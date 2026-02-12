大阪泉州牡蠣フェスwith二色マルシェウィンターフェス2026を府営二色の浜公園BLUEPARKで開催！2026年2月22日（日）～23日（月・祝）冬のグルメを楽しむ2日間！
大阪泉州牡蠣フェスwith二色マルシェウィンターフェス
旬の牡蠣を使った多彩なグルメと、家族で楽しめるフリーマーケットや縁日が集結する、食と賑わいのフェスティバル！
本イベントでは、 旬の牡蠣料理を中心に、多彩なフードブース・物販・縁日コーナーを展開します。
さらに今年はフリーマーケットも同時開催！
1日滞在型のイベントとして、幅広い世代の来場を想定し、海辺の開放感あふれるロケーションで、友人同士やご家族連れで楽しめる冬のグルメ体験をお届けします。
イベント概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144620/table/6_1_10d6dee88a649b1f0435771d9a5f59d7.jpg?v=202602120251 ]
公式アカウント・ページ
イベント公式ページ(https://nishikinohama-park.com/events/20250202/)
公式Instagram(https://www.instagram.com/nishikinohama_park/)
開催場所マップ(https://maps.app.goo.gl/bv5czZNLaHZRdeMv5)
昨年開催の様子
2025年開催時の様子
牡蠣小屋も同時営業！
牡蠣小屋ブルーテラス
※屋内店舗
牡蠣の白ワイン蒸し、牡蠣と茸のアヒージョ
牡蠣フライ、牡蠣スンドゥブ
牡蠣グラタン、牡蠣ごはん
牡蠣入り海鮮ガンガン焼き、牡蠣味噌汁
※牡蠣小屋は2026年1月10日～3月29日の土日祝営業しています。
牡蠣小屋の詳細(https://nishikinohama-park.com/kaki/)
人力車「誠屋」特別運行
今年は人力車もやってくる！
水間門前町から飛び出して人力車「誠屋」が二色の浜公園で特別運行。
海辺の公園で人力車に乗れる特別な体験を！
誠屋 ロゴ
人力車誠屋
出店情報
たこ焼き
anときッチン
牡蠣フライ、牡蠣ポン酢、たこ焼き、たこせん
牡蠣味噌ラーメン
こども基地
牡蠣みそラーメン
殻付き焼き牡蠣
手羽焼・和
殻付き焼き牡蠣、手羽焼き、つくね、ハーブ入りフランク
牡蠣クリーミーコロッケ
バナカラ×モンキーズ
牡蠣クリーミーコロッケ、鶏のから揚げ
各種ホットドッグ
まんぷくベーネ
牡蠣のアヒージョ風ドッグ、各種ホットドッグ
レモン塩の牡蠣から揚げ
おにぎり家 真福
レモン塩の牡蠣から揚げ、各種おにぎり
クレープ
ルポカフェ クレープ
20食限定牡蠣ソテークレープ 他通常のクレープ
牡蠣フライ
S-food
広島県産カキフライ、ロングポテト、チーズハットグ、ラーメン
牡蠣スパイスブリトー
spice curryやまとうみ。
牡蠣スパイスブリトー、濃厚鯛出汁クラムチャウダー
肉巻きおにぎり
日本のわんぱく小僧
炭火焼き牡蠣、肉巻きおにぎり
牡蠣の天むす
ポートフォリオ
牡蠣の天むす、牡蠣の味噌鍋
アミューズ
青空アミューズ
スーパーボールすくい、射的、クレーンゲーム
牡蠣飯
ブルーテラス
牡蠣飯、カキフライ、マサラダドーナツ、チュリトス
岸和田コスモスライオンズクラブ
ミニゲーム出店
フリーマーケット
フリーマーケットイメージ画像
本イベントでは、フリーマーケットを同時開催いたします。
衣類・雑貨・ハンドメイド商品・日用品など、掘り出し物が見つかるブースが並び、グルメだけでなくショッピングも楽しめる内容となっています。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144620/table/6_2_71c8bb9c10ab979e3fba421a1b7a9a99.jpg?v=202602120251 ]
