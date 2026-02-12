【愛媛・松山】P・SPO銀天街で「エイジングチェック割引キャンペーン」実施

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス(https://www.sanpuku.co.jp/)（本社：愛媛県松山市）が展開するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は松山市銀天街にある「P・SPO アイケア＆エイジラボ銀天街店」(https://pspo.jp/eyecare/)にて、期間限定企画「エイジングチェック割引キャンペーン」を、2026年2月1日（日）から3月31日（火）まで実施しています。

本キャンペーンでは、普段は見過ごしがちな身体のエイジングサインを、最新の測定機器を用いて多角的にチェックします。7項目を一度に測定し、ご自身の現在の身体状態を数値で把握できます。

■ 最新機器で身体のエイジングを多角的にチェック

エイジングチェックでは、健康・美容の両面から身体の状態を確認できる以下7項目を測定します。測定結果は、スタッフが分かりやすく説明します。

期間限定で特別価格を提供

■ エイジングチェック内容（全7項目）- 体組成計- 超音波骨密度測定- 終末糖化産物測定（AGEs）- 血圧脈波検査- 内臓脂肪測定- 肺機能測定- 肌チェック■ キャンペーン概要

期間

2025年2月1日（日）～3月31日（火）

内容

エイジングチェック（全7項目）

料金

通常価格：5,500円（税込）

キャンペーン価格：3,300円（税込）

※P・SPO会員様限定

※男女ともに利用可能

※単品1項目（2,200円）は通常価格

※チケットはクレジットカードによる事前決済のみ対応

予約方法

P・SPOマイページより

「期間限定割引 エイジングチェック7種（3,300円）」のチケットを購入のうえ、予約してください。

自由に使えるアイケア＆リラクゼーション空間

予約はこちら :https://pspo24.hacomono.jp/reserve/schedule/229/321〈1階エリア〉

視力トレーニングや目の疲労軽減、ピント調整を目的とした機器を設置しています。

アイケアマスクなどのリラクゼーション機器もあり、予約不要で自由に利用できます。

〈2階エリア〉

マッサージチェア5台を完備しています。

目元ケアに特化した美容機器も設置し、空いた時間に気軽にリラックスできます。

「知る」ことから始めるエイジングケア

まずは自身の状態を知ることが、エイジングケアの第一歩です。

エイジングチェックとあわせて、P・SPO アイケア＆エイジラボ銀天街店の自由に使える空間を体験できます。

サービス詳細

https://pspo.jp/eyecare/

■会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村