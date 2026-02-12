箱根の新緑が美しい季節にあのゴンドラが帰ってくる！オープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER」を今年も運行します

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根(本社：神奈川県小田原市 社長：水上 秀博)が運行する箱根ロープウェイは、昨年全線開通６５周年を記念して運行した普通索道における日本初の窓のないオープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER (ロープスター) *」を新緑の美しい季節にあわせて期間限定で運行します。

「ROPESTER」では、窓ガラスを取り外して自然と一体化することによって、風や匂い、音など臨場感あふれる非日常を体験いただけます。

運行区間は桃源台駅から大涌谷駅までの片道または桃源台駅まで（途中下車不可）の往復でご利用いただけます。運行日は５月１１日（月）から６月７日（日）までの２８日です。箱根ナビまたは箱根ロープウェイ公式Instagramのリンクより先着順にてご予約を承ります。

本年は土休日も運行するほか、ご乗車可能な年齢を６歳以上の方まで拡大、料金もリーズナブルに設定し、ご家族でお楽しみいただけるようにしています。なお、１回につき最大８名の事前予約制で、子供（小学生）には同人数以上の大人（中学生以上）の方の同乗が必要です。

「ROPESTER」の運行を通じて、今までにない箱根の迫力ある大自然を体感できるシーンを提供し、ロープウェイご乗車の魅力をさらに高めていきます。

オープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER」の概要は、下記のとおりです。

*窓がないゴンドラで、オープンカーのように直接風を感じることができるという意味から「ROPESTER」と命名しました。

１ 実施区間

桃源台駅から姥子駅を経由し、大涌谷駅までの片道または桃源台駅までの往復乗車

（いずれも途中下車不可）

２ 運行期間

２０２６年５月１１日(月)～６月７日(日)

３ 予約方法

箱根ナビ内の特設ページにてご予約ください

２月１８日（水）１６時より開始

URL：https://www.hakone-rw.info/system_osg/web

４ 予約概要

・集合時間：１０時、１１時、１４時、１５時 各１回ずつ計４回

・乗車定員：最大８名※子供(小学生)が乗車する場合は、同人数以上の大人(中学生以上)が必要

・料 金：大人 ４，０００円/人 子供 ２，０００円/人

※箱根フリーパス等企画券をお持ちの方は１，０００円でご乗車いただけます

※５歳未満（小学生未満）の方はご乗車いただけません

※妊娠されている方、アルコールや医薬品の影響を受けている方はご乗車いただけません

※シートベルトを装着できない方(腹囲130cm以上)はご乗車いただけません

※緊急時の対応に介助が必要なお客さまはご乗車いただけません

・支払方法：現地精算

・乗車区間：桃源台駅から大涌谷駅まで（片道）または桃源台駅まで（往復）

※いずれも途中下車不可

※片道の場合、大涌谷駅から桃源台駅までの復路は通常ゴンドラにご乗車ください

５ 注意事項

・持ち物に制限があります。詳細は箱根ナビにてご確認ください

・許可された荷物以外はロッカーへお預けいただきます（有料）

・当日はオープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER」乗車誓約書に記入の必要があります

・子供の座席は指定制です。

・当日の天候状況により、通常のロープウェイが運行中でも直前で運行中止となる場合があります

６ 問い合わせ先

株式会社小田急箱根 運輸本部 索道部

TEL：０４６５-３２-２２０５（平日 ９：００～１７：００）

【箱根ロープウェイとは】

早雲山から大涌谷を経由して桃源台までの全長約４kmを結びます。早雲山～大涌谷間では、眼下に広がる大涌谷の谷底の景色が、桃源台方面へ向かう途中には富士山や芦ノ湖の景色が楽しめます。大涌谷には昨年４月「黒・ジオ・風」をテーマとした新展望エリア「ちきゅうの谷」がオープンしました。谷に吹き込む風を感じる「風の輪テラス」、噴気を見下ろす谷へ突き出した「息吹のデッキ」、開放感ある景色を見渡せる「大空のほとり」の個性的な３つの展望デッキや、大涌谷を楽しむ軽飲食や物販を展開する「谷のマルシェ」で構成しています。ダイナミックな地形や風など雄大な自然との触れ合いを全身で楽しんでいただく絶景の舞台になっています。