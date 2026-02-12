第26回隈病院甲状腺研究会開催のご案内　― 報道関係者の方の取材依頼を受け付けております ―

医療法人神甲会 隈病院

この度、医療法人神甲会 隈病院（所在地：兵庫県神戸市）は、2026年3月7日（土）に「第26回 隈病院甲状腺研究会」を開催いたします。

■隈病院甲状腺研究会とは

甲状腺・副甲状腺・乳腺の診療を行う医療法人神甲会 隈病院は、国内外の甲状腺診療の発展に貢献すべく、2001年から当院の研究成果を発表する「隈病院甲状腺研究会」を毎年＊開催しています。

86名が参加した第１回以降、年々規模が拡大。2010年から新型コロナウイルス感染症以前にはおよそ500名の医療関係者が集まり、甲状腺診療に関する研究発表と意見交換が行われる貴重な場として、提供してまいりました。新型コロナウイルス感染症以降も、2021年には、感染症対策に配慮しオンラインライブ配信とのハイブリッド形式にて再開し、さらに2022年からは再び完全対面形式を復活させ、引き続き当院の甲状腺診療における臨床・研究の成果を国内外に発信する貴重な機会として継続しています。＊新型コロナウイルス感染症対策のため、開催を中止した2020年を除く。

■開催概要

日時： 2026年3月７日（土）15：30～18：00（開場 15：00）

会場： ホテルオークラ神戸 １階 「平安の間」（神戸市中央区波止場町２－１）

テーマ：原発性副甲状腺機能亢進症

■昨年開催の様子

昨年の研究会では、甲状腺中毒症の診断における超音波検査の活用、バセドウ病に対する安全な外科手術、甲状腺クリーゼの診療と予後改善など、診断・検査・治療を横断したテーマについて講演が行われました。講演後の質疑応答では、会場から多くの質問や意見が寄せられ、時間が足りなくなるほど活発な意見交換が行われ、参加者同士の学びの深い場となりました。

本研究会を通じて、甲状腺診療に携わる医療従事者の皆様にとって、日々の診療に役立つ知見を共有する機会となることを目指しています。

■当院について

隈病院 院長 赤水尚史 医師隈病院 頭頸部外科医長 佐々木崇博 医師

隈病院は兵庫県神戸市にある、橋本病・バセドウ病・甲状腺がんなど、甲状腺疾患に特化した専門病院です。1932年の開院以来、地域に根ざして多くの患者様に寄り添った医療を提供してまいりました。当院では、身体の治療だけでなく、心のケアにも配慮した全人的医療を行い、患者様の生活に合わせた診療を大切にしています。最新の医療設備と専門医師・スタッフによるチーム医療によって、安心して治療に専念できる環境を整えています。また、研究や医療者教育にも力を入れ、国内外へ積極的に知見を発信し、世界の甲状腺医療の発展に貢献しています。そして、患者様への分かりやすい説明と同意を重視するインフォームド・コンセントを実施し、安心して治療を受けられる環境づくりにも力を入れています。