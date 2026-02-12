いちご好きに捧ぐ、アフタヌーンティ「いちごマニア！」が3月6日から金・土・日・祝日限定開催。「フレッシュいちご食べ放題」または「ブランドいちご3種食べ比べ」をスタイルで選べる2プランが登場

株式会社ホライズン・ホテルズ

大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイ（所在地：大阪市住之江区南港北1-13-11 ホテル支配人：板橋充）は、2026年3月6日（金）から5月31日（日）までの金・土・休日限定で旬のいちごをテーマにしたアフタヌーンティー「いちごマニア！」を開催いたします。

本フェア最大の特徴は、さまざまな「いちごの楽しみ方」に合わせて選べる2つのプランです。「とにかくお腹いっぱい旬のいちごを楽しみたい」という方には＜フレッシュいちご食べ放題プラン＞を、「量は控えめに、品種ごとの違いをじっくり味わいたい」という質重視の方には＜いちご3品種食べ比べプラン＞をご用意。 ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」のフリーフローと共に、それぞれのスタイルで春のティータイムをお楽しみください。

■ 選べる2つのプランと贅沢オプション

アフタヌーンティー「いちごマニア！」

スタイルに合わせて以下の2プランからお選びいただけます。

※いずれのプランも、ロンネフェルト紅茶（10種）、コーヒー、カフェオレ等のフリーフロー（飲み放題）が含まれます。

・フレッシュいちご食べ放題付きプラン\6,800

「いちごは別腹」、「とにかくお腹いっぱい食べたい」という“いちごマニア”の夢を叶えるプランです。3段の美しいスイーツ＆セイボリーを楽しんだ後は、艶やかなフレッシュいちごを心ゆくまでおかわり自由でご堪能いただけます。

・ブランドいちご3種食べ比べ付きプラン \5,800

フレッシュいちご食べ放題付きプランおかわり形式でいちごが食べ放題

「量はそれほど食べられないけれど、美味しいものを少しずつ楽しみたい」という方におすすめのプラン。白いちごや大きなサイズのいちごなど、酸味、甘味、香りの違いをじっくりと味わう、おとなのためのアフタヌーンティー。

※いちごの品種は入荷状況や時期によって提供品種が異なる可能性があります。

■ フォトジェニックな “いちご尽くし” のティータイム

ブランドいちご食べ比べ付きプラン３品種のブランドいちごが楽しめる（画像は2名分）

いちごカラーが愛らしい4種のスイーツ

・「フレーズ」

本物のいちごさながらのフォルムが特徴のいちごムースのスイーツ。

・「ストロベリーピスタチオシュークリーム」

香ばしいピスタチオクリームがいちごの風味を引き立てるシュークリーム

その他、鮮やかなピンク色のバスクチーズケーキや、爽やかな酸味がアクセントになるグラスデザートの「ストロベリーカシスコンポートとレモンのジュレ」など計4種のデザートをご用意

いちごを使用したセイボリー＆変わり種のスコーンも

セイボリーにもいちごを贅沢に使用し、カプレーゼやブルスケッタでは、果実の甘酸っぱさとチーズやサーモンの塩味が絶妙なハーモニーを奏でます。スコーンはプレーンに加え、春らしいストロベリーチーズが登場。上段から下段まで、いちごの魅力を余すところなく詰め込んだティースタンドです。

■それでもいちごが足りないあなたへ、「ストロベリーブリュレパフェ」 \1,000

生クリームやアイスクリーム、イチゴのジュレ、フレッシュいちごの上にバーナーで炙ったクレームブリュレをのせたパフェ。

クリーム、甘酸っぱいいちごの層が織りなす至福の味わいで。

見た目もかわいいストロベリーブリュレパフェ焦げ目が香ばしく香る

【場所】 コーヒー＆スイーツ「ロビーラウンジ」（グランドプリンスホテル大阪ベイ１階）

【期間】 2026年3月6日（金）から5月31日（日）までの金・土・日・祝日

【時間】 2部制 12:00NOON～2:00P.M. / 3:00P.M.～5:00P.M.

※金曜日は1部のみの実施

【料金】

おとな\5,800 / こども（6～12才）\3,480

おとな\6,800 / こども（6～12才）\4,080

Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さまは、おとな通常価格より\500引き

【詳細・ご予約】

ホテル公式Webサイトより 『アフタヌーンティー「いちごマニア！」』

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/lounge/strawberry_afternoon_tea

【お問合せ】

TEL: 06-6612-1234(ホテル代表)

※写真はイメージです。※料金には消費税・サービス料13％が含まれております。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

グランドプリンスホテル大阪ベイ

グランドプリンスホテル大阪ベイは、2023年7月にリブランドオープンした地上28階の高層アーバンリゾートホテル。大阪ベイエリアに位置し、お部屋からは大阪湾の彼方に沈む夕陽や、幻想的な大阪や兵庫の街灯りを臨むことができる。海遊館や人気テーマパーク、また夢洲にも近接するロケーションで観光やイベントへのお出かけにも好アクセス。

・所在地:大阪市住之江区南港北1-13-11

・電話: 06-6612-1234 (ホテル代表)

・客室数: 432室

・チェックイン: 3:00P.M. / チェックアウト: 12:00NOON

・アクセス：

JR大阪駅から：ホテルシャトルバスで片道約25分

関西空港から：エアポートリムジンバスで約50分

大阪中心部から：大阪メトロ中央線「本町」駅方面から「コスモスクエア」駅乗り換え、ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車、徒歩約3分

グランドプリンスホテル大阪ベイ

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/

グランドプリンスホテル大阪ベイ 外観客室から望むサンセット