【960円で新登場】ORICO 携帯スタンド PS2

デスクワーク、動画視聴、オンライン会議に。

シンプルで使いやすいスマホスタンドをお探しの方へ。

ORICOより、軽量・安定・回転自由を兼ね備えた

新型携帯スタンド「PS2」が登場しました。

🔹 360°スムーズ回転

スタンド部分は360°回転対応。

縦置き・横置きの切り替えもスムーズで、

動画視聴やSNS閲覧、ビデオ通話にも最適です。

角度調整も可能なので、目線に合わせて快適なポジションを作れます。

🔹 高い安定感のアルミ合金ボディ

・高品質アルミ製

・しっかりした重みで転倒防止

・滑り止め付き設計

タイピング中や画面操作時も安定感抜群。

在宅ワークや長時間使用にも安心です。

🔹 折りたたみ式で持ち運び便利

コンパクトに折りたたみ可能。

バッグに入れてもかさばらず、外出先や出張先でも活躍します。

🔹 最大6.9インチ対応

・iPhoneシリーズ

・Sony

・Sharp

・Google Pixel

など、最大6.9インチまでのスマートフォンに対応。

幅広い機種で使用可能です。

期間限定セール情報

通常価格：1,280円

25% OFF コード適用で 960円！

クーポンコード：ORICOPS2

有効期限：2026年2月28日 23:59（JST）

商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ9JTG68

こんな方におすすめ

・ 在宅ワークやオンライン会議が多い方

・ 動画やSNSを快適に楽しみたい方

・ コンパクトで安定感のあるスタンドを探している方

・ コスパ重視で選びたい方

まとめ

・ 360°回転

・ 角度調整可能

・ アルミ製で高安定

・ 折りたたみ式で持ち運び便利

・ 今なら960円の特別価格

シンプルながら使い勝手抜群のORICO PS2。

デスク周りをスマートにアップグレードしてみませんか？

数量限定のため、お早めにチェックしてください。