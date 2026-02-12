【愛媛・松山】P・SPO銀天街で「エイジングチェック割引キャンペーン」実施

株式会社三福ホールディングス


株式会社三福ホールディングス(https://www.sanpuku.co.jp/)（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は松山市銀天街にある「P・SPO アイケア＆エイジラボ銀天街店」(https://pspo.jp/eyecare/)にて、期間限定企画「エイジングチェック割引キャンペーン」を、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで実施しています。


本キャンペーンでは、普段は見過ごしがちな身体のエイジングサインを、最新の測定機器を用いて多角的にチェックします。7項目を一度に測定し、ご自身の現在の身体状態を数値で把握できます。


■ 最新機器で身体のエイジングを多角的にチェック

エイジングチェックでは、健康・美容の両面から身体の状態を確認できる以下7項目を測定します。測定結果は、スタッフが分かりやすく説明します。


■ エイジングチェック内容（全7項目）
- 体組成計
- 超音波骨密度測定
- 終末糖化産物測定（AGEs）
- 血圧脈波検査
- 内臓脂肪測定
- 肺機能測定
- 肌チェック

期間限定で特別価格を提供

■ キャンペーン概要

期間
2025年2月1日（日）～3月31日（火）


内容
エイジングチェック（全7項目）


料金
通常価格：5,500円（税込）
キャンペーン価格：3,300円（税込）



※P・SPO会員様限定
※男女ともに利用可能
※単品1項目（2,200円）は通常価格
※チケットはクレジットカードによる事前決済のみ対応


予約方法

P・SPOマイページより
「期間限定割引 エイジングチェック7種（3,300円）」のチケットを購入のうえ、予約してください。


予約はこちら :
https://pspo24.hacomono.jp/reserve/schedule/229/321

自由に使えるアイケア＆リラクゼーション空間

〈1階エリア〉



視力トレーニングや目の疲労軽減、ピント調整を目的とした機器を設置しています。
アイケアマスクなどのリラクゼーション機器もあり、予約不要で自由に利用できます。


〈2階エリア〉


マッサージチェア5台を完備しています。
目元ケアに特化した美容機器も設置し、空いた時間に気軽にリラックスできます。


「知る」ことから始めるエイジングケア

まずは自身の状態を知ることが、エイジングケアの第一歩です。
エイジングチェックとあわせて、P・SPO アイケア＆エイジラボ銀天街店の自由に使える空間を体験できます。



サービス詳細


https://pspo.jp/eyecare/


■会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平


所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3


公式HP ： https://pspo.jp/


Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime


LINE ： https://page.line.me/255qqjnk


【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局


住所：〒790-0056


　　　愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO 土居田店


電話番号：0120-337-217


担当：中村