事業共創カンパニーのRelic、愛媛県主催「えひめ産業立地ミーティング」に代表取締役CEO 北嶋 貴朗が登壇

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下、Relic）は、2026年2月18日（水）に東京都内で開催される愛媛県主催「えひめ産業立地ミーティング」において、代表取締役CEO 北嶋 貴朗が登壇することをお知らせします。

本イベントは、愛媛県への拠点開設や事業展開を検討する首都圏企業を対象に開催されるもので、県内に実際に立地した企業の経営者が、自社の意思決定や取り組みを語るプログラムが設けられています。Relicの北嶋は「誘致企業講演１.」として登壇し、愛媛県を事業拠点として選択した背景や、立地環境の魅力、地方から事業共創を実践する取り組みについて講演する予定です。

Relicは現在、全国各地に拠点を展開し、地域に根差した新規事業開発・スタートアップ創出・人材育成を推進しており、愛媛県においても地域企業や自治体、金融機関などと連携した事業共創に取り組んでいます。本講演では、立地事例にとどまらず、地方を「価値創出の起点」として捉えるRelicの考え方や、実践から得られた示唆を共有します。

■登壇概要

イベント名：えひめ産業立地ミーティングin東京

開催日時：2026年2月18日（水）16:30～20:00

会場：東郷記念館

（東京都渋谷区神宮前1丁目5-3）

参加者：首都圏企業の経営者層・投資担当者 等（約100名）

イベントプログラム

第1部 デジタル企業集積セミナー（16:30～17:20）

・デジタル企業誘致に係る取組紹介（愛媛県）

・誘致企業講演１.（株式会社Relic 代表取締役CEO 北嶋 貴朗）

・誘致企業講演２.

第２部 先端成長産業関連セミナー（17:30～18:40）

・先端成長産業誘致戦略及び立地環境紹介（愛媛県）

・基調講演１.

・基調講演２.

第３部 交流会（18:45～20:00）

■登壇者プロフィール

北嶋 貴朗

株式会社Relic 代表取締役CEO／Founder

埼玉県立川越高等学校・慶應義塾大学を卒業後、組織変革や新規事業に特化したベンチャーファームにて中小・ベンチャー企業から大企業まで幅広く新規事業開発や組織変革を支援した後、ITメガベンチャーであるDeNAに入社。新規事業開発や事業戦略/事業企画の立案、大企業とのオープンイノベーションの責任者として数々の事業の創出から成長までを担う責任者を歴任し、100億円規模まで拡大。

2015年に株式会社Relicを創業し、国内シェアNo.1の新規事業開発支援・共創実績を持つ事業共創プラットフォームに成長させる。Financial Timesのアジア太平洋地域の急成長企業ランキングに4年連続ランクイン、ニッポン新規事業創出大賞、日本サービス大賞などを受賞。著書に4万部を超えるベストセラーとなった「イノベーションの再現性を高める新規事業開発マネジメント――不確実性をコントロールする戦略・組織・実行(日本経済新聞出版)」がある。2021年9月、株式会社Relicホールディングスを設立し持株会社体制に移行後、25社・350名以上が連なり100億を超える規模になったRelicグループの代表も務めるなど、起業家としても社内起業家としても100億を超える事業規模を実現。大阪大学大学院「イノベーション論」招聘教員。

■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。25社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国17都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

愛媛県には2025年2月に拠点を設立、県内の企業や自治体と連携し、イノベーター人材の発掘と育成や新たな事業創出を推進しています。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/

＜本リリースについてのお問い合わせ先＞

株式会社Relic グローカルイノベーション事業部

TEL：03-6455-0735 / E-MAIL：glocal-innovation@relic.co.jp