低価格で高機能な電子契約サービス「ベクターサイン」が初の送信数10通無料キャンペーンを開始！電子契約サービス導入時の負担を大幅に軽減
株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 美和子）が運営する、クラウド型電子契約サービス「ベクターサイン」は、2026年2月12日（木）より、新規登録アカウントを対象とした『送信数10通無料キャンペーン』(https://v-sign.vector.co.jp/adlanding03.php?utm_source=information&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260212&utm_id=451306403)を開始いたしました。
本キャンペーンは、「ベクターサイン」において、送信数10通を無料で利用できる初の取り組みです。
■キャンペーン実施の背景
近年、業務効率化やコスト削減、契約管理の簡素化を目的として、電子契約サービスの導入が広がりを見せています。一方で、「実際の操作感が分からない」「自社の業務に合うか不安」といった理由から、導入に踏み切れない企業や個人も少なくありません。
こうした声を受け、「まずは実務で試してほしい」という想いから、今回のキャンペーンを企画しました。
■「ベクターサイン」とは
「ベクターサイン」は、契約書などの文書作成から締結、管理、保管までの手続きを一元化できる電子契約サービスです。
電子署名法に基づく法的有効性を担保し、安心してご利用いただける点に加え、導入しやすいリーズナブルな価格設定と、日々の実務に役立つ充実した機能を備えていることが特長です。
また、大幅な価格改定によりお得になった「プランリニューアル」から約1年が経過し、コストパフォーマンスの高さと使いやすさが評価され、現在では多くの企業や個人のお客様にご利用いただいています。
■ベクターサインが選ばれる理由
１．リーズナブルな価格
「初期費用」「基本料金」0円！
電子署名・タイムスタンプ保管・そのまま保管にかかる送信料のみで始められます。
また、月間または年間の送信数に応じたお得なプランも多数ご用意。
ご利用頻度に合わせて最適なプランをお選びいただけます。
「プランリニューアル」により、さらにお得にご利用いただけるようになりました。
２．充実した機能
・電子署名
画面の案内に沿ってボタンを押すだけで簡単に契約締結。相手先のアカウント登録や費用負担は一切ありません。
・タイムスタンプ保管
ボタンを押すだけでタイムスタンプを簡単に付与。電子帳簿保存法に対応した文書保管が可能です。
・そのまま保管
他サービスの締結文書もまとめて管理。電子署名やタイムスタンプが付いた文書もベクターサインで保管が可能です。
・定型文書ダウンロード
法律事務所監修テンプレートのダウンロードが可能。
（雇用契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書（NDA）、顧問契約書、金銭消費貸借契約書、業務提携契約書、取引基本契約書、売買基本契約書、事業譲渡契約書、販売店契約書（独占））
３．安心・信頼
・高い信頼性とセキュリティ
電子署名の認証局および時刻認証事業者は、いずれも業界標準の信頼性の高い2社を採用しています。
さらに、セキュリティ担保のために、一般的なSSLによる暗号化通信（https）、Firewallによる通信ポート制限、不正な侵入を検知・防御、Webアプリケーションへの不正なリクエストをブロックするWeb Application Firewall、サーバーへのアクセス常時監視、定期的な脆弱性診断、ファイルの暗号化保存、複数個所のサーバー保存と、最高水準のセキュリティとバックアップ体制を整えています。
・法令に準拠した安心安全のサービス
電子署名サービスの関連法令である、「電子署名法」「電子文書法」「電子帳簿保存法」に準拠しており、安心してご利用いただくことができます。一般的な契約はもちろん、適格請求書の電子データ（電子インボイス）保存や、不動産取引の電子化にもご利用いただけます。
・導入実績：「プランリニューアル」後、4,000社の導入を突破！シリーズ累計では、8万社にご利用いただいています。
■主な利用シーン
・人事・労務：雇用契約書、内定通知書
・営業・管理部門：業務委託契約、NDA（秘密保持契約）
・不動産業界：賃貸契約書・各種規約
・IT・クリエイティブ業界：業務委託契約、準委任契約
■初めての方でも安心のサポート
初めての方でも安心してご利用いただけるよう、動画による操作ガイド(https://v-sign.vector.co.jp/movie.php)をご用意しています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1Fg17xdnMR8 ]
■キャンペーン概要
名称：送信数10通無料キャンペーン
期間：2026年2月12日（木）～2026年3月31日（火）
対象：2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）に新規登録されたアカウント
（基本サービス・有料プランいずれも対象）
特典：送信数10通無料付与
特典利用期限：2026年4月30日（木）まで
詳細をみる :
https://v-sign.vector.co.jp/adlanding03.php?utm_source=information&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260212&utm_id=451306403
ベクターサインについて
ベクターサインは、初期投資0円で、契約書などの文作成から締結、管理、保管までを一元化できる電子契約サービスです。法的有効性を担保しながら、使いやすさと柔軟なプラン設計で、シリーズ累計で8万社以上に導入されています。
ベクターサイン公式サイト(https://v-sign.vector.co.jp/index.php)
【お問い合わせ】
キャンペーンの詳細やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら(https://v-sign.vector.co.jp/contact.php)からお願いします。
【運営会社】
株式会社ベクターホールディングス
URL ：https://corp.vector.co.jp/