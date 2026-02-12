フランスで生まれた“特許技術” 夜のリラックスタイムに寄り添うフレグランスコレクションがデュランスから新登場

株式会社 イー・エフ・インターナショナル

フランス・プロヴァンス発ブランド＜DURANCE（デュランス）＞より、「セレニティ」シリーズが2026年2月9日（月）に新発売しました。

「セレニティ」詳細はこちら :https://effie.store/search?q=tag:durance%20tag:durance-serenity&type=product

Serenity セレニティ

真の安らぎを追い求めて生まれたこのコレクションは、香りがそっとあなたに寄り添い、一日の終わりや静かに過ごしたいひとときを特別な癒しの時間に変えてくれます。

睡眠の質を上げる３つこだわり

１.神経学を応用

『脳や神経にどのように香りが働きかけ睡眠を整えるか』神経学の観点から香りを開発しました。

２.*特許技術のリラックスフレグランス

研究を重ね、心地良い眠り・夜のリラックスタイムに寄り添う香りを独自に開発しました。

リラックスを追求した原料を独自にブレンドし、その配合技術はフランスで特許登録されています。

３.リラックス効果を高める２つのエッセンシャルオイル配合

気持ちが和らぐプチグレンとラバンディンのエッセンシャルオイルが配合されてます。

*世界知的所有権機関(WIPO)/特許番号：WO2016/146673

鎮静とリラックスを重ねた自然な眠りへ導くライム&ハニーフレグランス

ラベンダーとベルベーヌのやさしい清涼感が一日の緊張をほどき、そこにローズが心に穏やかな安心感をもたらします。やがてライムフラワーやオレンジブロッサムの柔らかなフローラルが思考を静かに整え、眠りへの移行をサポート。ラストはゴールデンハニーとトンカビーン、ムスクの温もりある甘さが包み込むように寄り添うことで深く安らかな眠りへ誘います。 “眠るために頑張らなくていい” そんなリラックスフレグランスです。

リラクシングディフューザー

リラックスと落ち着きを促すプチグレンのエッセンシャルオイルを配合したリードディフューザー。リラックスできる香りで空間を包み込み、安らぎの空間を作り出します。

オレンジブロッサムとリンデン、ハニーの心地良い香りが心安らぐひとときを作ります。

※芳香期間：約1ヶ月

容量：95ml (BOX入り)

価格：6,820円（税込）

リラクシングミスト

枕や空間に数回スプレーするだけで、就寝前の時間が特別なリラックスタイムに変わるピローミスト。リラックスと落ち着きを促す香りが、深い呼吸をサポートします。

容量：100ml

価格：4,950円（税込）

リラクシングキャンドル

100％天然ワックスで作られた安らぎを誘うキャンドル。

リラックス効果を高めるプチグレン、ラバンディン２つのエッセンシャルオイル配合で、より心落ち着くひとときを演出します。

※燃焼時間：約40時間

容量：200g

価格：5,940円（税込）

セレニティ その他のアイテム

ディフューザー専用リフィル200mL

\5,500（税込）

リフィルスティック（16本）

\1,430（税込）

リラクシングブレンドオイル12mL

\3,520（税込）

DURANCE デュランス

デュランスは1986年にフランスの南東にあるドロームプロバンサル（Drôme Provençale）地方の農夫婦がラベンダーを栽培しこだわりのエッセンシャルオイルを手作りしていたことから始まりました。

『プロヴァンス地方の特色を生かした香りづくり』は、デュランスの基盤となり、大切に受け継がれています。

「できる限り自社の畑と地元の農場で有機栽培された原料を使用する」というデュランスのポリシーを守って厳選された原材料は、フランス・グラースで調香されます。

グラースは香りの都として世界中で知られており、デュランスの商品に使用している香料も全てここでブレンドしています。

デュランスのある街

デュランスのある街「グリニャン」は南仏にある人口1500人程の小さな村。素晴らしい歴史遺産の村としても有名です。

ほとんどが平地のため街のシンボルである「グリニャン城」は遠くからでもよく見えます。

デュランスのシンボルマークとしても使用されています。



雄大な自然に囲まれて

デュランスはグリニャンの大自然と、その景色の素晴らしさ に感銘を受け、プロヴァンス貴族グリニャン伯フランソワ・アドエマール・ド・モンテイル城のふもとに工場を構えました。

6月～7月には、グリニャン城を囲むようにデュランスのオーガニックラベンダー畑が広がります。

優しく美しい香りは、長い歴史と大自然の中で育まれているのです。

取扱い場所：

全国のライフスタイルショップ、セレクトショップ、エフィと香りの暮らし（公式オンラインストア）



公式オンラインストア：https://effie.store/collections/durance

公式Instagram ：@durance.jp

About E.F international 株式会社イー・エフ・インターナショナルについて

フランスを中心にヨーロッパをはじめ、他世界各地から魅力的なフレグランスブランド、生活雑貨ブランドを輸入、販売。本当に良いものだけをお届けすることをモットーに、香りやパッケージだけではなく、素材や使い心地にまで徹底してこだわりセレクトしています。

公式オンラインストア：https://effie.store/

公式Instagram ：@e.f.international

＜企業情報＞

企業名 ：株式会社イー・エフ・インターナショナル

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-6

設立 ：1989年10月

代表取締役：宮川 和眞

事業内容 ：フレグランスブランド、生活雑貨ブランドの輸入、販売