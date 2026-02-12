伊藤超短波のエステティックサロン向け製品4機種が「中小企業省力化投資補助金」の対象製品として登録されました

伊藤超短波株式会社

物理療法機器のパイオニア、伊藤超短波株式会社（本店：東京都文京区、本社：埼玉県川口市 代表取締役社長：倉橋 司、以下 伊藤超短波）が製造・販売するエステティックサロン向け製品4機種が中小企業省力化投資補助金」の対象製品となりました。


これにより「施術の省力化」「スタッフ負担軽減」「回転率向上」を目的とした美容機器導入に最大1/2の補助金が支給されます。




中小企業省力化投資補助金とは

人手不足に悩む中小企業に対して、IoTやロボット等の汎用製品を導入するための経費を一部負担することで、中小企業の付加価値や生産性の向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とした制度です。


補助金交付には条件があります。詳しくは下記もご覧ください。


・中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型トップページ）


https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/


ボディケアやフェイシャルケアの作業負担を軽減しながらも高品質を維持

顧客へのボディケアやフェイシャルケアにおいて、これまでオールハンドで行っていた施術をEMSなどの美容機器によって自動または半自動で実施することで、作業負担を軽減しながらも高いサービス品質を保つことができます。




（業務用低周波美容器 BF-151 施術風景）


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dpjL81xbPtI ]


対象機種

・業務用EMS・マイクロカレント複合美容器「BF-151」




https://www.beauty.itolator.co.jp/product/bf-151/



・業務用超音波&負電荷複合美容器「BF-1526」




https://www.beauty.itolator.co.jp/product/bf-1526/



・業務用EMS美容器「ボディセラプロII」




https://www.beauty.itolator.co.jp/product/body-therapro2/



・業務用複合型エステティック美容器「セルサーウェーブEP」




https://www.beauty.itolator.co.jp/product/cellcerwave-ep/



エステティックサロン等での機器導入事例

User Report「美容と健康の両立に向けた美容機器の活用」


https://www.beauty.itolator.co.jp/case/002.html



User Report「お肌のお悩みに向き合っています」


https://www.beauty.itolator.co.jp/case/006.html



User Report「美しさを引き出す、 自分だけのスタイル」


https://www.beauty.itolator.co.jp/case/007.html



「ビューティーワールドジャパン福岡 2026」に出展します！



会期：2026年2月16日(月)～18日(水)


時間：10時～17時(最終日は16時30分まで)


会場：マリンメッセ福岡A館


ブース番号：A009


弊社出展情報：https://www.beauty.itolator.co.jp/news/2025/20251226.html



（会期中は当補助金について、一般社団法人日本エステティック工業会によるセミナーが開催されます。）


セミナー名：エステティック機器購入に使える「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」について


開催日時　：2026年2月17日（火）15:30～16:20


会場　　　：マリンメッセ福岡A館　2階　プレゼンテーションルーム


参加費　　：無料
URL　　　: https://beautyworld-japan-fukuoka.jp.messefrankfurt.com/fukuoka/ja.html



伊藤超短波について






弊社は1916年7月11日創業。今年110周年を迎えます。


創業者である伊藤賢治が物理療法を独自に研究し、日本初の超短波治療器を開発して以来、弊社は時代のニーズや求められるフィールドを的確に捉えながら「物理療法機器」の可能性を広げてきました。


現在では医療用から美容、ホームケア、スポーツまで多くの分野で弊社の機器が使用されています。



・美容関連製品 http://www.beauty.itolator.co.jp/product/


・医療関係者向け製品 http://www.medical.itolator.co.jp/product/
・家庭用製品 http://www.itolator.co.jp/home-use/product/
・海外向け製品　 http://www.itocoltd.com/products/


・スポーツ関連 https://ito-sports-project.com/



企業情報サイト　https://www.itolator.co.jp/



