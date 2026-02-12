【テレビ通販×ライブコマースの知見を体系化】CellestとVENDINが共同監修する教育プログラム「LIVE COMMERCE ACADEMY」を提供開始

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社）は、VENDIN株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：川口ひびき、以下VENDIN）と共同で、テレビ通販の構成ノウハウとライブコマースの現場知見を掛け合わせた教育プログラム「LIVE COMMERCE ACADEMY」の提供を開始しました。

本プログラムは、限られた時間で購買につなげるテレビ通販の構成設計と、視聴者との関係構築を重視するライブコマースの実践知を融合した、1ヶ月集中型のオンライン講座です。

公式サイト：https://vendin.co.jp/lp/live-commerce-academy/(https://vendin.co.jp/lp/live-commerce-academy/)

■サービス提供の背景

ライブコマースは、実店舗の接客要素とECの利便性を融合した「第三の購買体験」として注目されており、リアルタイムな双方向性を活かした販売手法として広がりを見せています。近年は「TikTok Shop」の登場を背景に企業にとっても新たな販売チャネルとしての関心が高まっていますが、成果を出すためには、配信環境の整備、話法や台本設計、商品理解、ファン形成など、複数の要素を横断的に設計する力が求められます。

当社は、国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」を有するライブコマース専門事務所「トキバナ」の運営を通じて、ライブコマースの現場運営およびライブコマーサー（配信者）の育成に関する知見を蓄積してきました。一方、VENDINは、テレビ通販業界において長年にわたり、限られた時間で購買へ導く構成設計や演出ノウハウを磨いてきました。

こうした両社の強みを統合し、初心者から実務者までが短期間で現場で使える型を習得できる場として、「LIVE COMMERCE ACADEMY」の提供を開始いたしました。

■「LIVE COMMERCE ACADEMY」概要

「LIVE COMMERCE ACADEMY」は、ライブ配信の経験有無を問わず、売上につながるライブコマースを再現性のある形で実行できる人材の育成を目的としており、個人のスキルアップから企業における人材育成まで幅広く対応します。修了後には、企業ライブ配信やコラボ配信への参加、自社アカウントでの継続的なライブ実践など、次のアクションにつながる実務機会への挑戦も視野に入れた設計となっています。

▼ プログラムの特徴

▼ カリキュラム（全4週）

▼ 受講料・定員

▼ 監修・講師体制

- テレビ通販×ライブコマースから生まれた教育プログラム- 1ヶ月（全4週）の短期集中：週1回のオンライン講義＋質疑応答（1回90～120分）- 少人数制（20名限定）：一人ひとりに丁寧な指導とフィードバックを提供- 企業導入・社員研修にも対応：社内ライバー育成／EC部門強化／売上拡大の仕組み化に向けてカスタマイズ提案可能[表: https://prtimes.jp/data/corp/102719/table/87_1_b57d4fb606528451ee94e37c9691d9dd.jpg?v=202602120551 ]- 受講期間：1ヶ月間（全4週）- 定員：20名限定- 受講料：3期生までは、キャンペーン価格で一律220,000円（税込）でご提供。※通常：個人プラン 298,000円（税込）、法人プラン 398,000円（税込）株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木宏志

1992年12月20日、大阪府門真市生まれ。小学生の頃から起業を志す。 高校卒業後、2年間勤めた会社を退職し、1年間の猛勉強を経て2014年に同志社大学へ入学。在学中は、関関同立向けの専門塾運営、飲食・美容メディアの立ち上げ、アパレル・コスメの物販など、多様な事業に挑戦した。 2017年、ライブコマース事業をスタート。先進的な市場である中国を視察し、その盛り上がりと可能性を肌で感じたことをきっかけに、大学卒業後の2019年に株式会社Cellestを設立。 国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」を手がけたのち、属人的なモデルからの脱却を図り、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行う専門事務所「トキバナ（旧セレスト）」を設立。 さらに2025年には、ライブを見ながらその場で買い物ができるライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」を開発し、事業領域を拡大している。

「ぞうねこちゃんねる」メインコマーサー/「ASYMM」プロデューサー kana

愛知県出身。同志社大学卒業後、メルカリのライブ配信機能でライブコマースに出会い、その可能性に魅了される。

大手金融機関からの内定を辞退し、起業の道を選択。

代表取締役の佐々木氏とともに株式会社Cellestを創業し、同社のファウンダー兼トップライブコマーサーとして活躍を続けている。

ライブコマース歴は8年以上、メインコマーサーを務めるライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」の月商は2億円を突破。配信・商品選定・SNS運用を担いながら、持ち前の明るさとファッションセンスを活かし、各種ライブコマース大会で優勝を重ねる。

業界随一の知名度と実績を背景に、コマーサー育成や広告塔としての活動も展開。近年はファッションブランド「ASYMM」のプロデューサーとしても事業領域を拡大している。

VENDIN株式会社代表取締役 川口ひびき

テレビ通販業界にて、企画・構成・実演・販売の現場に16年携わり、日本のテレビ通販領域におけるライブ販売の最前線で実績を積む。

テレビという限られた時間・画面・情報量の中で、視聴者の関心を惹きつけ、購買へと導く「売れる構成」「話し続ける技術」「商品価値の編集力」を強みとし、累計100を超えるブランドのTV通販展開と数多くのヒット企画・販売実績を創出してきた。

その後、テレビ通販で培ったライブ販売のノウハウを、ライブコマース・デジタル配信領域へと展開し、再現可能な販売設計・人材育成・運用構築 を軸に事業を拡大。

テレビ通販という「日本最初のライブコマース」で確立された販売技術を、現代のライブコマース環境に最適化する専門家として、本アカデミーの全体設計・カリキュラム監修を担う。

■お申し込み方法

資料請求、お問い合わせは以下の公式サイトよりお願いします。

■当社代表取締役CEO 佐々木執筆の書籍発売中

2026年1月18日（日）に株式会社扶桑社より『月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～』を刊行いたしました。

「TikTok Shop」のサービス開始などを背景に、2025年は「ライブコマース元年」とも言われ、近年は多くの企業がライブコマースへの参入を検討、あるいは実際に取り組みを始めています。一方で、興味はあるものの、何から始めればよいのか分からない、成果のイメージが持てないという声も少なくありません。

本書では、ライブコマースに関心のあるすべての方々に向けて、2017年より業界に参入し、現場で培ってきた「売れる仕組み」を体系的に解説しています。

▼目次

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

- タイトル：月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～- 著者 ：株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木 宏志- 発売日 ：2026年1月18日（日） 価格 ：本体1,738円（税込）- 出版社 ：株式会社扶桑社- Amazon URL：https://amzn.asia/d/9Cadcdj- 今、 一番モノが売れる「ライブコマース」とは何か？- なぜ「ライブ」でやるとモノが売れるのか？- 参加者を熱狂させるライブ演出術- ＥＣの１００倍売れる！ライブコマースの始め方- 「知らなかった」ではすまない「つまずきポイント」- 事例から学ぶ「売れる」ライブコマースのつくり方- 企業も個人も新しい販売戦略の柱ができる

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab