ファーマインド 『第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026』 に出展

株式会社ファーマインド

全国規模でコールドチェーンを展開する青果の総合流通企業、株式会社ファーマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林 格、以下、ファーマインド）は、2026年2月18日(水)～20日(金)に幕張メッセ全館で開催される『第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026』 に出展いたします。

ブースイメージ

背景

ファーマインドはこれまで『生産者と消費者をつなぐ』という企業理念のもと、青果流通の課題解決と効率化に取り組み、青果の総合プラットフォームを構築してまいりました。

近年は、国内における生産者の減少という課題に向き合い、持続可能な青果物供給体制の実現に向けて、大規模化や省力型農業など生産性の高い農業モデルの確立に挑戦しています。

本展示会では、これらの取り組みや当社の商品を通じ、今後の展望についてご紹介いたします。

展示会概要

・イベント名： 第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026 ※完全事前登録制

・開催日時 ： 2026年２月18日（水）～20日（金） 10:00～17:00(最終日は16:00)

・会 場 ： 幕張メッセ全館（千葉県千葉市)

・主 催 ： 一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

・公式サイト： https://www.smts.jp/jp/index.html

・当社ブース位置 ： ホール1 1-301

ファーマインドは今後も、持続可能な供給体制の構築に向け、さまざまなフィールドで挑戦を続け、新鮮でおいしい青果物を皆さまへお届けしてまいります。