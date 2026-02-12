【マシンピラティススタジオを支える新モデル】131.3万円～始めるロイヤリティ0円の開業支援パッケージ　～フランチャイズに頼らないワタシスタイル開業～

マシンピラティススタジオの開業をトータルプロデュース

株式会社JUNOロイヤリティ0円・131.3万円から始める「独自開業支援パッケージ」を提供開始

ピラティススタジオの開業から安定した経営までを一気通貫で支援する、

「独自開業オールインワンパッケージ」の提供を開始しました。

本パッケージは、

・高品質ピラティスマシンの導入

・現場で通用するインストラクター養成

・実績に基づく集客・運営支援

を一つにまとめた、インストラクター兼オーナー向けの新しい開業モデルです。

フランチャイズに必要な加盟金やロイヤリティは不要。

初期投資131.3万円から、自由度の高いスタジオ開業を実現します。

近年、マシンピラティスを中心にスタジオ開業が増え、業界への注目は年々高まっています。一方で、フランチャイズ型開業におけるロイヤリティ負担や運営上の制約に対し、「自分らしいスタジオ運営がしづらい」と感じる声も少なくありません。

こうした背景を踏まえ、ピラティスマシン・技術・集客を分断せず、

インストラクター自身が主体となる独自開業を支援する仕組みとして、本パッケージを開発しました。

■ 三位一体で支える、独自開業支援パッケージの内容

１.JUNO PILATES｜マシンとメンテナンス

現場目線で選ばれるピラティスマシン──JUNO PILATESが提供する「使い続けられる」設備環境株式会社JUNO CCO盧辰昊(ノジンホ) ピラティスマシン開発から、ピラティス業界の未来に向き合う。

JUNO PILATEは、ピラティススタジオや施設の現場視点を大切にしたピラティスマシンを提供しています。

マシン設計においては、滑らかな動作性、スプリングの精度、耐久性を重視。日々のレッスンで繰り返し使用されることを前提に、インストラクターのキューイングを妨げない操作性と、クライアントが安心して身体を預けられる安定感を備えています。

また、マシンの販売だけでなく、配送・搬入・組立・設置・動作確認、導入後のメンテナンスまで一貫して対応。定期点検や消耗部品の交換などを通じて、マシンを安全に、長く使い続けられる環境を支えています。

マシンを「置いて終わり」にしない姿勢が、JUNO PILATEの強みです。

２.Lotus Flower Academy ｜技術＋“伝え方・在り方”としてのピラティス

JUNO PILATE :https://juno-pilates.jp/技術だけで終わらせない指導者育成──Lotus Flower Academyが伝える「選ばれるピラティス」一般社団法人日本ピラティスヨガフリーランス協会代表理事 Lotus Flower Academyマスター講師 海川ひとみ先生

Lotus Flower Academy（LFA）は、ピラティス指導者として必要な知識や技術だけでなく、「人にどう伝え、どう向き合うか」までを重視した養成プログラムを展開しています。

マスター講師の海川さんが大切にしているのは、ピラティスを単なる運動指導として終わらせないこと。身体の理解やエクササイズの正確性はもちろん、クライアントとの関係性の築き方、言葉の選び方、安心感の与え方といった、いわば“接客としてのピラティス”の視点も丁寧に伝えられています。

海川さんは、アメリカではピラティスが生活に欠かせない「エッセンシャルな存在」である一方、日本や韓国では「サービス」として提供されている文化背景に着目。その違いを理解したうえで、サービスとしての質を高め、継続的に選ばれる指導者になるための在り方を教育に落とし込んでいます。

技術が高い、動きが美しい、それだけでは人は惹きつけられない。どう教えるか、どう寄り添うかまで含めて学べる点が、Lotus Flower Academyの大きな特長です。

３.イエデスタ｜ピラティス経営・開業支援のプロフェッショナル

Lotus Flower Academy :https://pilates.or.jp/lfa/現場と数字、そして実体験から支える──イエデスタが導くピラティススタジオ経営イエデスタ代表のまつざわてっぺえ（松澤哲平）氏現場経験と経営視点の両方から、ピラティススタジオの開業・運営を支援。

イエデスタは、ピラティススタジオの開業支援・経営サポートを専門とするプロフェッショナルチームです。代表のまつざわてっぺえ（松澤哲平）さんは、現場経験と経営視点の両方を併せ持ち、スタジオ運営におけるリアルな課題と向き合ってきました。

これまで多くのスタジオの立ち上げや運営に関わる中で、集客に悩む時期、価格設定での試行錯誤、オペレーションの失敗と改善など、現場で起こるさまざまな壁を実際に見てきました。だからこそ、机上の空論ではない、具体的で現実的なアドバイスが可能です。

感覚や勢いだけに頼らず、実体験に基づいてスタジオを育てていきたいと考える方にとって、開業初期から継続フェーズまで寄り添うイエデスタは心強い伴走者となる存在です。

イエデスタ :https://iedesuta.com/

マシン・技術・経営、それぞれの分野を担う専門家が連携しながらサポート。

開業準備からスタート後の運営まで、一人で悩みを抱え込まずに進められる体制を整えています。

自分らしいスタジオづくりに、安心して向き合える開業のかたちです。

なぜ「今」独自開業なのか

マシンピラティスが広く知られるようになり、スタジオの数も選択肢も増えています。

だからこそ今、利用者は「有名かどうか」よりも、「この人に任せたい」「考え方に共感できるか」でスタジオを選ぶようになっています。

フランチャイズは、ブランド力や仕組みが整っており、安心して始めやすい選択肢です。

一方で、価格や運営、伝えたい想いに制限を感じる場面があるのも事実です。

『自分の指導スタイルや大切にしてきた価値を、きちんと形にしたい。』

そんな声が、今とても増えています。

そこで本プロジェクトでは、ロイヤリティ0円、初期費用131.3万円から始められる仕組みを用意しました。

無理な固定費に縛られず、自分の軸を大切にしながら、現実的な一歩を踏み出せる独自開業の選択肢です。

■ セミナー情報：独自開業を具体化する実践型プログラムを随時開催

本パッケージの提供にあわせ、独自開業を検討するインストラクター向けの実践型セミナーを随時開催しています。

セミナーでは、

・スタジオ開業までの具体的なステップ

・マシン選定の考え方

・養成講座の活かし方

・集客・運営の実例紹介

・お金の裏側、全部公開

などをテーマに、開業をより現実的にイメージできる内容を提供します。

これから独自開業を検討している方にとって、情報収集の場としても活用できるプログラムです。

※随時各ホームページやInstagramなどで情報発信しています。

セミナーではスライドで分かりやすく解説各分野のプロが質問内容に即答するライブセッション

「JUNO PILATES」(https://juno-pilates.jp/)は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。

業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。

アクセス

〒556-0022

大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番26号

１F 倉庫 ２F オフィス ３F ショールーム