【オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ】沖縄の春を先取り！プール開きは3月から3月1日限定「ランチ利用でプール無料！」特別プランも2026年3月5日（木）より販売開始

「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、亜熱帯の豊かな自然が広がり、世界自然遺産にも登録された沖縄県北部「やんばる」の入り口に位置するオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ(沖縄県名護市)は、2026年3月1日(日)より、当ホテルが誇る沖縄県最大級のガーデンプールの営業を開始します。プール開きを記念し、当日はランチをご利用のお客様にガーデンプールを無料でお使いいただける特別プランを1日限定でご用意しました。

当ホテルのガーデンプールは、全長170mを誇る沖縄県内最大級の規模を有しています。一部エリアは温水のため、3月からでも快適にプールをお楽しみいただけます。47.5mのロングウォータースライダーをはじめ、お子様も安心して遊べるキッズプールや、水深2.5mの本格的なプールなど、趣の異なる6つのプールを備えています。夕日の絶景を楽しんだ後には、プールサイドのトーチに灯りがともり、木々のライトアップとともに、昼間とは異なる幻想的な空間が広がります。

3月1日限定の特別プランでは、天ぷらや点心などの中国料理を中心とした県民に人気のメニューに加え、グループホテルで開催中の“食で旅するフランス”をテーマにした美食のブッフェ体験『ストロベリーフェア～フランスグルメ紀行～』も堪能いただけます。ランチとプールがお得に楽しめる、この日限りの贅沢なプランです。

さらに、3月5日（木）からは「プール＆ランチ＆ビーチプラン」の販売も開始します。

ホテルランチに加えてガーデンプール、そしてかりゆしビーチでの遊泳をあわせてお楽しみいただけます。プールやビーチでのタオルの貸し出しやビーチへの送迎はもちろん、かりゆしビーチでご利用いただけるグラスボートの割引券も付いた大変お得で充実のプランです。

この機会にぜひ、当ホテル自慢のプールとともに、ランチやビーチでのひとときをご満喫ください。

■【プール開き記念】ガーデンプール利用付き特別ランチプラン 概要

1日限定。ランチのご利用でガーデンプールを無料でご使用いただくことができます。※要予約

[開催日]

2026年3月1日(日)

[料金]

大人\3,500／小人（7～12歳）\1,750

幼児（3～6歳）\800／2歳以下無料

[内容]

・ガーデンプール／インドアプール（9:00～15:00）

・ブッフェ＆グリル クワッチー（11:30～14:30）

[詳細]

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/restaurant/menu/251/

■ガーデンプール概要

[遊泳期間]

2026年3月1日(日)～2027年1月3日(日)

※営業時間、遊泳エリアは時期によって異なります。詳細は公式ホームページをご確認ください。

[料金]

宿泊者 無料

外来 大人（13歳以上）\5,000／小人（7歳以上）\2,500

※7・8月のガーデンプール利用は、宿泊者のみ。

[詳細]

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/facilities/garden_pool/

■プール＆ランチ＆ビーチプラン 概要

[期間]

2026年3月5日(水)～10月31日(土)

[料金]

大人\6,500／小人（7～12歳）\3,250／幼児（3～6歳）\800／2歳以下無料

[内容]

・ガーデンプール／インドアプール（9:00～15:00）

・かりゆしビーチ（9:00～17:00 ※季節により変動あり。）

・グラスボート割引券

・Buffet & Grill QWACHI（クワッチ―）（11:30～14:30）

[詳細]

https://okinawa.oriental-hotels.com/restaurant/menu/23/2

■かりゆしビーチ

「かりゆしビーチ」はオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパから無料送迎サービスで約3分の場所に位置する沖縄有数のビーチです。遊泳エリアはクラゲネットがあるため夏場でも安心して遊泳することができ、遠浅になっているため波の影響をうけにくく、満潮時には浅瀬のエメラルドグリーンから沖のディープブルーへ続く美しいグラデーションを楽しむことができます。徒歩でも7分ほどで行けるのでウォーキングやお散歩として行くにもちょうど良い距離です。

■オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパは、「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」初のリゾートホテルで、沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口に位置しています。沖縄自動車道許田インターチェンジに近く、2025年7月25日グランドオープンしたジャングリア沖縄まで40分、沖縄美ら海水族館まで60分、恩納村万座毛まで20分など北部のみならず中南部へアクセスしやすいアクティブな沖縄観光に最適なホテルです。全室オーシャンビューで44 平方メートル 以上の広々とした客室（361室）が特徴で、2024年春に288室が、やんばるを体験する旅の拠点にさらにふさわしい空間へと生まれ変わりました。木漏れ日が降り注ぎ、やんばるの森に自生する植物をふんだんに配置した緑溢れるロビーエリアでは、ホテルのコンセプトである「島とあそぶ 森とつながる」をイメージした環境音楽が流れ、やんばるの夜の森に佇んでいるような没入感と、日常から切り離された開放感が交差する空間を演出しています。アメニティを自由に選べる「アメニティベース Arin Krin」の他、やんばるにまつわる魅惑のカクテルを楽しむことができる「ロビーラウンジ」に加え、クラブルーム宿泊者専用の「クラブラウンジ」を設置し、より充実した滞在空間をご提供しております。その他、沖縄県産の食材を贅沢に使用したメニューが自慢のレストランやバー、宴会場、チャペルなど充実した設備やサービスを備えています。

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,593名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年1月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zfAnj_5VR8s ]