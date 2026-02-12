【グロウナビ】【調査レポート】フォトフェイシャル経験者100名に徹底アンケート調査｜満足度83％
調査結果をもとに作成された記事は以下のURLから確認できます。
・大阪でフォトフェイシャルが安いおすすめクリニック10選！(https://glownavi.com/photofacial-osaka/)
調査サマリー
- 施術を受けた目的は「しみ」の改善が約半数（49％）
- 施術回数は「4～5回」が47％で最多
- 効果を実感し始めた時期について「2～3回目」という回答が65％で最も多い
- 1回あたりの施術費用は「10,000円～15,000円」と回答した人が40％で最多
- クリニックを選んだ決め手について40％の人が「クリニックの評価・口コミ」と回答
- フォトフェイシャルに「満足している」という旨の回答が83％
フォトフェイシャルに関するアンケートの概要
フォトフェイシャルの経験がある100名を対象に、計6項目の質問を設け、アンケート調査を行いました。
「施術目的」「施術回数」「1回あたりの費用」など、実体験に即した質問でリアルな声を聞くことができました。
アンケート概要はこちらです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/480_1_4ad4dcbdef2300443cd5680610aae758.jpg?v=202602120251 ]
■Q1:フォトフェイシャルを受けた目的を教えてください
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/480_2_94d4235c8e6b4362941120cb877203d1.jpg?v=202602120251 ]
フォトフェイシャルを受けた目的について、「しみ」の改善という回答が約半数で最も多く集まりました。
続いて「そばかす」「肌全体のくすみ」という回答が多く見られました。
■Q2:フォトフェイシャルは何回受けましたか？
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/480_3_84e5408e4e89d7607f214c82c2f5de3f.jpg?v=202602120251 ]
フォトフェイシャルの施術回数について、約半数の人が「4～5回」と回答しています。
全体の約7割の人が施術を4回以上受けていることがわかります。
■Q3:フォトフェイシャルは何回目あたりから効果を実感しましたか？
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/480_4_54053a8458f568deb1a5dd5e6da6f812.jpg?v=202602120251 ]
65%の人が「2～3回目」に効果を実感し始めたと回答しています。
次に多い回答は「1回目」という結果でした。
■Q4:フォトフェイシャル1回あたりの施術費用を教えてください
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/480_5_e41d279dcbe7f28a8dcb150cf5c6153a.jpg?v=202602120251 ]
フォトフェイシャル1回あたりにかかった費用は、「10,000円～15,000円」という回答が40％で最も多い結果でした。
全体の9割以上が2万円以下と回答しています。
■Q5:フォトフェイシャルのクリニックを選んだ決め手を一つ教えてください
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/480_6_42a9c053a6d3d5282afdfaf2cccc4c5e.jpg?v=202602120251 ]
フォトフェイシャルのクリニックを選んだ決め手について、「クリニックの評価・口コミ」という回答が41％で最多でした。
続いて「料金」「アクセスの良さ」という声が多く集まりました。
■Q6:フォトフェイシャルの満足度を教えてください
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/480_7_934146cbafb943191d329568fb5a592b.jpg?v=202602120251 ]
全体の8割以上がフォトフェイシャルに「満足している」という旨の回答をしています。
「満足していない」という内容の回答は3％にとどまりました。
グロウナビについて
グロウナビ(https://glownavi.com/)は、美容医療に関する情報の正確さを大切にしながら、専門的な内容も分かりやすく届けることで、一人ひとりに合ったクリニック選びを支援する情報サイトです。医療ダイエットや医療脱毛をはじめ、豊胸や二重整形、ボトックス、美肌治療、くま取りなど、さまざまな美容施術を幅広く取り上げています。また、医師の監修のもと、クリニック選定のポイントや施術ごとの特徴、得られる効果や注意点、ダウンタイムについても丁寧に解説。比較しやすい記事構成により、美容医療が初めての方でも安心して情報を集められるよう工夫しています。
