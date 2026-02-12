ピープルの「さわるTECH(R)︎」がBabyTech(R) Awards 2025-26「子どもの学びと遊び」部門の最優秀商品に選ばれました！

ピープル株式会社

「さわるTECH」は、iPadと専用の"感触ペン"で、幼児が"触って学ぶ"体験を通して好奇心を育む次世代デジタル知育サービス。

感触ペンには、最新ハプティクス技術で実際の素材から採取・再現した300種以上の質感を搭載。水・砂・刃物など、現実では危険や制約のある体験を安全かつ自由に楽しめます。約3年にわたり200名以上の幼児実証と専門家・保護者の意見を基に開発。"触覚"を通じて子どもの「やってみたい！」を引き出し、探究心や学びの土台となる概念形成を促します。

先行発売分が完売するなど、「新しい幼児のためのデジタル体験」として高い関心を集めています。

BabyTech(R) Awardsとは

BabyTech(R) Awardsは、ベビーテック※市場の認知度向上と、優れた商品・サービスの普及を目的とした、育児系ICT専門として国内最大級のアワード。有識者による厳正な審査を経て受賞商品・サービスが決定されます。



※BabyTech（ベビーテック）とは、妊娠・出産・育児を支援するICT/IoTを活用した商品やサービスのことです。近年、ベビーテック商品が数多く登場し、子育ての負担軽減や、より安全・安心な育児環境づくりに貢献しています。

BabyTech(R) Awards :https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

(さわるTECH 受賞理由～審査員コメント※一部）

・IPadを用いて、いろいろな感触を楽しめるのが非常に良い。危ないものを子どもに扱わせることに比べると非常に良い。

・感触とデジタルの融合という形に可能性を感じる製品でした。今までは実際に触れることでしか得られない感覚でしたが、複数の感覚を１つのデバイスで完結できる仕組みは実際の子育ての現場でも受け入れられると思います。

・ハプティックを再生するデバイスを安価に実現してる点はすばらしい。視覚、聴覚偏重の環境から適切な刺激を与えるアプローチも面白い。フィジカルAIへの接続も考えられそう。

・実際に手触りまで体験できるところが非常に興味深いです。学びも定着すると思います!

さわるTECH 商品サービス情報

商品名：「さわるTECH（テック）」

先行発売分「アーリーアクセスコース」はご好評につき完売いたしました。

現在、2025年11月のサービス開始以降、アーリーアクセスコースご利用者の反応をもとに実証研究を進めております。

BabyTech(R)Awards ×さわるTECH 体験イベント

さわるTECH公式HP :https://sawarutech.com/今後の販売予定やサービスに関する最新情報は、公式HPにて随時お知らせいたします。最新ハプティクス技術を使った「感触ペン」によって、デジタルで感触遊びが広がります。タッチだけでなく、振る・置くなど、自由な発送で「感触ペン」を見立てて遊べます。子どもの「やりたい」「さわりたい」を研究した1000以上の感触遊びを2025年11月～毎月提供中。

BabyTech(R)Awardsおすすめの最新知育アイテムが体験できる！

さわるTECHを実際にさわって体験できるイベントです。

日時：2月15日（日）10時～16時30分

場所：池袋サンシャインシティ 噴水広場

サンシャインファミリーフェスタ :https://sunshinecity.jp/file/official/ehonnomori/familyfesta.html

ピープル株式会社 会社概要

「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」をパーパスに掲げ、玩具をはじめとした商品やサービスの企画開発・販売を行っております。

【会社情報】

社名：ピープル株式会社

代表：取締役兼代表執行役 桐渕真人

設立：1982年2月 玩具事業創業

資本金：2億3880万円

従業員数：45名

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

会社HP：https://www.people-kk.co.jp/

一般のお客様のお問合せ

お問い合わせ先：ピープルお客様相談係

電話番号：03(3862)3739

※月～金曜日(祝日を除く)10:00～12:00・13:00～15:00

HP：https://www.people-kk.co.jp/contact/forcustomer.html