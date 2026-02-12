海外クラファン累計1.6億円突破！どんな移動にもフィットする“圧縮×2WAY”バックパック「Airback FLEX」日本上陸

ネオスパーク合同会社

Airback FLEXは、荷物を圧縮できる独自構造と、背負う・転がすを切り替えられる2WAY仕様を融合した、これまでにないトラベルバッグです。

出張・旅行・ワーケーションなど、あらゆる移動シーンにフィットする“旅の完成形”を目指して開発されました。

Makuakeページはこちら :https://www.makuake.com/project/airbackflex/

■ 海外クラファンで注目を集めた理由

「圧縮 × 2WAY × 高耐久」

Airback FLEXが世界中のユーザーから支持された理由は、単なる大容量バッグではなく、移動ストレスを減らすための設計思想にあります。

■【荷物圧縮機能】

内部に搭載された圧縮構造により、衣類や荷物を効率よく圧縮。

1週間前後の荷物も、驚くほどコンパクトに収納できます。

・かさばる衣類もスッキリ

・荷物の偏りを抑え、安定した持ち運び

・機内持ち込みを意識したスマート設計

「大容量なのに、見た目はスマート」を実現しました。

■【背負えて転がせる】軽快に移動できる2WAY設計

Airback FLEXは、バックパックとキャリーの2WAY仕様。

・階段や混雑した場所では「背負う」

・空港や長距離移動では「転がす」

・本体重量は約2.8kg。

圧縮機能まで搭載しながら、移動時の負担を最小限に抑えています。

■【耐久・防水・防犯】天候やシーンに左右されない安心設計

旅先で求められる“安心”にも徹底的にこだわりました。

・耐久性の高い素材を使用

・急な雨にも対応する防水設計

・防犯性を考慮した構造で海外旅行も安心

出張から海外旅行まで、シーンを選ばず使える万能トラベルバッグです。

■ こんな方におすすめ

・出張・旅行の荷物をスマートにまとめたい方

・バックパックとキャリーを使い分けたい方

・機能性・デザイン・耐久性すべてを妥協したくない方

・ワーケーションや長期移動が多いビジネスパーソン

■ Makuake 先行販売概要

先行販売開始日：2026年2月13日（金）8:00

プラットフォーム：応援購入サービス「Makuake」

Makuake応援購入はこちら :https://www.makuake.com/project/airbackflex/



事前登録を行っていただくことで、プロジェクト開始時に通知を受け取ることができ、発売直後の特典リターン情報もいち早くお届けします。

ブランドショップ名：SEKAIRO

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番15号

事業内容：輸入代理店業、小売業、卸売り

お問い合わせ：info@value-speed.com

ビジョン：世界中の優れた製品で、笑顔あふれる毎日を。

私たちSEKAIROは、世界中から選りすぐりの製品をお届けすることで、人々の暮らしをより豊かにすることを使命としています。 「今の生活を、もっと笑顔あふれる幸せな時間にしたい」-- その想いを原動力に、 日々の生活に驚きや便利さ、そして心地よさをもたらす商品を厳選して提供しています。

「こんな商品が欲しかった！」と感動してもらえるようなアイテムを

「毎日がちょっと楽しくなる」「暮らしの質が上がる」体験を

世界中の良いモノを、日本の皆さまにお届け

私たちは、機能性・デザイン・品質にこだわった本当に価値ある商品をお届けすることで、一人ひとりのライフスタイルをより豊かに彩るお手伝いをしていきます。 あなたの毎日が、もっと快適で、もっと楽しくなるように。 そんな想いを込めて、これからも厳選した商品をお届けしてまいります。