【960円で新登場】ORICO 携帯スタンド PS2
デスクワーク、動画視聴、オンライン会議に。
シンプルで使いやすいスマホスタンドをお探しの方へ。
ORICOより、軽量・安定・回転自由を兼ね備えた
新型携帯スタンド「PS2」が登場しました。
🔹 360°スムーズ回転
スタンド部分は360°回転対応。
縦置き・横置きの切り替えもスムーズで、
動画視聴やSNS閲覧、ビデオ通話にも最適です。
角度調整も可能なので、目線に合わせて快適なポジションを作れます。
🔹 高い安定感のアルミ合金ボディ
・高品質アルミ製
・しっかりした重みで転倒防止
・滑り止め付き設計
タイピング中や画面操作時も安定感抜群。
在宅ワークや長時間使用にも安心です。
🔹 折りたたみ式で持ち運び便利
コンパクトに折りたたみ可能。
バッグに入れてもかさばらず、外出先や出張先でも活躍します。
🔹 最大6.9インチ対応
・iPhoneシリーズ
・Sony
・Sharp
・Google Pixel
など、最大6.9インチまでのスマートフォンに対応。
幅広い機種で使用可能です。
期間限定セール情報
通常価格：1,280円
25% OFF コード適用で 960円！
クーポンコード：ORICOPS2
有効期限：2026年2月28日 23:59（JST）
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ9JTG68
こんな方におすすめ
・ 在宅ワークやオンライン会議が多い方
・ 動画やSNSを快適に楽しみたい方
・ コンパクトで安定感のあるスタンドを探している方
・ コスパ重視で選びたい方
まとめ
・ 360°回転
・ 角度調整可能
・ アルミ製で高安定
・ 折りたたみ式で持ち運び便利
・ 今なら960円の特別価格
シンプルながら使い勝手抜群のORICO PS2。
デスク周りをスマートにアップグレードしてみませんか？
数量限定のため、お早めにチェックしてください。