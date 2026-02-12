ゴーレム、ANRI・清水建設・竹中工務店・阪急阪神不動産・MIRAITRONCより総額8億円を調達

株式会社ゴーレム

「建設生産を革新する」という構想を掲げ、建設データプラットフォームを運営する株式会社ゴーレム（本社：東京都千代田区、代表取締役：野村大輔、以下「ゴーレム」）は、本構想にご賛同いただいた、ANRI、清水建設株式会社、株式会社竹中工務店、HHP共創ファンド１号投資事業有限責任組合（有限責任組合員：阪急阪神不動産株式会社）、MIRAITRONC投資事業有限責任組合（社名50十音順）の5社を引受先とした、総額8億円の資金調達を実施するとともに、建設生産を支援するデータプラットフォーム「Gorlem Platform」を進化させ、本格提供を開始することをお知らせします。

「Gorlem Platform」は、見積‧設計‧施工等のデータを構造化し、AIによる自動解析と業務標準化を実現する基盤です。これまで提供してきたホールライフカーボンを算定する「排出量算定」「排出量算定・土木＆排出量算定・水処理施設」や「購買仕分」「長期修繕算定」のアプリケーションに加え、新たに、「Gorlem Platform」内のデータを高度に分析処理する「実績分析＆概算・予測」、図面による工事計画のチェックができる「図面チェック」、施工計画・工程表を自動で生成する「施工計画」、建築工事の見積もり業務を行う「見積管理」の4つのアプリケーションを追加し、「Gorlem Platform」として提供します。

また、清水建設、竹中工務店、阪急阪神不動産の各社とは、「Gorlem Platform」の現場実装を前提とした共同検証・開発を進めてまいります。

今回の資金調達により、人材採用および事業基盤の強化を加速させ、施工前工程の幅広い領域に対して包括的な建設生産ソリューションを提供する企業へと進化を遂げてまいります。

「Gorlem Platform」開発背景

国内の建設業は、就業者がピーク時から約30％減少し、高齢化が加速するなど深刻な人手不足に直面しています。他業種に比べ生産性向上のスピードが緩やかである一方、多くの業務が専門家の暗黙知に依存する「属人化」が改善の大きな障壁となっています。

さらに昨今、サステナビリティ指標（CO2排出量等）の可視化や、原材料高騰に伴う精緻な見積予測など、データ活用の需要が急速に高まっています。日本の建設技術は世界トップレベルでありながら、データと業務プロセスの標準化が遅れている現状を打破すべく、当社は「Gorlem Platform」を通じて産業全体のアップデートを目指します。

「Gorlem Platform」の特長と独自アーキテクチャ

最新のAI技術を「安全に、早く、柔軟に」現場へ届けるため、以下の3層構造の独自アーキテクチャを採用しています。

1. セキュア・AI-Readyな「データ基盤」

外部から隔離された専用ネットワーク環境内でAIを稼働させ、機密情報を保護。見積書などの現場に

溢れる「非構造化データ」を、AIが直接かつ高精度に処理可能な形式へ統合・集約。

2. 変化に強い「オーケストレーション・ハブ」

特定のAIエンジンに依存しない「疎結合設計」により、常に最適な最新技術を選択・切り替え可能。

Excelや独自アプリなど、現場の多様なツールからの要求を中央で統括し、ガバナンスの効いた一貫

性のある回答を提供。

3. 既存業務をAI化する「ネイティブ統合」

新たなツール習得の負担を最小限にするため、ユーザーが日常的に使用するExcelやスプレッドシー

ト、既存システムにAI機能を直接「埋め込み」。プロジェクト間のデータを結合し、高度な比較や予

実管理を実現。

今後の展望

本発表を「一の⽮」と位置づけ、サプライチェーン管理や資材調達、施工後の運用支援へと段階的に領域を拡大します。完全なデータ‧業務標準の実現を「⼆の⽮」、 建設の自動化を「三の⽮」として、生産性のイノベーションを起こし、 2030年まで に建設業の生産革新とカーボンニュートラルの同時達成に貢献します。

出資者からのコメント（社名50音順）

■ANRI Principal 元島 勇太 氏

「日本で一番古い産業を、一番新しいテクノロジーで変える」。創業時の野村さんの言葉が、ついに現実のものになり始めました。

ゴーレムのアプローチは、単なる業務効率化ではありません。「機械が決め、人が迷わない世界」をつくるという、建設業のOSそのものを書き換える挑戦です。そんな彼らのビジョンに、清水建設様、竹中工務店様、阪急阪神不動産様といったトッププレイヤーが共鳴しました。スタートアップの「突破力」と、歴史ある企業の「知見」が掛け合わされば、日本の建設業はもっと面白くなるはずです。

この最強のチームが日本の建設業という巨大な産業をどう進化させていくのか、投資家という立場を

超えてワクワクが止まりません。引き続き全力で応援します！

■清水建設株式会社 NOVARE ベンチャービジネスユニット ジェネラルコンダクター 田地 陽一 氏

ゴーレム社とは同社の創業当初より、建設生産過程で生じるCO2排出量の算出プラットフォームを共同開発するなど、顧客要望が高まるサステナビリティ領域で連携してきました。今回ご出資させていただくことができ大変嬉しく思います。同社の真価はLCAの可視化に留まらず、DXを駆使して建設産業そのものを発展させる点にあります。今回の出資を機に両社の関係をより強固にし、環境対応と生産性革新の両面から、建設業全体のさらなる進化を共に実現していきます。

■株式会社竹中工務店 執行役員 菅田 昌宏 氏

ゴーレム社のビジョンに強く共感し、その実現に向けた挑戦に賛同いたします。貴社と共同開発した

ホールライフカーボンを評価するプラットフォーム「Z-CARBO(https://www.takenaka.co.jp/news/2025/04/04/)」は、当社の設計施工一貫体制を活かしたシームレスなデータ蓄積のもとで多くのプロジェクトで活用していきます。引き続き、現場実装を通じた共同開発を加速させて、実効性の高いプラットフォームの実現を目指し、ともに建設業の未来を切り拓いていきましょう。

■HHP共創ファンド１号投資事業有限責任組合

有限責任組合員：阪急阪神不動産株式会社 経営企画本部 DX推進部長 隅田 和博 氏

私たちは、スタートアップが有する先端技術や革新的な事業手法と当社の経営資源との融合による、 お客様への新たな価値提供に取り組んでいます。ゴーレム社の先進的なデータ構造化技術やAIを活用したサービスを当社の事業活動やアセットへ導入・活用することで、特に建物建設時のCO2排出量削減を通じたカーボンニュートラル社会の実現に貢献でき、また見積業務の高度化・効率化による生産性向上等にも繋がることを期待しております。

■株式会社MIRAITRONC 代表取締役 鍵和田 尚秀 氏

日本の建設業は世界に誇る高い技術力を有する一方、データ活用や業務プロセスの標準化には大きな改善余地があります。ゴーレムは、現場起点で磨き上げた解像度の高いプロダクトと卓越した実行力でこの構造課題を解決しうる稀有な存在です。建設生産を革新するというビジョンと揺るぎない覚悟に深く共感いたしました。次世代の建設生産プラットフォームの確立を期待するとともに、その実現に向けて伴走してまいります。

会社概要

会社名： 株式会社ゴーレム（Gorlem, Inc.）

代表者： 代表取締役 野村 大輔

所在地： 東京都千代田区一番町15番地21 一番町コート7階

設立 ： 2022年

事業内容： 建設・不動産業界向けデータプラットフォームの開発・提供

URL： https://www.gorlem.ai/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゴーレム 広報

問い合わせ先：pr@gorlem.com