【コロプラ】2月22日「猫の日」に向けて、オウンドメディアが猫ジャック！期間限定で『ピンにゃ～ク』に！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、2月22日の「猫の日」に向けて、本日2月12日（木）より、オウンドメディア「ピンにゃ～ク」として、期間限定のサイトジャック施策を開始いたしました。

コロプラは、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』や『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』をはじめ、猫をモチーフにしたタイトルやキャラクターを数多く展開しており、猫はコロプラにとって親和性の高い、大切な存在です。 今回の施策では、メディアの象徴であるロゴデザインの変更をはじめ、サイト全体を猫仕様にアップデートし、ユーザーの皆さまに遊び心あふれるメディアをお届けします。

オウンドメディア「ピンにゃ～ク」：https://pinmark.colopl.co.jp/



■ 「ピンにゃーク」概要

- ロゴの変身ブランドアイコンである「ピンマーク」に猫耳があしらわれ、「ピンにゃ～ク」として登場。- 肉球カーソル＆足跡PCブラウザ上のカーソルが「肉球」になり、記事を読んでいると画面内を「猫の足跡」がトコトコと通り抜けるアニメーション演出を追加。- お楽しみ要素サムネイル画像にカーソルを合わせると猫耳が出現するほか、猫の鳴き声が聞こえるサウンドもお楽しみいただけます。- 実施期間：2026年2月12日～2月22日（10日間限定）



■ コロプラの「にゃんこ」キャラ大集合！

サイトジャックに合わせて、『白猫プロジェクト』の「キャトラ」や『黒ウィズ』の「ウィズ」「にゃんこ」シリーズのキャラクターなど、コロプラの歴代タイトルに登場する猫キャラクターを横断的に紹介する記事を公開しました。

記事：https://pinmark.colopl.co.jp/entries/43610918

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社コロプラ 広報グループ

https://colopl.co.jp/contact/pr/

press@colopl.co.jp