低価格で高機能な電子契約サービス「ベクターサイン」が初の送信数10通無料キャンペーンを開始！電子契約サービス導入時の負担を大幅に軽減

株式会社ベクターホールディングス

株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩井 美和子）が運営する、クラウド型電子契約サービス「ベクターサイン」は、2026年2月12日（木）より、新規登録アカウントを対象とした『送信数10通無料キャンペーン』(https://v-sign.vector.co.jp/adlanding03.php?utm_source=information&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260212&utm_id=451306403)を開始いたしました。

本キャンペーンは、「ベクターサイン」において、送信数10通を無料で利用できる初の取り組みです。

■キャンペーン実施の背景

近年、業務効率化やコスト削減、契約管理の簡素化を目的として、電子契約サービスの導入が広がりを見せています。一方で、「実際の操作感が分からない」「自社の業務に合うか不安」といった理由から、導入に踏み切れない企業や個人も少なくありません。

こうした声を受け、「まずは実務で試してほしい」という想いから、今回のキャンペーンを企画しました。

■「ベクターサイン」とは

「ベクターサイン」は、契約書などの文書作成から締結、管理、保管までの手続きを一元化できる電子契約サービスです。

電子署名法に基づく法的有効性を担保し、安心してご利用いただける点に加え、導入しやすいリーズナブルな価格設定と、日々の実務に役立つ充実した機能を備えていることが特長です。

また、大幅な価格改定によりお得になった「プランリニューアル」から約1年が経過し、コストパフォーマンスの高さと使いやすさが評価され、現在では多くの企業や個人のお客様にご利用いただいています。

■ベクターサインが選ばれる理由

１．リーズナブルな価格

「初期費用」「基本料金」0円！

電子署名・タイムスタンプ保管・そのまま保管にかかる送信料のみで始められます。

また、月間または年間の送信数に応じたお得なプランも多数ご用意。

ご利用頻度に合わせて最適なプランをお選びいただけます。

「プランリニューアル」により、さらにお得にご利用いただけるようになりました。

２．充実した機能

・電子署名

画面の案内に沿ってボタンを押すだけで簡単に契約締結。相手先のアカウント登録や費用負担は一切ありません。

・タイムスタンプ保管

ボタンを押すだけでタイムスタンプを簡単に付与。電子帳簿保存法に対応した文書保管が可能です。

・そのまま保管

他サービスの締結文書もまとめて管理。電子署名やタイムスタンプが付いた文書もベクターサインで保管が可能です。

・定型文書ダウンロード

法律事務所監修テンプレートのダウンロードが可能。

（雇用契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書（NDA）、顧問契約書、金銭消費貸借契約書、業務提携契約書、取引基本契約書、売買基本契約書、事業譲渡契約書、販売店契約書（独占））

３．安心・信頼

・高い信頼性とセキュリティ

電子署名の認証局および時刻認証事業者は、いずれも業界標準の信頼性の高い2社を採用しています。

さらに、セキュリティ担保のために、一般的なSSLによる暗号化通信（https）、Firewallによる通信ポート制限、不正な侵入を検知・防御、Webアプリケーションへの不正なリクエストをブロックするWeb Application Firewall、サーバーへのアクセス常時監視、定期的な脆弱性診断、ファイルの暗号化保存、複数個所のサーバー保存と、最高水準のセキュリティとバックアップ体制を整えています。

・法令に準拠した安心安全のサービス

電子署名サービスの関連法令である、「電子署名法」「電子文書法」「電子帳簿保存法」に準拠しており、安心してご利用いただくことができます。一般的な契約はもちろん、適格請求書の電子データ（電子インボイス）保存や、不動産取引の電子化にもご利用いただけます。

・導入実績：「プランリニューアル」後、4,000社の導入を突破！シリーズ累計では、8万社にご利用いただいています。

■主な利用シーン

・人事・労務：雇用契約書、内定通知書

・営業・管理部門：業務委託契約、NDA（秘密保持契約）

・不動産業界：賃貸契約書・各種規約

・IT・クリエイティブ業界：業務委託契約、準委任契約

■初めての方でも安心のサポート

初めての方でも安心してご利用いただけるよう、動画による操作ガイド(https://v-sign.vector.co.jp/movie.php)をご用意しています。

■キャンペーン概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1Fg17xdnMR8 ]

名称：送信数10通無料キャンペーン

期間：2026年2月12日（木）～2026年3月31日（火）

対象：2026年2月1日（日）～2026年3月31日（火）に新規登録されたアカウント

（基本サービス・有料プランいずれも対象）

特典：送信数10通無料付与

特典利用期限：2026年4月30日（木）まで

詳細をみる :https://v-sign.vector.co.jp/adlanding03.php?utm_source=information&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260212&utm_id=451306403

ベクターサインについて

ベクターサイン公式サイト(https://v-sign.vector.co.jp/index.php)

【お問い合わせ】

キャンペーンの詳細やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(https://v-sign.vector.co.jp/contact.php)からお願いします。

【運営会社】

株式会社ベクターホールディングス

URL ：https://corp.vector.co.jp/