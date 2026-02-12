OSAJI（オサジ）より、2026 SUMMER MAKEUP COLLECTIONを2026年4月15日（水）《第一弾》、2026年5月6日（水）《第二弾》に発売。

株式会社OSAJI

すこやかで美しい⽪膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オ

サジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、2026 SUMMER MAKEUP COLLECTION第一弾を2026年4月15日（水）、第二弾を2026年5月6日（水）に発売いたします。

OSAJI 2026 SUMMER MAKEUP COLLECTION

"貝殻がはこんでくれたもの"

それは思い出

遠い風の音、さざ波の記憶

誰かとの、あるいは一人きりの時間

それは文化

歌をよみ、紅をさす

受け継がれていく情感のかたち

それは生命

すべてを紡ぎ出すこころとからだ

内に宿す宝石は、やがて誰かの美を彩る

空をつたい私たちに囁きかける

歴史を彩ってきた貝殻の調べ

OSAJI 2026 SUMMER MAKEUP COLLECTION は、

わたしたちの歴史にさまざまなかたちで関わり豊かさを提供してきてくれた、貝殻という存在にフォーカス。

生き物から生まれた美しい鉱物は、ときに皿となり、装身具となり、キャンバスとなり、物語をとどける。

そこに含まれる空気の色合いまでを捉え、イメージに落とし込んだコレクションです。

発売日・LINE UP

第一弾：2026年4月15日（水）

・オサジ アップリフト ネイルカラー【限定2色/復刻3色】10mL / \2,200（税込）

・オサジ コンフォータブル スムース ベースコート【新1種】10mL / \2,200（税込）

・オサジ コンフォータブル クリア トップコート【新1種】10mL / \2,200（税込）

・オサジ ニュアンス シャドウ スティック【限定4色】1.5g / \3,300（税込）

※アップリフト ネイルカラーは4月15日より価格を改定いたします。

第二弾：2026年5月6日（水）

・オサジ ニュアンス スキンエフェクター フリュイド【新製品/新2色】7g / \3,630（税込）

・オサジ ニュアンス スキン フィックスミスト Seseragi【限定1種】50mL / \2,640（税込）

・オサジ ニュアンス リフレクション パウダー S Naminohibiki【限定1種】12g / \4,180（税込）

商品概要

第一弾：2026年4月15日（水）

・オサジ アップリフト ネイルカラー【復刻3色/限定2色】10mL / \2,200（税込）

貝殻が見せてくれる風景を指先に。

日常をほんの少し特別なものにするネイルカラー

さりげなく今の気分に寄り添い、アップリフトしてくれるようなネイルカラーです。

2026年の夏に登場するのは、過去に人気を博した3色の復刻カラーと、みずみずしく凛とした印象を携えた2色の限定カラー。涼やかな水の気配や、螺旋の奥に描かれた複雑な質感の重なりが、色彩となり指先に存在感を添えます。

美しい光沢感とともに爪のうるおいを守る設計。快適に楽しめるよう、乾きやすさや圧迫感のなさにも配慮しました。

01 爪のうるおいを守るハーブエキスを配合

爪表面のバリア機能をサポートする、ディルシード由来の保湿成分「ケラチノモイスト*」を配合。爪に本来存在しているうるおい保持機能をサポートし、乾燥を防ぎます。

02 圧迫を感じない、ストレスフリーの使用感

水蒸気や酸素を透過する設計で、ネイルカラーが乾燥するときの収縮状態が起こりにくく、塗布後の爪を圧迫しません。速乾性も高めているため、塗布直後からの快適な使用感が続きます。

＊イノンド種子エキス

COLOR VARIATION

左から47、48、49、701、702

【復刻】47 Sesshoku〈接触〉：かげろうのようにゆらゆらと印象を変える、ピンク、パープル、ブラウンのミックスカラー。

【復刻】48 Shinsekai〈新世界〉：重ねるほどに、爪にきらめく高揚感をもたらすグリッタークリアカラー。

【復刻】49 Sakazuki〈盃〉：ごくごく薄いセージグリーンに、ブロンズラメを敷き詰めた、ベージュニュアンスのブラウンカラー。

【数量限定】701 Shinkainoteikoku〈深海の帝国〉：砂金を含んだ海水が陽の光に反射しているような、きらめくホリゾンブルー。透け感とくすみ感のバランスで、指先にスプラッシュのニュアンスを。

【数量限定】702 P ause〈ポーズ〉：繊細なイエローゴールドパールがさらさらとたゆたうシアーグリーン。一瞬、時がとまったような上品な静けさをはらんだカラーです。

・オサジ コンフォータブル スムース ベースコート【新1種】10mL / \2,200（税込）

凹凸が、つるん。素の状態も美しく。

ネイルカラーがムラなく仕上がるベースコート

薄膜でするっと伸び、クリアな艶を放つ速乾性ベースコート。

爪表面の凹凸をなめらかに整え、上に塗るネイルカラーの均一な塗布と美しい発色をサポートします。

〈特長〉

・表面のなめらかさと、ミルキーな極薄発色で、光をきれいに反射しながら爪そのものをきれいに見せます。

・爪の強度を支える樹脂*¹を配合。折れやすい爪や二枚爪になりやすい爪をサポートします。

・爪のバリア機能を支えてうるおいを守るハーブエキス「ケラチノモイスト*²」配合。

・水蒸気や酸素を透過する設計で、ネイルカラーが乾燥するときの収縮状態が起こりにくく、塗布後の爪を圧迫しません。

＊1 マスチック樹脂（被膜形成成分） ＊2 イノンド種子エキス（保湿成分）

・オサジ コンフォータブル クリア トップコート【新1種】10mL / \2,200（税込）

ツヤ、速乾、爪へのやさしさ。そのすべてを。

ネイルカラーの美しさを格上げするトップコート

輝度の高いクリアな膜を形成し、ネイルカラーの美しさを閉じ込める速乾性トップコート。

速乾性とつるんとした塗膜感を高め、まっすぐな光が反射するツヤが持続します。

〈特長〉

・ネイルカラーの表面を保護し、美しい見た目の持続をサポートします。

・つるっとなめらかな表面の、厚みのあるクリアな膜を形成し、光をきれいに反射します。

・爪のバリア機能を支えてうるおいを守るハーブエキス「ケラチノモイスト*」配合。

・水蒸気や酸素を透過する設計で、ネイルカラーが乾燥するときの収縮状態が起こりにくく、塗布後の爪を圧迫しません。

＊ イノンド種子エキス（保湿成分）

・オサジ ニュアンス シャドウ スティック【限定4色】1.5g / \3,300（税込）

光の線を描く。奥行きを拡張していく。

自在に目もとをデザインする、太芯のアイシャドウライナー

するするとやわらかいテクスチャで目もとの繊細な肌にフィットし、アクセントとなるラインを描けるペンシルタイプのアイシャドウ。

ラインが太めなので線が安定し、アイライナーが苦手な方でもきれいに引けます。ラインを描いた後に指やブラシでぼかせば、簡単に

グラデーションを作ることができ、1本でも奥行きのあるアイメイクが完成します。

メイクしている間、アミノ酸由来の保湿成分*が

デリケートな目もとの肌を保護し、うるおいを守ります。

＊ ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

COLOR VARIATION

左から EX04、EX05、EX06、EX07

EX04 Tokinoshirabe〈時の調べ〉：透け感のあるティーベージュにホワイトゴールドを散りばめたハイライトカラー。

EX05 Kimigatame〈君がため〉：ほのかな青みの微細なラメを忍ばせたフロストピンクのハイライトカラー。

EX06 Parachute〈パラシュート〉：ブルーを中心としたラメがぎっしりのクリアなピンクパープル。

EX07 Hirutoyoru〈昼と夜〉：ピンクを中心としたラメがきらめく、こっくりとしたモカブラウン。

第二弾：2026年5月6日（水）

・オサジ ニュアンス スキンエフェクター フリュイド【新製品/新2色】7g / \3,630（税込）

色で肌悩みをエフェクトし、印象を変えていく

リキッドタイプのカラーコンシーラー

気になる肌悩みをカラーフィルターでニュートラルな印象に整える、リキッドタイプのコンシーラー。

お悩みにあわせて自在にお使いいただける、こっくりとしたクリーミーなテクスチャです。

高発色タイプのため、少量で理想の肌補正が簡単に叶います。

〈特長〉

・止まりがよいため、スポットのお悩みにもピンポイントで重ねることができます。

・溶け込むようななめらかさで、広範囲に伸ばしても美しい仕上がりに。

・肌のバリア機能をサポートするゆずセラミド*¹や、ラメラ構造を形成してうるおいを持続するアミノ酸由来の保湿成分*²を配合。塗布後もしっとりとした保湿感となめらかなテクスチャが続くため、化粧膜のひび割れやヨレが起こりにくく、肌になりすました状態をキープします。

COLOR VARIATION

左から01、02

01：濁りのないアイシーなグリーン。

高いカバー力とトーンアップ効果を兼ね備え、ポツンとしたスポットの赤み、

頬など広範囲の赤み、小鼻横の赤みなど、さまざまな面積の赤みをさりげなくカバーします。

肌をすこやかに保つグリチルリチン酸２K*³とアラントイン*³を配合しています。

02：鮮やかさとなじみやすさを併せ持つオレンジ。

白浮きすることなく、血色感を演出しながら肌になじみ、目の下のクマやくすみに溶け込みながら、

混色によってニュートラル方向へと整えます。めぐりをサポートするグルコシルヘスペリジン*⁴と、肌をすこやかに整えるマンダリンオレンジ果皮エキス*⁴を配合しています。

