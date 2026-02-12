冬を彩る屋内花壇『インドアガーデン』 アイスチューリップなど展示中（国営みちのく杜の湖畔公園）

一般財団法人 公園財団

国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）では、色とりどりのアイスチューリップなどを展示する屋内花壇「インドアガーデン」の花々が見頃を迎えています。同展示は、花の少ない冬季期間に毎年行っており、一足早い春の彩りがお楽しみいただけます。（画像は2026年２月12日撮影）

赤、白、黄色、ピンク、紫の色とりどりのチューリップ。ビオラ、シクラメン、ハボタンなどが彩り添える

今回のテーマは「春へのほころび」。インドアガーデンの花景色をご覧になった方々に“一足早い春を感じていただいて、笑顔で気持ちが明るくなるように”という思いを込めて空間を装飾しました。赤、白、黄色、ピンク、紫の5品種 計3,600本のアイスチューリップのほか、ビオラ、シクラメン、ハボタン、プリムラなど可憐な草花が彩り添えています。また、また、会場入口（屋外）には、愛犬などペットと一緒に撮影が楽しめるフォトスポットもご用意しました。ペットをお連れの方も是非ご利用ください。

木材やレンガを使用した可愛らしい雰囲気色鮮やかなチューリッププチボラ体験の参加者の皆さんが制作した寄せ植えペットと一緒に撮影が楽しめる入口付近のフォトスポットアートフラワーで装飾したガゼボとアイスチューリップのフォトスポット

品種によってはまだ蕾もたくさん付いており、今後さらに開花が進んでいきます。見頃はこれから2月下旬頃まで続くと予想しています。寒い日が続きますが、一足早い春のほころびを感じることで、心がぽっと温かく明るくなると思います。お気に入りの花を見つけて、ぜひ癒しのひとときをお過ごしください。

《概要》インドアガーデン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/668_1_e868dce3b4634e8a0fcefe1d3f6b6e7e.jpg?v=202602120251 ]

お問い合わせ先

お問い合わせ先

〒989-1505 宮城県柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9

みちのく公園管理センター

TEL：0224-84-5991 FAX：0224-84-5992

〈公園ホームページ〉

https://michinoku-park.info/



〈SNS〉

Instagram：https://www.instagram.com/michinokupark/

Facebook：https://www.facebook.com/michinoku.park/

X：https://x.com/michinokupark

国営みちのく杜の湖畔公園について

釜房ダムの湖畔に位置する東北唯一の国営公園。平成元年8月の開園以来、「みちのく公園」の愛称で親しまれ、蔵王連峰を背景に広がる敷地は総面積647.4haにも及びます。南地区は、美しい大花壇や大型遊具、東北6県の古民家を移築した「ふるさと村」など様々な施設が充実しており、北地区では「エコキャンプみちのく」や「自然共生園」、「ドッグラン」などで気軽にアウトドアやアクティビティが楽しめるほか、豊かな緑が広がる里山地区は自然観察に最適です。多様な楽しみ方できる3つのエリアで、思い思いの時間を過ごせる公園です。

春の花景色（彩りのひろば）