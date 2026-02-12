【ホテルヴィスキオ尼崎】「2026 春の賞味会～黒田料理長の春の味覚を愉しむ会～」開催のご案内

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルヴィスキオ尼崎（兵庫県尼崎市、総支配人 大矢悦子）は、この春「2026春の賞味会 ～黒田総料理長の春の味覚を愉しむ会～」を開催いたします。

詳細はこちらから :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/banquet/packages/detail.php?id=35

※画像はイメージです。

■春宵の特別ディナーコースを一夜限りで

ホテルヴィスキオ尼崎の「賞味会」は、季節の恵みと食材の魅力をテーマにした、総料理長 黒田が監修するグルメ企画。やわらかな陽光に春の気配を感じるこの時期に特別なディナーでおもてなしをしたいという黒田の想いから、食材の魅力をあますことなく生かすことを追求した一夜限りの特別なディナーコースをご用意しました。

■総料理長 黒田一義が手がける創作フレンチの饗宴

真鯛や筍、菜の花など春の息吹きを映す食材を主役に、国産牛フィレ肉といった贅沢な味わいも織り込みました。前菜は「鮪のミキュイ トマトのジュレ キャビア添え」。鮪の旨みに、トマトの爽やかな酸味が清涼感をもたらします。続く「真鯛とフォアグラ 筍のポトフ仕立て」は、ふっくらと焼き上げた香ばしい真鯛に、タラの芽と筍を添えました。温かい鯛出汁により柚子の香りが広がる風味豊かな一皿です。スープは、春らしい鮮やかな彩りの「鰆のロワイヤル仕立て 菜の花のすり流し」。鰆のふくよかさに菜の花のほろ苦さを添えています。メインの「国産牛フィレ肉のポワレ ふき味噌添え」は、やわらかな肉質に酸味の効いたソースとふき味噌のアクセントが食欲をそそります。 料理に合わせるワインは、フルーティさと花のような香りが魅力のフランスの白ワイン「サンタンヌ ブラン」と、丸みのある口当たりと濃厚な果実味が広がるイタリアの赤ワイン「トスカーナ メルロー」をご用意しました。季節の食材とワインが引き立て合うハーモニーをお楽しみいただけます。

■美しい白身の「ホワイト富士山サーモン」

富士山の湧き水と森の環境で育まれた白い身が特徴の「ホワイト富士山サーモン」は、川魚本来の美しさと、優しい甘さをもった上品な味わいで、すっきりとした脂のり、きゅっと締まった瑞々しさが魅力といわれます。黒田は、この「ホワイト富士山サーモン」を筍とともにグラチネ風に仕上げました。白ワインベースのクリームソースは、濃厚さを引き立てながらもやわらかい酸味ですっきりと仕立てており、グラチネのこんがりとした香りをお楽しみいただけます。

■開催概要

開 催 日：2026年3月30日（月）

会 場：ホテルヴィスキオ尼崎 2階 大宴会場「オークルーム」

開宴時間：18：30（受付時間：18：00～） ※所要時間は2時間を予定しております。

内 容：創作フレンチコース（フリードリンク付き）

料 金：15,000円（税込） ※事前予約・前売りチケット制となります。

購入方法：下記よりご予約の後、前売りチケットをご購入ください。

予約方法：電話 06-6491-0603 （10:00～19:00）※3月23日（月）までにご予約ください。

前売りチケットご購入場所：ホテルヴィスキオ尼崎 1階 フロント <営業課>10：00～19：00

決済方法：現金・クレジット

【キャンセル料について】 ご予約をお取消しされます場合は、次のキャンセル料を申し受けます。

4日前～前日キャンセル：料金の 50％

当日キャンセル ：料金の100％

WEBのご予約はこちらから :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/banquet/packages/detail.php?id=35

＜コース内容＞

鮪のミキュイ トマトのジュレ キャビア添え

真鯛とフォアグラ 筍のポトフ仕立て

鰆のロワイヤル仕立て 菜の花のすり流し

ホワイト富士山サーモンと筍のグラチネ風

国産牛フィレ肉のポワレ ふき味噌添え

パン

デザート

コーヒー

＜飲料＞

スパークリングワイン（ポール・クレマン ロゼ・セック/フランス）、白ワイン（サンタンヌ ブラン/フランス）、赤ワイン（トスカーナ メルロー/イタリア）、ビール、焼酎、ウイスキー、ノンアルコールシャルドネスパークリング、ノンアルコールハイボール、オレンジジュース、コーラ、アップルジュース、ウーロン茶 など

※料理内容、お酒の内容は変更になる場合がございます。

※表示価格はすべて消費税込みです。

■ホテルヴィスキオ尼崎について

ホテル ロビー イメージ

JR尼崎駅から徒歩１分の利便性、リラックスと寛ぎの空間を提供します。

JR尼崎駅直結、関西国際空港からリムジンバスの利用で約65分とビジネスシーンにも好立地。

神戸三ノ宮、大阪梅田方面へはもちろん宝塚や京都への観光にも大変便利な立地にあります。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

ホテルヴィスキオ尼崎公式サイト :https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。詳しくは下記のURLよりご覧ください。

宴会場とレストランの空き状況がWEBでご確認いただけるようになりました

JRホテルメンバーズの詳細はこちらから :https://www.jrhotel-m.jp/app/WESTERポイントの詳細はこちらから :https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

レストラン：空席状況のご確認、当日のWEB予約が可能です。

レストランの空き状況はこちらから :https://www.hotels.westjr.co.jp/restaurant-reservation/?rest=v-amagasaki#rest_serch_form

宴会場：ご希望日・形式・ご利用人数の入力でご確認いただけます。

宴会場の空き状況はこちらから :https://banquet-reservation.ibv.jp/hotelvischio-amagasaki/?cond=a36yR8t2UPSSG3Fh%2bF4XB2%2b80iBP%2b5NEbRh5S9Lv%2fFG5vIZOL7EaGgN1q992IvR3itCFKzZ8y%2fqSNWrXon5BfsqLTHvnST1tT%2fGCS9Y3C%2fcbTB2tGBBGOAZY80hdKhsJlEVmrC%2b%2bXOIxgCSCHQIDdT%2fV4zfiP%2bDNc17V5JPZXq%2fVbSbXtwSyyfLevAwgmAqrYoUhm8y3fJTIZDkR5TKGiUyVwKB490Koj9Jzwfo%2bhGBlFxy03LBhZBQp%2fpyoeeOkSBu%2b6LIZ97GiDf0H4NQlWg%3d%3d