「長期保有のシン常識 インデックスだけじゃない 30年先の未来を見据える長期“厳選”投資」～をテーマにビジネス映像メディア「PIVOT」にて動画を公開！

コモンズ投信株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊井 哲朗、以下「コモンズ投信」）は、本日より『長期厳選投資の極意』～30年持ち続けられる企業の選び方～をテーマとした動画をビジネス映像メディア「PIVOT」にて公開いたしました。



動画を見る :https://youtu.be/CXiTa2YxeJk

■番組概要

番組名： & SKILLSET 『長期厳選投資の極意』～30年持ち続けられる企業の選び方～



内 容： 相場に振り回されない長期厳選投資とは？

この動画では、インデックス投資と「長期厳選投資」の違いから始まり、日々あふれる“市場のノイズ”をどう遮断し、本当に強い企業を見極めるのかを掘り下げます。

「なぜ30社なのか？」

「長く持ち続けられる企業とは？」

コモンズ30ファンドの実績や、エジンバラに起源を持つ投資哲学をひもときながら、グローバル厳選30社に込めた考え方、そしてコモンズ・グローバル30ファンドとは何かを、具体的に語ります。

聞き手はPIVOT MCの野嶋紗己子さん。

コモンズ投信伊井と、ウォルター・スコットの多次貴志氏が、「短期の正解」ではなく、「長く信じられる投資」について、対話形式で分かりやすくお伝えします。

相場の先にある“本質”を知りたい方に、ぜひご覧いただきたい動画です。



■出演者情報



伊井 哲朗｜コモンズ投信株式会社

代表取締役社長兼最高運用責任者（CIO）

山一証券、メリルリンチ日本証券等を経て、2007年に株式会社コモンズ設立。

2009年1月よりコモンズ30ファンドの運用開始。

日本における長期投資のバイオニアとして「30年目線」の対話を重視した運用を実践。

多次貴志｜ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ

クライアントサービス部 日本ビジネス推進役

日本と英国において長年にわたり資産運用ビジネスに従事した後、2018年にウォルター・スコットに入社。ウォルター・スコットは1983年にスコットランド・エジンバラで設立。年金を中心とする投資家向けにオーダーメイドの株式ポートフォリオ運用を提供。



コモンズ投信について

コモンズ投信は、2009年1月より運用している長期投資ファンド「コモンズ30ファンド」において、「対話による価値創造」を掲げてまいりました。

「投資は、未来を信じる力」をスローガンにその力を育む場として、「対話」を重視した運用・イベントの実施、こどもたちと社会をつなぐ取組みを積極的に行っております。



また、独立系直販投信会社として、長期的な視座のもと、受益者と投資先企業の対話の場を設け、価値の共創にも取り組んでいます。