＊1 ユズ果実エキス（保湿成分） ＊2 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）

＊3 保湿成分 ＊4 整肌成分

・オサジ ニュアンス スキン フィックスミストSeseragi【限定1種】50mL / \2,640（税込）

暑い季節の肌をコンフォートに。

香りを楽しみながらメイク崩れを防ぐ、うるおいフィックスミスト

スプレーすることで心地よい香りとともにうるおいを補給し、メイク崩れを防ぐフィックスミスト。

暑い季節にも心地よい清涼感にこだわった「Seseragi 〈せせらぎ〉」が今年も限定で登場します。

生体膜に近く肌になじみやすいモイストスキンヴェール*¹が肌にうるおいの膜を作り、空調や汗による日中の乾燥からガードします。イロハモミジ葉エキス*²が肌のキメをととのえ、つるんとなめらかなツヤ肌へ。朝のベースメイクのフィニッシュや日中のメイク直しにお使いください。

＊よく振ってからお使いください。

Seseragi〈せせらぎ〉［夏の肌へ］

みずみずしくクールなうるおいを与えながら、マルチトール*³が皮脂の気になる肌もすこやかに整え、さらっとした心地よい状態をキープします。

さわやかな香りは精油のブレンドによるもので、爽快なペパーミントをベースに、ブラックペッパーとカルダモン、クローブでスパイシーさを、パルマローザで希望のニュアンスをプラス。

顔だけでなく、デコルテやボディにもお使いいただける清涼感のある香りです。

＊1 ポリクオタニウム-51 ＊2 保湿成分 ＊3 整肌成分

・オサジ ニュアンス リフレクションパウダー S Naminohibiki【限定1種】12g / \4,180（税込）

涼感とともに、なめらかな肌へ。

何度でも表情を美しく仕上げるプレストパウダー

きめ細かさと透明感にすぐれ、なめらかな肌に仕立てるプレストタイプのフェイスパウダーに、ひんやり涼感を携えたタイプが登場。

ひんやりを２段階で届ける時間差清涼感で、日中の肌を快適に整えます。粉雪が溶けるようになじみながら、静かに光を反射するつるっとした肌質感へ。

余分な皮脂を吸着してテカリやメイク崩れは抑えつつ、しっとりとしたうるおいとクリアな仕上がりが続きます。ベタつきが気になる肌にもさらっと塗布しやすいパフを内蔵。肌色を選ばないクリア

カラータイプです。

01 時間差で、夏の肌に涼感を

瞬間＋持続性、ふたつの側面から涼感をサポートする時間差清涼感を搭載。日中の肌を快適に整えます。

瞬間涼感：メントール*¹が塗布後すぐの肌に涼感をもたらします。

持続性涼感：清涼成分のメチルジイソプロピルプロピオン酸アミド配合。ひんやり感が持続します。

02 テカリと乾燥どちらも防いで、しっとりさらさらの肌へ

余分な皮脂（オレイン酸）のみを吸着するヒドロキシアパタイト*²配合で、夏の肌のテカリを抑えます。抱水性に優れたチガヤ根エキス*³と、角層のうるおいを守るヒカゲノカズラエキス*³が、うるおいを送り込み逃さない仕組みで角層バリアをサポートします。

03 肌荒れを防いですこやかな状態をキープ

肌への密着性に優れたなめらかなアミノ酸系パウダー*⁴と、肌と同様のラメラ構造を形成するアミノ酸由来の保湿成分*⁵が、肌をすこやかに整え、肌荒れを防ぎます。

＊1 清涼成分 ＊2 皮脂吸着成分 ＊3 保湿成分

＊4 ラウロイルリシン（保湿成分） ＊5 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）

■OSAJI MAKEUP COLLECTION CONCEPT

"あなたに添える色"

顔立ち、表情、佇まい。

さりげなく際立つ、その魅力。

光は意思を、色は温度をつたえていく。

どんな人のなかにも、すでにたくさんの色が潜んでいる。

可能性が、めざめるのを待っている。

もとからそこにある個性に光をあて、美しさへとさりげなく進化させていく。

OSAJIが考えるメイクアップは「添えることで、魅力を増幅させるもの」。

いつもの自分の延長にあたらしい表情を発見する、大人のためのニュアンスカラーです。

・肌や顔立ちの個性はさまざまだから。

人生を重ねるたび、表情にはその人の生きざまがあらわれていきます。OSAJIのカラーはその個性を覆い隠すのではなく、重ね合わさることで魅力へと変えていきたい。たとえば表情の癖から生まれるシワや、年齢の変化がもたらすくすみが、愛しいと思えるように。

・敏感肌を、美しく。

OSAJIは「敏感肌のためのスキンケア」を提案するブランドです。だからこそ、肌のうるおいを守ること、極力アレルゲンの可能性を排除していくことに注力してメイクアップ製品を開発しています。

■OSAJI MAKEUP COLLECTION DIRECTOR

AYANA／Beauty Writer

ビューティライター。コラム、エッセイ、インタビュー、ブランドカタログなど広く執筆。化粧品メーカー企画開発職の経験を活かし、ブランディングや商品開発にも関わる。2019年よりOSAJIメイクアップコレクションのディレクターとして参画。著書にエッセイ集『仕事美辞』『「美しい」のものさし』（双葉社）がある。

2025年より、OSAJI協賛のPodcast「にあう色が知りたい」をスタート。

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

