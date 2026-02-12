猫の日＜2月22日＞ニャンニャンニャンを祝う漆黒の輝き。昨年大好評を博した、竹炭を贅沢に使用した黒猫ソープ『9.kyuu ネコ缶SOAP《炭黒》』が数量限定でカムバック。

株式会社フランネル

株式会社フランネル(本社：大阪市中央区 代表取締役：柏尾耕資)が展開するパーソナライズ美容石鹸ブランド「9.kyuu（キュウ）」は、2026年2月20日（金）オフィシャルECサイト（ https://f-room.shop/pages/9-kyuu ）にて、「ニャンニャンニャンの日」を記念した『ネコ缶SOAP《炭黒》』・『ネコ缶SOAP《炭黒》＆猫巾着Set』を数量限定で発売いたします。

また、本商品の発売を記念し、9.kyuuの対象アイテムをお買い物いただいたお客様に先着で、『ネコ缶SOAPミニチュアマグネット』をプレゼント！

発売開始：2026年2月20日(金)10時～

販売場所：9.kyuuオフィシャルオンラインストア「F.room（エフルーム）」

https://f-room.shop/pages/9-kyuu

-Product Features｜商品の特徴-

使うたびに愛着がわく『黒猫』

猫ちゃんと暮らしている方にも安心な無香料。

9.kyuuの炭黒猫石鹸は、肌にうるおいを与えるグリセリンを多く含み、洗浄力が高い炭石鹸でも、お肌がつっぱらず健やかに保ってくれます。



リッチな泡のオールインワン石鹸で洗顔・ボディ・デリケートゾーンまでOK。

植物由来の原料に炭を配合した、贅沢な猫型美容石鹸です。

独自製法により、ひび割れせずに最後の最後まで使用いただけます。

竹炭の粒子がお肌の毛穴につまった汚れや古い角質を吸着し、すっきりすべすべに洗い上げます。

炭のミネラル成分がうるおいを与えます。

～気になる毛穴の汚れ、肌のくすみにも～

～体臭ケア、カレイシュウにも～

配合されている竹炭は備長炭と比較するとナトリウムが10倍、カリウムが35倍、マグネシウムも5倍ほど多く、ミネラル分の含有量も圧倒的。

細かい粒子で、吸着力も高いのが特徴。

SLES/SLS不使用/パラベン不使用/合成防腐剤不使用/合成着色料不使用/動物由来成分不使用/エタノール（アルコール）不使用/無香料/竹炭配合

-Product Details｜商品詳細-

ネコ缶SOAP《炭黒》

原産国：日本

本体重量 : 約75g

石鹸サイズ（幅×奥行×高さ）: 約7cm×7cm×4cm

缶サイズ（直径×高さ）: 約9cm×4.5cm

価格：2,640円（税込）

ネコ缶SOAP《炭黒》＆猫巾着Set

原産国：日本

本体重量 : 約75g

石鹸サイズ（幅×奥行×高さ）: 約7cm×7cm×4cm

缶サイズ（直径×高さ）: 約9cm×4.5cm

巾着サイズ：W 22cm×H29cm

価格：3,300円（税込）

-Special Campaign｜限定キャンペーン-

並べるとまるで親子みたいな可愛さ！

猫の日＜2月22日＞ニャンニャンニャン記念プレゼント！

期間中9.kyuuの対象アイテムをお買い物いただいたお客様に先着で、カプセルトイ#C-plaのクリエイター集団「UJITA」とコラボの『ネコ缶SOAPミニチュアマグネット』をプレゼント！



猫石鹸だけでは無く中身の包み紙や、

アルミ缶パッケージの細部まで丁寧に作り込まれたクオリティ。

本物と見間違えるほどリアルなミニチュアは、実物と一緒に並べて撮影してもかわいく、マグネット仕様で実用性のある“インテリア”としても！

キャンペーン開始：2026年2月20日(金)10時～

※9.kyuuの対象商品（ネコ缶SOAP、ネコ缶SOAP＆猫巾着セット、ネコ缶SOAP《炭黒》、ネコ缶SOAP《炭黒》＆猫巾着Set）をご購入された方が対象となります。

※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※1回のご注文につき1個のプレゼントとなります。

※マグネットの色は6種の中からランダムとなります。

※画像内の通常サイズ商品（石鹸）はプレゼントには含まれません。

ブランドディレクタープロフィール＆コメント

前回ご好評いただいた、贅沢に炭を配合した猫石鹸を、猫の日＜2月22日＞ニャンニャンニャンを祝うアイテムとしてカムバックさせました。

“可愛い”だけでは終わらない、もっちりクリーミーな泡が特徴で、竹炭の粒子がお肌の毛穴につまった汚れや古い角質を吸着し、すっきりすべすべに洗い上げます。

猫ちゃんと一緒に暮らしている方にも安心な、無香料がポイントです。

《猫 Lover 》のみなさま、一緒に猫の日をお祝いしましょう！

関萌華（Moeka Seki）

1992年長野県長野市生まれ。

猫をこよなく愛する、ブランドディレクター兼デザイナー。

愛猫は保護猫兄弟の「ティトとラオン」。

好きな映画作品は「エターナル・サンシャイン」。

2019年 9.kyuuの造形担当としてブランド立ち上げから携わる。

2022年 5月9.kyuuブランドディレクター/デザイナーに就任。

2024年 新ブランド「I fragrance」立ち上げとともにブランドディレクター/デザイナーに就任。

現在は、「9.kyuu」「I fragrance」を兼任。

