パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、福井大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授 藤枝 重治氏との共同研究により、ナノイー（帯電微粒子水）技術が花粉による全般的症状を有意に改善することを、ヒト臨床試験において世界で初めて（※1）実証しました。

現在、日本人の約42.5％（※2）が花粉症に悩んでいるといわれています。室内に侵入した花粉は一定期間残留することもあり（※3）、朝起きた直後に症状が強く出る「モーニングアタック」など、室内で症状が悪化するケース（※4）も少なくありません。しかし、現状では、有効な対策は限られています。

パナソニックは、これまでナノイー（帯電微粒子水）技術による国内主要17種の花粉に対する抑制や、細胞レベルのアレルギー反応抑制を実証してきました。一方で、ナノイー（帯電微粒子水）を照射した自然由来の花粉がヒトの症状に与える影響は、明らかにされていませんでした。

今回の検証では、実使用に近い環境を想定し、自然飛散の花粉を取り込んだ約20畳の大空間に被験者（※5）が入り、ナノイー（帯電微粒子水）技術の有無による症状の変化を評価しました。その結果、プラセボ効果や評価者バイアスの影響を排除した条件下で、ナノイー（帯電微粒子水）技術搭載の試験機を使用した環境では症状が有意に改善されることが実証されました。なお、本検証は後述の試験条件で試験機を用いた試験結果であり、実使用空間での効果を保証するものではありません。

パナソニックは、今後もナノイー（帯電微粒子水）技術の実使用空間での有用性（ヒトの免疫応答への影響などを含む）についても研究を継続するとともに、安全で安心な空間の提供を通じた社会への貢献を目指し、技術進化と可能性を追求し続けていきます。

※1 イオン放出式の空気浄化技術による花粉症の臨床検証において（2026年2月12日時点、パナソニック調べ）

※2 参考：日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会「鼻アレルギー診療ガイドライン」

※3 参考：Tadao Enomoto「Japanese cedar pollen in floating indoor house dust after a pollinating season」

※4 参考：中尾 篤人「時計じかけのアレルギー」

※5 スギ花粉による鼻症状の自覚がある18歳～65歳の男女101名

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]世界初 花粉症状のヒト臨床試験でナノイー（帯電微粒子水）技術の有用性を実証（2026年2月12日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260212-1

