【愛媛・松山】P・SPO銀天街で「エイジングチェック割引キャンペーン」実施
株式会社三福ホールディングス(https://www.sanpuku.co.jp/)（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は松山市銀天街にある「P・SPO アイケア＆エイジラボ銀天街店」(https://pspo.jp/eyecare/)にて、期間限定企画「エイジングチェック割引キャンペーン」を、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで実施しています。
本キャンペーンでは、普段は見過ごしがちな身体のエイジングサインを、最新の測定機器を用いて多角的にチェックします。7項目を一度に測定し、ご自身の現在の身体状態を数値で把握できます。
■ 最新機器で身体のエイジングを多角的にチェック
エイジングチェックでは、健康・美容の両面から身体の状態を確認できる以下7項目を測定します。測定結果は、スタッフが分かりやすく説明します。
■ エイジングチェック内容（全7項目）
- 体組成計
- 超音波骨密度測定
- 終末糖化産物測定（AGEs）
- 血圧脈波検査
- 内臓脂肪測定
- 肺機能測定
- 肌チェック
期間限定で特別価格を提供■ キャンペーン概要
期間
2025年2月1日（日）～3月31日（火）
内容
エイジングチェック（全7項目）
料金
通常価格：5,500円（税込）
キャンペーン価格：3,300円（税込）
※P・SPO会員様限定
※男女ともに利用可能
※単品1項目（2,200円）は通常価格
※チケットはクレジットカードによる事前決済のみ対応
予約方法
P・SPOマイページより
「期間限定割引 エイジングチェック7種（3,300円）」のチケットを購入のうえ、予約してください。
予約はこちら :
https://pspo24.hacomono.jp/reserve/schedule/229/321
自由に使えるアイケア＆リラクゼーション空間〈1階エリア〉
視力トレーニングや目の疲労軽減、ピント調整を目的とした機器を設置しています。
アイケアマスクなどのリラクゼーション機器もあり、予約不要で自由に利用できます。
〈2階エリア〉
マッサージチェア5台を完備しています。
目元ケアに特化した美容機器も設置し、空いた時間に気軽にリラックスできます。
「知る」ことから始めるエイジングケア
まずは自身の状態を知ることが、エイジングケアの第一歩です。
エイジングチェックとあわせて、P・SPO アイケア＆エイジラボ銀天街店の自由に使える空間を体験できます。
サービス詳細
https://pspo.jp/eyecare/
■会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村