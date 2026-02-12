ガリガリ君が野球日本代表「侍ジャパン」の仲間入り！ 勝利を目指して一緒に盛り上がろう！ 抽選で侍ジャパン観戦盛り上げセットがもらえるキャンペーンを実施！！

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君リッチ サクラ咲くダブルベリーチョコ味」を2026年2月17日（火）より全国発売いたします。

今回、「ガリガリ君リッチ」シリーズ20周年を記念した第2弾商品として、野球日本代表「侍ジャパン」を盛り上げるために、ガリガリ君史上初めて侍ジャパンのユニホームを着た商品を発売します。

ストロベリーとラズベリーの果汁を配合したアイスキャンディの中に、ストロベリーとラズベリー果汁を配合したかき氷にチョコチップを混ぜ込み、桜風味に仕上げました。

春らしい味わいと縁起の良い商品名で、パッケージでは投打に楽しく野球をするガリガリ君を3パターン準備しました。

さらに「ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味」では、抽選で合計300名様に「ガリガリ君×侍ジャパン 観戦盛り上げセット」が当たるキャンペーンを実施いたします。観戦にぴったりのオリジナルフェイスタオルとミニＶメガホンがセットで抽選で当たる賞品をご用意しました。

「ガリガリ君」ファンのみならず、野球ファンのみなさんもお楽しみください。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

キャンペーン情報

【抽選で合計300名様に「ガリガリ君× 侍ジャパン 観戦盛り上げセット」が当たるキャンペーン】

■賞品

オリジナルフェイスタオル＆ミニVメガホンセット

■応募締切

第1回抽選分：2026年 2月28日（土）

第2回抽選分：2026年 3月31日（火）

第3回抽選分：2026年 9月30日（水）

※各回とも当日消印有効

■対象商品：ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味

※応募期間内においてもキャンペーン商品がなくなり次第終了となります

■応募方法

郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトより応募ハガキをダウンロードし、応募券１枚と切手を貼り、必要事項を記入の上、ご応募ください。応募券はキャンペーンパッケージの裏面にあります。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

■ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味

希望小売価格：194円（税込）

種類別：ラクトアイス

容量：100ml

エネルギー：147kcal

発売日：2026年2月17日

発売エリア：全国