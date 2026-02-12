加速するミニッシュ日本展開第2回東京セミナーに170名が参加し、Provider希望は約80名に到達

ミニッシュJAPAN株式会社

ミニッシュJAPAN株式会社（所在地：東京都港区港南、以下「ミニッシュJAPAN」）は、2026年2月8日、東京ミッドタウン八重洲の船井総合研究所本社セミナールームにて「第2回 東京ミニッシュ紹介セミナー及び企業説明会」を開催しました。

昨年の第1回セミナーと比較して参加者数は約70％増加し、170名の歯科医師・関係者が参加、うち約80名がMINISH Providerへの加入意思を表明するなど、日本でのミニッシュ導入が加速しています。

ミニッシュテクノロジー、ミニッシュJAPAN カン・ジョンホ代表の講演

■1年で様変わりした登壇者と参加者

昨年の初セミナーでは韓国の医療陣が講演の大部分を担っていましたが、今回は日本のMINISH Provider（認定クリニック）の歯科医師たちが自ら登壇し、自身のミニッシュの症例を発表しました。

この1年間で、日本国内のMINISH Providerは25か所まで拡大しました。日本現地で蓄積された臨床データと運営ノウハウを基盤に、日本の歯科医師自らが主体的に情報発信を始めた結果といえます。

参加者の構成にも大きな変化が見られました。

昨年は開業医が中心でしたが、今年は複数の歯科を運営する医療法人関係者や都心の一等地に拠点を置く歯科医師が多数出席し、ミニッシュへの関心が「日本歯科界の中心部」へと波及していることが確認されました。

ANBI新宿歯科・矯正歯科 安吉祐先生医療法人社団 絆尚会 嶋崎太刀先生株式会社船井総合研究所 佐藤隆明様

■ミニッシュセールズチームが感じた変化

「学びに来る」のではなく「導入の最終確認に来る」

今回のセミナーを企画・運営したミニッシュセールズチームは、「昨年とは全く別物のセミナーだった」と語っています。

募集段階から、応募者の多くがすでにミニッシュについて検索し、SNSやコミュニティを通じて情報を得ていました。そのため、事実上は導入を決めたうえで、「最終確認」としてセミナーに来場している雰囲気が強く感じられました。

会場では、日本の歯科医師の間でミニッシュに対する好意的な口コミが広がっていることを、担当者一同が如実に感じました。

昨年は慎重に様子をうかがう態度が目立ちましたが、今回はカン・ジョンホ代表に自ら歩み寄って挨拶をし、積極的に質問したり記念撮影を求めたりする場面が続きました。

「説明を聞いて検討する」から「すでに導入を決め、今日は確信を得に来た」という態度の変化。これは、この1年間すべての部署が積み上げてきたブランドの信頼が実を結んだ結果といえます。

■ブース前の「行列」が物語るもの

セミナー終了後に行われたMINISH Provider加入手続きの案内ブースには、70～80名の参加者が一斉に押し寄せ、長蛇の列ができました。その結果、会場で約40名、オンラインで約40名、合計約80名の歯科医師がMINISH Providerへの加入意思を表明しました。日本国内におけるミニッシュネットワークの拡大が一段と加速することが期待されています。

これはミニッシュが単なる「興味深い海外の治療法」を超え、実際の導入や投資の意思へとつながるレベルの信頼を確保したことを意味します。

■「ただの修復材ではなく、独立した治療領域へ」

歯の修復ソリューション ミニッシュ

ミニッシュテクノロジーの関係者は、「日本進出からわずか1年で、現地の歯科医師が自ら症例を発表し、同僚の医師にミニッシュを紹介する段階に至ったことは非常に象徴的」とし、「ミニッシュが既存の治療の修復材ではなく、一つの独立した治療領域として認識され始めたことが最大の成果だ」と述べました。

今回の東京セミナーは、単なる一度きりの海外セミナーにとどまらない意味を持つイベントとなりました。

日本現地の医療陣が自らがミニッシュの価値を語り、ミニッシュセールズチームとパートナー企業が築いてきたブランドへの信頼が、実際のプロバイダー拡大という成果に直結していることを確認する場となりました。

■共に創り上げる日本市場、次なるステップへ

日本での急速な変化は、韓国本社、日本法人、そしてミニッシュセールズ・マーケティング・教育・運営チームの全員が、それぞれの持ち場で積み重ねてきた小さな成果の集合体です。

今回のセミナーを機に、年内に日本主要都市で

MINISH Providerネットワークがさらに緻密に構築されるよう、各部署の協業と支援が一層重要になる見通しです。

■会社概要

会社名：ミニッシュJAPAN株式会社

所在地：〒108-0075東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー7階704号室

事業内容：

・ 歯の修復ソリューション「ミニッシュ」の日本国内における提供・導入支援

・ MINISH Provider ネットワークの構築および運営支援

・ 歯科医院向け経営・マーケティングサポート、教育プログラムの企画・運営

ミニッシュテクノロジー公式サイト：https://minishtech.com/ja/

ミニッシュ日本向け情報サイト：https://v2.minishtech.com/JP/landing/minish.do

■お問い合わせ先

ミニッシュJAPAN株式会社

E-mail：minish_jp@minish.co.kr