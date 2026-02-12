大阪泉州牡蠣フェスwith二色マルシェウィンターフェス2026を府営二色の浜公園BLUEPARKで開催！2026年2月22日（日）～23日（月・祝）冬のグルメを楽しむ2日間！

株式会社二色の浜ＰＸ大阪泉州牡蠣フェスwith二色マルシェウィンターフェス

旬の牡蠣を使った多彩なグルメと、家族で楽しめるフリーマーケットや縁日が集結する、食と賑わいのフェスティバル！

本イベントでは、 旬の牡蠣料理を中心に、多彩なフードブース・物販・縁日コーナーを展開します。

さらに今年はフリーマーケットも同時開催！



1日滞在型のイベントとして、幅広い世代の来場を想定し、海辺の開放感あふれるロケーションで、友人同士やご家族連れで楽しめる冬のグルメ体験をお届けします。

イベント概要

公式アカウント・ページ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144620/table/6_1_10d6dee88a649b1f0435771d9a5f59d7.jpg?v=202602120251 ]

イベント公式ページ(https://nishikinohama-park.com/events/20250202/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/nishikinohama_park/)

開催場所マップ(https://maps.app.goo.gl/bv5czZNLaHZRdeMv5)

昨年開催の様子

牡蠣小屋も同時営業！

2025年開催時の様子2025年開催時の様子牡蠣小屋ブルーテラス牡蠣小屋ブルーテラス※屋内店舗

牡蠣の白ワイン蒸し、牡蠣と茸のアヒージョ

牡蠣フライ、牡蠣スンドゥブ

牡蠣グラタン、牡蠣ごはん

牡蠣入り海鮮ガンガン焼き、牡蠣味噌汁

※牡蠣小屋は2026年1月10日～3月29日の土日祝営業しています。

牡蠣小屋の詳細(https://nishikinohama-park.com/kaki/)

人力車「誠屋」特別運行

今年は人力車もやってくる！

水間門前町から飛び出して人力車「誠屋」が二色の浜公園で特別運行。

海辺の公園で人力車に乗れる特別な体験を！

出店情報

誠屋 ロゴ人力車誠屋たこ焼きanときッチン

牡蠣フライ、牡蠣ポン酢、たこ焼き、たこせん

牡蠣味噌ラーメンこども基地

牡蠣みそラーメン

殻付き焼き牡蠣手羽焼・和

殻付き焼き牡蠣、手羽焼き、つくね、ハーブ入りフランク

牡蠣クリーミーコロッケバナカラ×モンキーズ

牡蠣クリーミーコロッケ、鶏のから揚げ

各種ホットドッグまんぷくベーネ

牡蠣のアヒージョ風ドッグ、各種ホットドッグ

レモン塩の牡蠣から揚げおにぎり家 真福

レモン塩の牡蠣から揚げ、各種おにぎり

クレープルポカフェ クレープ

20食限定牡蠣ソテークレープ 他通常のクレープ

牡蠣フライS-food

広島県産カキフライ、ロングポテト、チーズハットグ、ラーメン

牡蠣スパイスブリトーspice curryやまとうみ。

牡蠣スパイスブリトー、濃厚鯛出汁クラムチャウダー

肉巻きおにぎり日本のわんぱく小僧

炭火焼き牡蠣、肉巻きおにぎり

牡蠣の天むすポートフォリオ

牡蠣の天むす、牡蠣の味噌鍋

アミューズ青空アミューズ

スーパーボールすくい、射的、クレーンゲーム

牡蠣飯ブルーテラス

牡蠣飯、カキフライ、マサラダドーナツ、チュリトス

岸和田コスモスライオンズクラブ

ミニゲーム出店

フリーマーケット

フリーマーケットイメージ画像

本イベントでは、フリーマーケットを同時開催いたします。

衣類・雑貨・ハンドメイド商品・日用品など、掘り出し物が見つかるブースが並び、グルメだけでなくショッピングも楽しめる内容となっています。

公式アカウント・ページ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144620/table/6_2_71c8bb9c10ab979e3fba421a1b7a9a99.jpg?v=202602120251 ]

イベント公式ページ(https://nishikinohama-park.com/events/20250202/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/nishikinohama_park/)

開催場所マップ(https://maps.app.goo.gl/bv5czZNLaHZRdeMv5)