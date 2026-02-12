2/22「猫の日」に向けた新商品。猫の毛玉・爪・乳歯を残せる桐製メモリアルケースが登場

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、2月22日の「猫の日」にあわせて、人気の猫のひげを保管する〈ひげケース〉シリーズから新ラインアップとして『毛玉ケース とことこ』と『爪・乳歯ケース あしあと』を発売します。

猫の成長の証や日々の記録を「小さな宝物」として残したいニーズが高まる中、ひげに続く「毛玉」「爪・乳歯」という新しい保存対象を提案し、猫との暮らしに寄り添うアイテムとして展開します。

ちいさな宝物をしまうラインナップ

毛玉ケース とことこ

毛玉の丸みに寄り添うラウンド型。フタには猫とあしあとのイラストをあしらい、愛らしい毛玉の雰囲気をさらに引き立てます。

名前の「とことこ」は、猫が歩いて近寄ってくる姿から。ブラッシングなどで集まった毛玉を保管でき、「この頃はこんな毛だったな」と猫の変化をあとで思い返す楽しみも。

爪・乳歯ケース あしあと

『とことこ』よりひと回り小さなラウンド形で、フタには肉球マークを刻印。抜けた爪や乳歯など、成長の節目に現れる小さな証をかわいく保存できます。

名前の「あしあと」は「いつの間にか大きくなっていた」という成長の足跡をイメージ。

素材には湿気に強い桐を採用し、保管が難しい毛玉や爪・乳歯を安心してしまえます。手のひらサイズで省スペースかつ軽量のため、棚や引き出しの中にすっきり収まり、持ち運ぶことも可能。〈ひげケース〉に続き、「猫の思い出を残す」という新しいペット雑貨の楽しみ方を提案します。

商品概要

毛玉ケース とことこ 爪・乳歯ケース あしあと【サイズ】直径12cm×高さ2.9cm【JAN】4953980512697【サイズ】直径5cm×高さ4cm【JAN】4953980512703

本商品はインターネットや全国のペットショップ、ディスカウントストアで販売いたします。

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど