春の門出を祝う、繁栄の願いを結ぶ一枚。 祝いの象徴「くす玉」を桜で表現した、ベトナム手刺繍ハンカチーフを発売 ー 毎年好評の数量限定サンキューチャームも登場！

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。このたび、春の訪れと新たな門出を祝福するハンカチーフ「桜くす玉」を発売しました。あわせて、毎年ご好評をいただいている「サンキューチャーム」のラッピングサービスも開催中です。

■新作ハンカチーフ 概要

ベトナム手刺繍 桜くす玉

価格：8,800円(税込) サイズ：38×38cm

繁栄と始まりを象徴する「桜くす玉」

繁栄や門出を象徴する桜の花を、日本の縁起物である「くす玉」に見立てて表現しました。

晴れやかな季節にふさわしい華やかさと、日常に寄り添う上品さを兼ね備えた一枚に仕上げています。

繊細な刺繍は、ベトナムの熟練した手刺繍職人によるもの。一針一針が生み出す奥行きと陰影が、花がほころぶ瞬間のような立体感を演出します。丁寧な手仕事ならではの温もりが感じられる、贅沢な仕上がりです。卒業や入学、新たな挑戦を迎える方への贈りものとしてもおすすめです。

■数量限定「サンキューチャーム」サービス

春のギフトシーズンに合わせて、ギフトボックスをさりげなく彩る「サンキューチャーム」が、今年も新デザインで登場。「THANK YOU」のメッセージをかたちにしたチャームは、ボックスに添えるだけで、贈る気持ちをより印象的に演出できます。シンプルなギフトラッピングに軽やかなアクセントを添え、大切な方へ想いを届ける仕上がりに。

ゴムに通してボックスに留める仕様のため、開封後はブックマーカーや小物のアクセサリーとしてもお楽しみいただけます。

■実施店舗

六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店、オンラインショップ

■期間

2026年2月10日(火)より、無くなり次第終了となります。

■価格

無料

※ギフトラッピング1点につき1個お付け出来ます。

※ギフトラッピング紙箱(330円)」をご購入の場合のみ対応いたします。

春は、新しい始まりや感謝の気持ちを伝えるシーンが増えるシーズン。クラシクス・ザ・スモールラグジュアリでは、贈る相手やシーンに合わせて選べる、多彩なハンカチーフをご用意しています。

詳しくはこちらから :https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/20260210sakura-tycharm

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