限定桜ボトル発売を記念したスペシャルイベントにグローバルブランドアンバサダーMINAが来場

P&Gプレステージ合同会社

グローバルスキンケアブランドSK-IIは、2月5日から発売したアイコニックな桜のモチーフがデザインされた数量限定「フェイシャル トリートメント エッセンス（通称：ピテラ(TM)エッセンス） 」の発売を記念して、スペシャルイベントを開催しました。

会場には、グローバルブランドアンバサダーであるグローバルガールズグループTWICEのMINAが来場し、SK-IIがこれからの新生活におくる華やかな桜コレクションの世界を体験しました。

MINAは、「今年で使い始めて5年目を迎えるピテラ(TM)エッセンス。どんなに疲れていてもピテラ(TM)エッセンスで肌のお手入れをすることは意識しています。どこにでも持っていく欠かせない相棒のような存在です！」とコメント。また桜をイメージしたボトルについては、「大切な人にギフトしたくなるくらい可愛い」と語り、お花見をイメージした会場で一足早くお花見を楽しんだ。

また、このイベントを皮切りに同テーマのポップアップイベントが3月7日より福岡から北海道まで全国にて展開する。

■イベント詳細

2026年3月7日より、桜をテーマにしたスペシャルなポップアップストア「SK-II OHADA-MI」を全国で開催。福岡から北海道まで、全国を巡ります。会場には、SK-IIの製品を自由に肌で試していただけるテスターバーをご用意。また、来場していただいたお客様すべての方にハズレなしの”桜ガチャ”ゲームを開催。ゲームでは、数量限定の「 SK-II ニューライフ 桜 トライアル キット (クリーム/エアリークリーム) 」が当たる可能性も。是非お近くのイベント会場へ足を運んでみて。

【イベント日時/会場】

- 福岡 3/7(土), 8(日)：天神きらめきスクエア｜営業時間11:00～20:00

- 東京 3/14(土）,15(日)： 渋谷MODI 店頭プラザ ｜営業時間11:00～20:00

- 名古屋 3/24(火)：JRゲートタワー 1階 イベントスペース｜営業時間11:00～20:00

- 大阪 3/28(土), 29(日)： KITTE大阪 1F多目的広場｜営業時間11:00～20:00

- 札幌 4/18(土)、19(日)：札幌駅前通地下広場 憩いの空間W｜営業時間11:00～19:00

2026年2月5日数量限定発売

グローバルプレステージスキンケアブランドSK-IIは、新しい春の訪れを祝して、アイコニックな桜のモチーフがデザインされた数量限定「フェイシャル トリートメント エッセンス（通称：ピテラ(TM)エッセンス） 」が入った、新生活トライアルキットを数量限定発売します。春は新しいスタートの季節。このスペシャルなキットで「素肌が理想のファンデーション」へ。

ピテラ(TM)エッセンスは、SK-IIの代表作であり、これまで数多くのビューティアワードを受賞¹したロングセラー商品です。SK-II 独自の天然由来成分ピテラ(TM)²を 90%以上含み、40 年以上ほぼ変わることのない処方で、透明感のあるクリアな素肌に導き、年齢や肌質を問わず多くの方から愛されてきました。

数量限定発売する「SK-II ニューライフ 桜 トライアル キット (クリーム/エアリークリーム) 」と「 SK-II ニューライフ フェイシャル トリートメント エッセンス 桜 リミテッド コフレ」は、アイコニックなピテラ(TM)エッセンスに華やかな桜があしらわれた魅力的な限定ボトルで展開します。新生活をスタートするあなたの肌を、クリアな素肌へと導いてくれる、そんなピテラ(TM)エッセンスは、1本で3つの力を発揮します。

・ 導入美容液 うるおいの通り道を整え、後から使う化粧品を肌になじませる、導入効果を発揮。ピテラ(TM)²は、NMF（天然保湿因子）成分に限りなく近いため、素早く肌になじみます。

・ 化粧水: ピテラ(TM)²は素早く肌になじんで角質層のすみずみまで素早く浸透し、3000 万以上 もの角層細胞にアプローチします。

・ 美容液: ピテラ(TM)エッセンスは、ほとんどがピテラ(TM)²でできた、まさにピテラ(TM)²の 美容液。ピテラ(TM)²はビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類など50種類以上もの構成成分を含み、お肌の全方位に働きかけ、いきいきとしたクリアな素肌へと導きます。

■コフレ詳細

2026年2月5日発売

ニューライフ 桜 トライアル キット 13,970円（税込）

【内容】SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス 桜 リミテッド エディション（化粧水）75ml、ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス⁴（美白³美容液〈医薬部外品〉10ml、スキンパワー リニュー クリーム/エアリークリーム （美容クリーム）15g

ニューライフ フェイシャル トリートメント エッセンス 桜 リミテッド コフレ 29,150 円（税込）

【内容】SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス 桜 リミテッド エディション（化粧水）230ml、ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス⁴（美白³美容液〈医薬部外品〉10ml、フェイシャル トリートメント ジェントル クレンザー（洗顔料）20g

*ともに限定ラッピングバッグの数に限りがございます



■SK-IIについて

SK-IIは発売以来約45年に渡り、人々のお肌だけでなく運命をも変えていくことを目指し、何百万という世界中の方々と深く関わってきました。偶然目にした年齢を重ねた杜氏の手はなぜ美しいのかという疑問を解くことから始まった SK-IIの美肌 探求の旅。お酒作りなどの発酵プロセスの中に、肌を美しくしてくれる秘密があるということから、長い期間の研究を経て、特別な酵母の独自の発酵がもたらす、唯一無二の成分ピテラ(TM)*⁴誕生しました。それ以来、ピテラ(TM)*⁴を含んだ SK-IIの製品は、世界で活躍するアンバサダーの方々の美肌のカギとなり、また年齢・肌質を問わず多くのお客様からの信頼によって支えられています。詳しくは、https://sk-ii.jp/ をご覧ください。

■ピテラ(TM) について

ピテラ(TM)*⁴は、特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自の ガラクトミセス培養液:整肌保湿成分）です。ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、有機酸類等50種類以上を含み、人工的にはうみだすことができない成分です。肌の天然保湿因子（NMF）に似たピテラ(TM)*⁴は角質層のすみずみまで素早く浸透し、肌の健やかさを保ちます。

¹ 2012年1月1日から2025年1 月31日までに雑誌・Web等のメディア・SNSにおける SK-IIフェイシャル トリートメント エッセンスのビューティーアワード相当賞を170賞受賞

² 特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、 SK II だけの天然由来成分（ SK II 独自のガラクトミセス培養液‐整肌保湿成分）

*³ ：メラニンの生成を抑えて、シミ、そばかすを防ぐこと

*⁴ 販売名：SK-II 薬用美白美容液ST

*⁵：年齢に応じたケア