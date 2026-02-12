猫の日＜2月22日＞ニャンニャンニャンを祝う漆黒の輝き。昨年大好評を博した、竹炭を贅沢に使用した黒猫ソープ『9.kyuu ネコ缶SOAP《炭黒》』が数量限定でカムバック。
株式会社フランネル(本社：大阪市中央区 代表取締役：柏尾耕資)が展開するパーソナライズ美容石鹸ブランド「9.kyuu（キュウ）」は、2026年2月20日（金）オフィシャルECサイト（ https://f-room.shop/pages/9-kyuu ）にて、「ニャンニャンニャンの日」を記念した『ネコ缶SOAP《炭黒》』・『ネコ缶SOAP《炭黒》＆猫巾着Set』を数量限定で発売いたします。
また、本商品の発売を記念し、9.kyuuの対象アイテムをお買い物いただいたお客様に先着で、『ネコ缶SOAPミニチュアマグネット』をプレゼント！
発売開始：2026年2月20日(金)10時～
販売場所：9.kyuuオフィシャルオンラインストア「F.room（エフルーム）」
https://f-room.shop/pages/9-kyuu
-Product Features｜商品の特徴-
使うたびに愛着がわく『黒猫』
猫ちゃんと暮らしている方にも安心な無香料。
9.kyuuの炭黒猫石鹸は、肌にうるおいを与えるグリセリンを多く含み、洗浄力が高い炭石鹸でも、お肌がつっぱらず健やかに保ってくれます。
リッチな泡のオールインワン石鹸で洗顔・ボディ・デリケートゾーンまでOK。
植物由来の原料に炭を配合した、贅沢な猫型美容石鹸です。
独自製法により、ひび割れせずに最後の最後まで使用いただけます。
竹炭の粒子がお肌の毛穴につまった汚れや古い角質を吸着し、すっきりすべすべに洗い上げます。
炭のミネラル成分がうるおいを与えます。
～気になる毛穴の汚れ、肌のくすみにも～
～体臭ケア、カレイシュウにも～
配合されている竹炭は備長炭と比較するとナトリウムが10倍、カリウムが35倍、マグネシウムも5倍ほど多く、ミネラル分の含有量も圧倒的。
細かい粒子で、吸着力も高いのが特徴。
SLES/SLS不使用/パラベン不使用/合成防腐剤不使用/合成着色料不使用/動物由来成分不使用/エタノール（アルコール）不使用/無香料/竹炭配合
-Product Details｜商品詳細-
ネコ缶SOAP《炭黒》
原産国：日本
本体重量 : 約75g
石鹸サイズ（幅×奥行×高さ）: 約7cm×7cm×4cm
缶サイズ（直径×高さ）: 約9cm×4.5cm
価格：2,640円（税込）
ネコ缶SOAP《炭黒》＆猫巾着Set
原産国：日本
本体重量 : 約75g
石鹸サイズ（幅×奥行×高さ）: 約7cm×7cm×4cm
缶サイズ（直径×高さ）: 約9cm×4.5cm
巾着サイズ：W 22cm×H29cm
価格：3,300円（税込）
-Special Campaign｜限定キャンペーン-
並べるとまるで親子みたいな可愛さ！
猫の日＜2月22日＞ニャンニャンニャン記念プレゼント！
期間中9.kyuuの対象アイテムをお買い物いただいたお客様に先着で、カプセルトイ#C-plaのクリエイター集団「UJITA」とコラボの『ネコ缶SOAPミニチュアマグネット』をプレゼント！
猫石鹸だけでは無く中身の包み紙や、
アルミ缶パッケージの細部まで丁寧に作り込まれたクオリティ。
本物と見間違えるほどリアルなミニチュアは、実物と一緒に並べて撮影してもかわいく、マグネット仕様で実用性のある“インテリア”としても！
キャンペーン開始：2026年2月20日(金)10時～
※9.kyuuの対象商品（ネコ缶SOAP、ネコ缶SOAP＆猫巾着セット、ネコ缶SOAP《炭黒》、ネコ缶SOAP《炭黒》＆猫巾着Set）をご購入された方が対象となります。
※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※1回のご注文につき1個のプレゼントとなります。
※マグネットの色は6種の中からランダムとなります。
※画像内の通常サイズ商品（石鹸）はプレゼントには含まれません。
ブランドディレクタープロフィール＆コメント
前回ご好評いただいた、贅沢に炭を配合した猫石鹸を、猫の日＜2月22日＞ニャンニャンニャンを祝うアイテムとしてカムバックさせました。
“可愛い”だけでは終わらない、もっちりクリーミーな泡が特徴で、竹炭の粒子がお肌の毛穴につまった汚れや古い角質を吸着し、すっきりすべすべに洗い上げます。
猫ちゃんと一緒に暮らしている方にも安心な、無香料がポイントです。
《猫 Lover 》のみなさま、一緒に猫の日をお祝いしましょう！
関萌華（Moeka Seki）
1992年長野県長野市生まれ。
猫をこよなく愛する、ブランドディレクター兼デザイナー。
愛猫は保護猫兄弟の「ティトとラオン」。
好きな映画作品は「エターナル・サンシャイン」。
2019年 9.kyuuの造形担当としてブランド立ち上げから携わる。
2022年 5月9.kyuuブランドディレクター/デザイナーに就任。
2024年 新ブランド「I fragrance」立ち上げとともにブランドディレクター/デザイナーに就任。
現在は、「9.kyuu」「I fragrance」を兼任。
株式会社フランネル Tokyo Office
〒108-0075
東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川504
お問い合わせ：promotion@flannel0228.com
●9.kyuu BRAND OFFICIAL
https://9kyuu.com/
●9.kyuu OFFICIAL ONLINE STORE
https://f-room.shop/pages/9-kyuu
●9.kyuu BRAND OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/9.kyuu/