【アマン東京】ホワイトデーに贈る　ホワイトデー ハイヒールチョコレート2026のご案内

アマン東京

アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/) (東京・大手町、総支配人 八木朋子)は、2026年2月16日（月）から3月14日（土）までの期間限定で、ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)にて、「ホワイトデー ハイヒール チョコレート 2026」を販売いたします。エレガントな特製ボックスに収められた、可憐なフォルムのチョコレートを、ホワイトデーの贈り物にいかがでしょうか。また、「アマン東京 オリジナル ホワイトデーチョコレート 2026」や、「テリーヌショコラ」も期間限定で登場いたします。アマン東京のパティシエによる、この時期だけの特別なチョコレート菓子をぜひどうぞ。

「ホワイトデー ハイヒールチョコレート 2026」

アマン東京が贈る「ホワイトデー ハイヒール チョコレート 2026」は、旬を迎える国産ネーブルオレンジとキャラメルを合わせたガナッシュ仕立てで、華やかな香り、酸味と甘さのバランスにフルーツの旨味が調和し、ゆっくりと口のなかで広がる濃厚な味わいをお愉しみいただけます。今年は可憐なハイヒール型が復活いたしました。

ハイヒールの美しいフォルムを引き立てるシンプルなデコレーションを施したチョコレートは、ホワイトデーシーズンにしか出会えない特別な一品。エレガントなボックスに収められたハイヒールチョコレートを、大切な方への贈り物にいかがでしょうか。

「ホワイトデー ハイヒールチョコレート 2026」

期間：2026年2月16日（月）から 3月14日（土）まで

価格：4,860円（消費税込み）

販売場所： ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)（OOTEMORI地下2階 / 月 - 金曜日 7am - 8pm、 土・祝日 10am - 7pm、日曜定休）

お問い合わせ：アマン東京 レストラン予約 03-5224-3339（10am - 7pm）

「アマン東京 オリジナル ホワイトデーチョコレート 2026」

バレンタインデーでご好評をいただいた、5つの味わいを楽しめるチョコレートボックスは「アマン東京 オリジナル ホワイトデー チョコレート」として引き続き販売いたします。フレーバーごとに厳選したカカオを使用した3種のガナッシュと2種のプラリネ、全5種のボンボンショコラの詰め合わせです。

「丸の内ハニーのミルクガナッシュ」は、丸の内ハニープロジェクト（注）で採集したはちみつをガナッシュにした、やさしい甘さの一粒。「バニラコニャック」は、芳醇なコニャックと、希少なタヒチ産バニラの豊かな香りが広がるガナッシュです。さらに、エクアドル産チョコレートと、ラズベリーやバナナのような風味が際立つマダガスカル産のチョコレートをブレンドした、開業以来のスペシャリテである「アマンロゴ入りチョコレート」や、イタリア ピエモンテ産ヘーゼルナッツのプラリネ、大粒の長野県産オーガニックくるみのプラリネをセットにご用意しております。

また、通年販売中の「トリュフチョコレート10個入り」をセットにした20個入りボックスも、ラ・パティスリー by アマン東京の店頭限定で販売いたします。

（注）丸の内ハニープロジェクトとは

アマン東京が位置する大手町・丸の内・有楽町エリアの地域活動コミュニティで、アマン東京のスタッフも参加しています。セイヨウミツバチの行動範囲の半径およそ4キロ圏内に、外苑や日比谷公園など豊富な蜜源があることから、都市において上質なハチミツづくりを実現しています。当該エリアの豊かな自然と共生する環境都市を目指しています。

「アマン東京 オリジナル ホワイトデーチョコレート 2026」

期間： 2026年2月16日（月）から 3月14日（土）まで

価格（消費税込み）：2個入り2,808円、5個入り5,400円、10個入り9,720円、20個入り19,440円 （2個入りは バニラコニャックとアマンロゴ入りのミルクガナッシュの2フレーバー / 20個入りは店頭販売のみ）

