマーケター・オブ・ザ・イヤー2024優秀賞受賞など、経営革新と地域貢献が評価されています。

堅田 佳一（かたた よしひと）

クリエイティブユニット L/O 共同主宰/ KATATA YOSHIHITO DESIGN 代表。

大阪府出身、新潟県を拠点に活動。デザイン事務所や新潟県燕三条での経験を経て、2014年にKATATA YOSHIHITO DESIGNを設立。事業全体を俯瞰する視点で、全国の企業や工芸産業に対し、クリエイティブコンサルティングを展開しています。

2024年より堀田カーペット株式会社の社外取締役に就任。プロダクトデザイナー、インテリアデザイナーとしても活動し、「NY ADC GOLD」「MONOCLE design award 2025 winner」「Dezeen Awards 2025 winner」など国内外で多数受賞しています。

山田 遊（やまだ ゆう）

東京都出身。南青山のIDEE SHOPのバイヤーを経て、2007年、method（メソッド）を立ち上げ、フリーランスのバイヤーとして活動を始める。現在、株式会社メソッド代表取締役、 武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科客員教授、TOKYO MIDTOWN AWARD審査員。国内外の店づくりを中心に、あらゆるモノにまつわる仕事に携わり、産地や教育機関での講演など多岐に渡って活動を続けています。

2013年「別冊Discover Japan 暮らしの専門店」が、エイ出版社より発売。

2014年「デザインとセンスで売れる ショップ成功のメソッド」が、誠文堂新光社より発売。

さが県産品流通デザイン公社について

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

※支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

■公式ホームページ「SAGAPIN」：https://sagapin.jp/