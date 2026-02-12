モリサワ 2025-2026年新書体の第2弾をMorisawa Fontsにて提供開始

株式会社モリサワ

株式会社モリサワは、2026年2月12日（木）より、Morisawa Fontsをご契約中のお客様に、Morisawa Fontsアップグレード2026年2月版として2025-2026年新書体第2弾の提供を開始しました。

本アップグレードで追加された書体は、人気シリーズ「プフ」の新書体「プフ ワンダー」のほか「瓦ゴシック」「たらふく」などの和文フォント、欧文や中国語、タイ文字フォントなど、合計103ファミリーです。

2025-2026年新書体特設ページ

第2弾の新書体提供開始にあわせて、グラフィック作例の大幅アップデートを行いました。

書体の特徴や文字の効果的な使い方、Tipsを公開しています。毎日のフォント使いのヒントになる、デザインレシピをぜひご覧ください。

2025-2026年の第1弾、第2弾の新書体ラインナップが一覧できる一行見本PDFも公開中です。

2025-2026年新書体特設ページ

https://new.morisawafonts.com/2025-2026/

モリサワ公式note

フォント選びがもっと楽しくなる！ 2026年2月リリースのMorisawa Fonts新書体を一挙公開します

https://note.morisawa.co.jp/n/n5c96dff7cad1

新書体のご利用方法

Morisawa Fontsサービスサイトにログイン後、アクティベートすることでご利用いただけます。「フォントを探す」にて「2025-2026年 新書体」にチェックを入れて検索し、ご希望書体を選択ください。

https://morisawafonts.com/fonts/search/

新書体の利用可能OSについて

〈対象OS〉

Windows 11 23H2 以降

macOS 11 以降

（※常時ネット環境必須）

対象サービス

Morisawa Fontsの以下プラン ※1

スタンダードプラン（学生・教職員向け特別価格を含む）

Select8/24 ※2

業界別プラン（教育機関／公共団体／エンタープライズ）

Webフォント ※3

※1 MORISAWA PASSPORTへの新書体提供は終了しています。新書体のご利用に当たってはMorisawa Fontsへの移行をご検討ください。Morisawa Fontsへの以降手順はこちら(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport/migration/)

・MORISAWA PASSPORTのサービス終了予定のお知らせ以前に複数年でご契約され、現在もご利用中のお客様を対象に、新書体サポートプログラムを実施しています。対象条件などの詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/9507)をご覧ください。

・MORISAWA PASSPORT アカデミック版のサービス終了予定のお知らせ以前に複数年でご契約され、現在もご利用中のお客様を対象に、新書体サポートプログラムを実施しています。対象条件などの詳細はこちら(https://morisawafonts.com/plans/standard/nt-support-program-academic/)をご覧ください。

・教育機関向け／公共団体向けMORISAWA PASSPORTについてはこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16563)をご覧ください。

※2 「Select8」プランでは、第2弾ラインナップにおける一部のフォントは提供対象外です。

・「瓦ゴシック」ファミリー

・Arphic Typesの簡体字／繁体字フォント

・上海印刷技術研究所の簡体字フォント

・DB Design ／ Cadson Demakのタイ文字フォント

※3 Webフォントサービス「TypeSquare」には、2025-2026年新書体は提供されません。Webフォントのご利用に当たっては、Morisawa Fontsのプランをご検討ください。詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16213)

※フォント提供アプリ「MORISAWA PASSPORT for iPad」には、2025-2026年新書体は提供されません。詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16148)

●2025-2026年新書体に関するお問い合わせはこちら(https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new)



●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp

※記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。