大阪泉州牡蠣フェスwith二色マルシェウィンターフェス2026を府営二色の浜公園BLUEPARKで開催！2026年2月22日（日）～23日（月・祝）冬のグルメを楽しむ2日間！

株式会社二色の浜ＰＸ

大阪泉州牡蠣フェスwith二色マルシェウィンターフェス

旬の牡蠣を使った多彩なグルメと、家族で楽しめるフリーマーケットや縁日が集結する、食と賑わいのフェスティバル！
本イベントでは、 旬の牡蠣料理を中心に、多彩なフードブース・物販・縁日コーナーを展開します。
さらに今年はフリーマーケットも同時開催！



1日滞在型のイベントとして、幅広い世代の来場を想定し、海辺の開放感あふれるロケーションで、友人同士やご家族連れで楽しめる冬のグルメ体験をお届けします。


イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144620/table/6_1_10d6dee88a649b1f0435771d9a5f59d7.jpg?v=202602120251 ]

公式アカウント・ページ

イベント公式ページ(https://nishikinohama-park.com/events/20250202/)


公式Instagram(https://www.instagram.com/nishikinohama_park/)


開催場所マップ(https://maps.app.goo.gl/bv5czZNLaHZRdeMv5)


昨年開催の様子


2025年開催時の様子

2025年開催時の様子

牡蠣小屋も同時営業！


牡蠣小屋ブルーテラス
牡蠣小屋ブルーテラス
※屋内店舗

牡蠣の白ワイン蒸し、牡蠣と茸のアヒージョ
牡蠣フライ、牡蠣スンドゥブ
牡蠣グラタン、牡蠣ごはん
牡蠣入り海鮮ガンガン焼き、牡蠣味噌汁



※牡蠣小屋は2026年1月10日～3月29日の土日祝営業しています。


牡蠣小屋の詳細(https://nishikinohama-park.com/kaki/)





人力車「誠屋」特別運行

今年は人力車もやってくる！
水間門前町から飛び出して人力車「誠屋」が二色の浜公園で特別運行。


海辺の公園で人力車に乗れる特別な体験を！



誠屋　ロゴ

人力車誠屋

出店情報


たこ焼き
anときッチン

牡蠣フライ、牡蠣ポン酢、たこ焼き、たこせん






牡蠣味噌ラーメン
こども基地

牡蠣みそラーメン







殻付き焼き牡蠣
手羽焼・和

殻付き焼き牡蠣、手羽焼き、つくね、ハーブ入りフランク






牡蠣クリーミーコロッケ
バナカラ×モンキーズ

牡蠣クリーミーコロッケ、鶏のから揚げ






各種ホットドッグ
まんぷくベーネ

牡蠣のアヒージョ風ドッグ、各種ホットドッグ






レモン塩の牡蠣から揚げ
おにぎり家　真福

レモン塩の牡蠣から揚げ、各種おにぎり






クレープ
ルポカフェ　クレープ

20食限定牡蠣ソテークレープ 他通常のクレープ






牡蠣フライ
S-food

広島県産カキフライ、ロングポテト、チーズハットグ、ラーメン






牡蠣スパイスブリトー
spice curryやまとうみ。

牡蠣スパイスブリトー、濃厚鯛出汁クラムチャウダー






肉巻きおにぎり
日本のわんぱく小僧

炭火焼き牡蠣、肉巻きおにぎり






牡蠣の天むす
ポートフォリオ

牡蠣の天むす、牡蠣の味噌鍋






アミューズ
青空アミューズ

スーパーボールすくい、射的、クレーンゲーム






牡蠣飯
ブルーテラス

牡蠣飯、カキフライ、マサラダドーナツ、チュリトス





岸和田コスモスライオンズクラブ


ミニゲーム出店


フリーマーケット


フリーマーケットイメージ画像

本イベントでは、フリーマーケットを同時開催いたします。


衣類・雑貨・ハンドメイド商品・日用品など、掘り出し物が見つかるブースが並び、グルメだけでなくショッピングも楽しめる内容となっています。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144620/table/6_2_71c8bb9c10ab979e3fba421a1b7a9a99.jpg?v=202602120251 ]

