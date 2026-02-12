ガリガリ君が野球日本代表「侍ジャパン」の仲間入り！ 勝利を目指して一緒に盛り上がろう！ 抽選で侍ジャパン観戦盛り上げセットがもらえるキャンペーンを実施！！

　赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君リッチ　サクラ咲くダブルベリーチョコ味」を2026年2月17日（火）より全国発売いたします。




　今回、「ガリガリ君リッチ」シリーズ20周年を記念した第2弾商品として、野球日本代表「侍ジャパン」を盛り上げるために、ガリガリ君史上初めて侍ジャパンのユニホームを着た商品を発売します。


ストロベリーとラズベリーの果汁を配合したアイスキャンディの中に、ストロベリーとラズベリー果汁を配合したかき氷にチョコチップを混ぜ込み、桜風味に仕上げました。


春らしい味わいと縁起の良い商品名で、パッケージでは投打に楽しく野球をするガリガリ君を3パターン準備しました。


さらに「ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味」では、抽選で合計300名様に「ガリガリ君×侍ジャパン 観戦盛り上げセット」が当たるキャンペーンを実施いたします。観戦にぴったりのオリジナルフェイスタオルとミニＶメガホンがセットで抽選で当たる賞品をご用意しました。


「ガリガリ君」ファンのみならず、野球ファンのみなさんもお楽しみください。



赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。


キャンペーン情報

【抽選で合計300名様に「ガリガリ君× 侍ジャパン 観戦盛り上げセット」が当たるキャンペーン】



■賞品


オリジナルフェイスタオル＆ミニVメガホンセット




■応募締切


第1回抽選分：2026年 2月28日（土）　


第2回抽選分：2026年 3月31日（火）


第3回抽選分：2026年 9月30日（水）　　


※各回とも当日消印有効



■対象商品：ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味


※応募期間内においてもキャンペーン商品がなくなり次第終了となります



■応募方法


郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトより応募ハガキをダウンロードし、応募券１枚と切手を貼り、必要事項を記入の上、ご応募ください。応募券はキャンペーンパッケージの裏面にあります。


※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。



■ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味


希望小売価格：194円（税込）


種類別：ラクトアイス


容量：100ml


エネルギー：147kcal


発売日：2026年2月17日


発売エリア：全国