販売場所： ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)（OOTEMORI地下2階 / 月 - 金曜日 7am - 8pm、 土・祝日 10am - 7pm、日曜定休）、アマン東京オンラインショップ(https://shop.amantokyo.com/)

お問い合わせ：アマン東京 レストラン予約 03-5224-3339（10am - 7pm）

「テリーヌショコラ」

季節限定商品として、多くのお客さまより愛されているクラシックチョコレートケーキ「テリーヌショコラ」が、今年も登場いたします。こだわりが詰まったオリジナルブレンドのインドネシア産チョコレートに、有精卵、きび砂糖、バターを加えたシンプルなレシピで、材料を丁寧に混ぜ、蒸し焼きにして純ココアパウダーを纏わせました。なめらかな口どけと、濃厚でしっとりとしたチョコレートの深い味わいをご堪能いただける特別な一品です。

「テリーヌショコラ」

価格： 4,428円 （税込み）

期間：販売中、 2026年3月14日（土）まで

販売場所： ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)（OOTEMORI地下2階 / 月 - 金曜日 7am - 8pm、 土・祝日 10am - 7pm、日曜定休）、アマン東京オンラインショップ(https://shop.amantokyo.com/)

お問い合わせ：アマン東京 レストラン予約 03-5224-3339（10am - 7pm）

※オンラインショップ(https://shop.amantokyo.com/)でご購入の場合、本商品はクール冷凍便にて、ココアパウダーがケーキに馴染んだ状態でお届けいたします。

※冷蔵庫内で約12時間かけて解凍し、解凍後は当日中にお召し上がりください。

アマン東京とは

「アマン東京」は2014年12月22日にアマン初の都市型ホテルとして開業いたしました。高層複合ビル大手町タワーの最上階部33階から38階に、木と石と和紙による、日本の伝統文化と現代性を兼ね備えた広々とした静かな空間を提供しています。客室数84室、高い天井高を持つガーデンラウンジを始め、レストラン、バーラウンジ、1階別棟のカフェ、パティスリー、カウンター8席の鮨店、そして8室のトリートメントスイート、30メートルの屋内プールやフィットネスジムを持つアマン・スパなどを擁し、そのどこからでも東京の眺望や自然をご堪能いただけます。

アマンとは

アマンは、プライベートな邸宅にいるかのような心温まるもてなしと、常に小規模であること、そして美しさの際立つラグジュアリーで非日常的な体験のできる、プライベートなリゾート・コレクションとして1988年に創設されました。そのコンセプトは、初のリゾートとして誕生したプーケット島のアマンプリ（平和なる場所）から、世界へと発信されていきました。現在、アマンは、20のデスティネーションにて36軒のホテルやリゾート、ブランデッド・レジデンスを展開し、さらに複数のプロジェクトが建設中です。

近年、アマングループは「アマンスキンケア」（2018年）、サプリメントシリーズ「Sva」（2020年）、「アマン ファイン フレグランス」（2020年）、レディ トゥ ウエア コレクション「ザ・エッセンシャルズ by アマン」（2021年）、フェイシャルスキンケアライン「アマン エッセンシャルスキン」（2023 年）、世界のアマンからインスパイアーされた特注家具「アマン インテリアズ」（2023年）など、非日常に浸るデスティネーションに留まらず、その魅力的なライフスタイルを提供するまでに成長しました。さらにアマンはイノベーションをブランド哲学の根幹に据え、 2020年にはサンスクリット語で「魂」を意味する新しいホテルブランド「ジャヌ（Janu）」を立ち上げました。ジャヌは、人と人の真のつながり、遊び心のある表現、ソーシャルウェルネスを体験の中核とする、ユニークなホスピタリティを提供します。思考と心のバランスを整え、エネルギーや躍動感を取り戻す滞在を目的としたジャヌは、初となるホテル、「ジャヌ東京(https://www.janu.com/janu-tokyo/)」を2024年3月、麻布台ヒルズ内にオープンし、新たな開発も発表されています。