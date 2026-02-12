名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、多くの皆さまに親しまれ、名古屋駅前の顔として歩んできた名鉄百貨店本店の閉店に際し、皆さまと共に刻んだ多くの思い出を形に残したいという想いと長年のご愛顧への感謝を込めて、「ありがとう 名鉄百貨店 記念乗車券」を発売します。

この記念乗車券は、名鉄名古屋駅を起点とした3枚の乗車券で構成されます。1枚目は、旧・名鉄百貨店一宮店の最寄りである「名鉄一宮駅」までの乗車券。2枚目は、名古屋駅前のランドマーク的存在である名鉄百貨店広報部員「ナナちゃん」にちなみ、「七宝駅」までの乗車券。3枚目は、今回名鉄百貨店本店が閉店することから「本」の字を冠する、「豊田本町駅」までの乗車券。各乗車券の券面には、名鉄百貨店を想起させる写真をデザインしています。

また、これら3枚の乗車券を大切に収納いただける「専用封筒」と、ナナちゃんと名鉄電車が共演するオリジナルデザインのクリアファイルがセットになっています。

発売数は名鉄百貨店本店の歴史71年にあわせて、限定1,710セットです。

詳細は下記のとおりです。

１．名称

ありがとう 名鉄百貨店 記念乗車券

２．発売日時

2月18日(水)

名鉄百貨店本店［本館］8階ギフトサロン 午前10時から午後1時まで

※在庫がある場合

名鉄名古屋駅サービスセンター 2月18日（水）午後3時から（予定）

３．内容

・名鉄名古屋駅から名鉄一宮駅（400円区間）までの大人片道普通乗車券

・名鉄名古屋駅から 七宝 駅（330円区間）までの大人片道普通乗車券

・名鉄名古屋駅から豊田本町駅（270円区間）までの大人片道普通乗車券

・各乗車券は独立しており、券面には名鉄百貨店にちなんだ写真をデザイン

・3枚の乗車券を収納できる専用封筒

・ナナちゃんと名鉄電車をあしらったクリアファイル

「記念乗車券」券面１. イメージ「記念乗車券」券面２. イメージ「記念乗車券」券面３. イメージ「専用封筒」 イメージ（表）「専用封筒」 イメージ（裏）クリアファイル イメージ

４．発売金額

1セット 1,000円

５．発売数

限定1,710セット

６．通用期間

2026年2月18日（水）から同年7月7日（火）までの1回限り有効

７．その他

・おひとり様1回につき、2セットまでの購入となります。

・券番を指定しての発売はいたしません。

・小児の設定はございません。

・なくなり次第終了となります。



８．お問合せ先

名古屋鉄道 営業部 営業企画課

TEL 052‐825‐3111 （月曜日～金曜日10：00～17:00）