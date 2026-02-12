【LINEヤフー】飲食・理美容業界特化のパッケージサービス「LINEレストランプラス」「LINEビューティープラス」を2026年6月より提供開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、飲食・理美容業界が抱える「人手不足」「集客コスト増」などの課題解決と、ユーザーの利便性向上を目指し、飲食・理美容業界に特化した新パッケージサービス、「LINEレストランプラス」および「LINEビューティープラス」の提供を2026年6月（予定）より開始します。

これにより、「LINE公式アカウント」はこれまでのメッセージ配信ツールから、予約・注文・顧客管理・販促までを一気通貫で担う店舗と顧客の接点基盤へと進化します。

飲食・理美容業界をめぐっては、国内には約45万の飲食店、約38万の理美容サロンが存在しますが(※1)、多くの店舗が「新規集客依存によるコスト増」「業務システムの乱立による非効率」といった課題を抱えています。LINEヤフーでは、LINE公式アカウントを起点として、既に積極的に活用いただいている飲食・理美容業界との連携を一層強化しており、日常的に利用されているLINEを通じて、予約から来店後までを支援するDXを推進しています。昨年には、専門子会社「LINEヤフービジネスパートナーズ」を設立し、そして今年1月には飲食店向け予約管理サービスを提供する株式会社トレタの経営株主との間で、発行済株式の取得に関し合意しました。

そして、このたび、「LINEレストランプラス」および「LINEビューティープラス」の2つのパッケージサービスにより、飲食・理美容業界のDXを大きく前進させ、店舗と顧客の双方にとって最適なプラットフォームを提供します。「LINE公式アカウント」を基盤に、予約・注文・顧客管理・販促までを一気通貫で提供する環境を構築します。これにより、「LINE公式アカウント」とシームレスに連携した各種機能の運用・管理体験や、LINEヤフーが保有する各種データを活用した、より精度の高いコミュニケーションが可能になります。ユーザーに対しても、使い慣れたLINEを通じて、飲食店では座席からのモバイルオーダーや近隣店舗の空席情報に基づく来店案内を受け取れるようになるほか、理美容店では簡単にサロン予約ができて予約履歴の確認やこれまでの施術内容の確認までできるようになるなど、より良いサロン体験の実現に貢献します。

■飲食業界向け「LINEレストランプラス」

モバイルオーダー、POSレジ、ハンディ、売上および顧客管理、LINE公式アカウントにおける配信機能を一体で提供することで、売上向上と業務効率化を同時に実現するパッケージサービスです。店舗と顧客のあらゆる接点をLINE上に集約することで、日々のオペレーション負荷を抑えながら、持続的な店舗経営を支援します。

＜主な機能＞- モバイルオーダー来店客自身のスマートフォンから注文が完結するため、スタッフの注文対応業務を削減できます。直感的に操作できる画面設計に加え、「おすすめ」タブによる追加注文の促進や、誰がどのメニューを注文したかが分かる表示機能により、頼み忘れ防止と客単価向上の両立を図ります。また、多言語翻訳機能を標準搭載しており、インバウンド需要にも対応します。- 注文履歴や来店頻度の情報を活用した集客・販促（CRM）「誰が・いつ・何を注文したか」といった情報を蓄積・分析し、顧客ごとの来店頻度や嗜好に応じたメッセージ配信が可能です。配信ごとの来店数や売上金額まで可視化できるため、施策の費用対効果を把握しながら、効率的な集客・販促を行えます。- 飲食店向け予約管理サービス「トレタ」との連携（予定）予約台帳とPOS・注文データを横断的に活用できる環境を構築します。空席状況に応じた予約受付や、アイドルタイムを活用した集客施策など、予約・店内オペレーション・顧客データを一体で管理することで、来店前から来店後までの体験をシームレスにつなぎ、常連客の育成と売上最大化を支援します。

■理美容業界向け「LINEビューティープラス」

予約管理、カウンセリング、カルテ管理、LINE公式アカウントにおける配信機能を一体で提供することで予約からアフターフォローまでをLINE上で完結できるサービスです。来店前から来店後までの顧客体験を一貫して設計することでリピート率向上と業務効率化の両立を支援します。

※2026年6月リリース（予定）時点はヘアサロン店舗のみの利用から開始。その後、ヘアサロン以外の業種もカバーを予定。

＜主な機能＞- デジタルカウンセリング・カルテ来店時には、LINE上でカウンセリングシートの入力が可能となり、施術に必要な情報をあらかじめ取得できます。来店後は、施術内容やメモ、Before／After写真などを電子カルテとして一元管理でき、スタッフ間での情報共有や接客品質の均一化に寄与します。さらに、記録したカルテ情報を簡単にお客様にも共有することが可能です。- スマートな空席アプローチ予約機能では、LINE上でメニューや担当スタッフ、時間帯を選択し、そのまま予約確定まで完了できます。さらに、キャンセルが発生した際には、スタイリストそれぞれの顧客に絞って簡単に「空席通知」を配信するなど、機会損失を防ぐ仕組みを備えています。- 予約一元管理LINE上での予約受付はもちろん、リリース後順次提供予定のオプションの機能を使えば、外部予約サイトの予約枠と自動連携が可能となります。複数の予約チャネルを一元管理できるため、ダブルブッキングを防ぎ、予約管理業務の負担を軽減します。LINE公式アカウントを基盤に、予約・接客・顧客管理・再来店促進までを一気通貫で行うことで、理美容業界における安定したリピーター獲得と継続的な店舗成長を支援します。

■サービス開始記念キャンペーン

サービス開始を記念し、事業者向けのキャンペーンを実施します。キャンペーンが適用されると、初年度の利用料金の割引等を受けることが出来ます。

具体的には、飲食店向けの「LINEレストランプラス」ではレストランオプションの契約1年目の月額利用料を実質0円、理美容店向けの「LINEビューティープラス」ではBeautyオプションの初年度の月額利用料を半額とします。

詳細は下記URLよりご確認ください。

事業者向け特設ページ

「LINEレストランプラス」URL：https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/restaurant/

「LINEビューティープラス」URL: https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/beauty/

LINEヤフーは、リアルとオンラインが交差する日常の中で、事業者とユーザー双方に新たな価値をもたらすサービスの創出に取り組んでいます。今後も、飲食・理美容といった業種特化型のSaaSソリューションを通じて、生活者の利便性向上と産業構造のデジタル変革の両立を目指していきます。

