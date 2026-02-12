Shopifyストアに決済アイコンを表示できるアプリ「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、Shopify アプリ 「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」 をリリースしました。

「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」は、商品ページやカート、フッターなどストア内のあらゆる場所に決済アイコン（ペイメントバッジ）を表示できるノーコードアプリです。

アイコンのサイズや余白、配置、影（シャドウ）などは すべてノーコードで調整可能です。さらに 1クリックでテーマに追加できるため、エンジニアに依頼せず、マーチャント自身で簡単に設定できます。

本アプリは 月額 ＄1.99（1週間の無料期間あり） で利用可能です。 年払いの場合は 実質2か月分無料となり、コストを抑えて導入いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルかつ効果的な離脱防止マーケティングツールです。

▼「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/ur-smart-product-payment-icon?locale=ja

▼「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-149-product-payment-app/guide

■ Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内外へのオンライン販売を、専門知識がなくとも手軽に始められる SaaS 型のコマースプラットフォームです。

個人事業主から大規模事業者まで、世界中で幅広く利用されています。

■「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」について

「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」について

「シンプル決済アイコン表示｜お手軽ペイメントラベル設定」は、購入直前の不安を軽減し、ユーザーに安心して決済してもらうための 決済アイコン表示アプリです。

商品ページ・カート・フッターなど、ユーザーが迷いやすいポイントに“支払いの安心材料”を配置することで、コンバージョン向上を支援します。

■ ストアのあらゆるページに決済アイコンを表示できる！

ストアのあらゆるページに決済アイコンを表示できる！

商品ページでの購入直前、カートでの最終確認、フッターでの常時表示など、用途に応じて柔軟に設置できます。

ユーザーに「このストアは安心して支払える」という印象を与えることで、購入を後押しします。

■ ノーコードで見た目をカスタマイズできる！

ノーコードで見た目をカスタマイズできる！

アイコンサイズ、間隔、配置、影の有無などを管理画面から直感的に調整できます。

ストアの余白感やデザインルールに合わせて整えられるため、“後付け感”のない自然な表示が可能です。

■ 1クリックでテーマに追加できる！

1クリックでテーマに追加できる！

アプリをインストール後、複雑な設定やコード編集は不要。管理画面からワンクリックでテーマに追加でき、複雑な設定やコード編集は不要で、導入から公開までスムーズに進められます。

導入に手間や時間をかけることなく、ストア全体へスムーズに反映できるため、初めてアプリを利用する方でも安心です。

▼参考記事

▼株式会社 UnReact 会社概要

- Shopifyストアにペイメントアイコンを表示させる方法を4つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/a17754fe0c48fd30c7c6)- 決済アイコンを実装できるアプリ5選(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-149-product-payment-app)- 【2026年】Shopifyでペイメントアイコンを表示するアプリ12選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-payment-icon-app-12-selection)- 【2026年】Shopifyで決済アイコンを表示する方法は？おすすめアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-payment-icon)- Shopifyストアに決済アイコンを表示できるアプリを徹底解説(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-149-product-payment-app/guide)

会社名：株式会社 UnReact

代表者：西川 信行

事業内容：EC 制作事業・アプリ開発・教育事業

URL：https://unreact.jp/