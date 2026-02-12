十日町市・小千谷市はゼロカーボンシティ実現に向けJR東日本信濃川発電所の再エネ電力を導入します

東日本旅客鉄道株式会社

○十日町市（市長：関口 芳史）および小千谷市（市長：宮崎 悦男）は、東日本旅客鉄道(株)（代表取締役：喜㔟 陽一）および（株）UPDATER（代表取締役：大石 英司）の協力のもと、再生可能エネルギー100%電力（以下、再エネ100％電力）を公共施設に導入します。

○今回導入する再エネ100%電力は、JR東日本信濃川発電所（以下、信濃川発電所）を主とした再生可能エネルギー由来の電力に、信濃川発電所の環境価値を組合せるものであり、CO2を排出しない再生可能エネルギー100%電力かつエネルギーの地産地消を実現します。

○これまで信濃川発電所の電力は鉄道事業に供してきましたが、今回初めて小売電力事業者の(株)UPDATERを介して信濃川発電所の立地する自治体の公共施設へ導入します。

○十日町市には2026年4月1日より、小千谷市には2026年6月1日より導入開始します。

十日町市および小千谷市は、「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、両市の地球温暖化対策実行計画において、CO2の排出量を、2030年度までに2013年度比で十日町市は46％、小千谷市は50％削減することを目指しています。

この取組により、十日町市の47施設、小千谷市の30施設が再エネ100％電力に切り替わることで、CO2排出量が両市合計で年間約5,500トン削減できる見込みであり、両市の地球温暖化対策に大きく寄与することとなります。

１ 概念図

２ 主な導入施設

庁舎、小学校、中学校、体育施設、上下水道施設、衛生関係施設など計77施設

十日町市 導入対象施設一覧（計47施設）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1348_1_904de88b2fa0d54ed24627f4434dcde8.jpg?v=202602120651 ]

小千谷市 導入対象施設一覧（計30施設）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1348_2_b6530776285acfb494e1b2c723052783.jpg?v=202602120651 ]

十日町市医療福祉総合センター小千谷小学校

※写真は代表施設