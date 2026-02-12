新刊『まとまらないチームのまとめ方』、『アーキテクチャモダナイゼーション』2/24発売！デブサミ2026会場での先行販売も

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、多様なメンバーが力を発揮するためのマネジメント術を解説した『まとまらないチームのまとめ方』と、技術・組織・戦略を統合してシステムの価値を最大化する実践ガイド『アーキテクチャモダナイゼーション』の書籍2タイトルを、2026年2月24日に発売します。

発売に先駆け、2026年2月18日～20日に開催されるITエンジニア向けカンファレンスDevelopers Summit 2026（デブサミ2026）・Dev x PM Dayで先行販売をします。また、両書の著者や翻訳者の書籍サイン会や登壇セッションも予定されています。

『まとまらないチームのまとめ方』

個人主義チームがコラボレーションチームに変わるためには？

ビジネス環境の変化のスピードが速い現代においてリーダーに求められるのは、メンバーそれぞれが力を発揮できるように促すことです。しかし、生まれ育った環境や受けた教育、文化的背景や価値観の違いから、うまくチームがまとまらないという状況も多くみられます。

本書は、ソフトウェア開発者でありながら企業のCTOを務める水野貴明と、AI×認知科学研究者の堀田創が、国際プロジェクトチームを10年以上束ねてきた中で経験した仰天実話を多数紹介しつつ、現場で本当に役立つチームビルディング術を解説します。

まとまらないチームのまとめる鍵は、「アンラーニング」と「センスメイキング」です。

自分が当然だと思っていることは、相手にとっての当たり前だとは限りません。自分が納得していることであっても、相手が腹落ちしているとはいえないでしょう。

では相手の思考へ想像力を働かせて、自分の考えを押しつけてしまわないためにはどうすればいいのか。本書では、そうした現代に必須のマネジメントスキルをまとめています。

■書籍概要

『まとまらないチームのまとめ方 文化・個性が異なるメンバーが活躍するプロダクト組織の作法』

著者：堀田 創、水野 貴明

発売日：2026年2月24日

定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

仕様：A5・256ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798187143

『アーキテクチャモダナイゼーション』

何度書き直しても、また遅くなる。

Manning刊『Architecture Modernization』の邦訳版です。

本書は、技術・組織・戦略を統合し、システムの価値を最大化する実践ガイドです。

長年運用され中身がブラックボックス化したシステムや、ドキュメントが機能せず改修のたびにリスクが伴う設計。こうした技術的負債は、現代のビジネスにおいて成長を阻む大きな壁となっています。

本書は単なるコードのリファクタリング手法ではなく、ドメイン駆動設計（DDD）やチームトポロジー、ワードレイマッピングといった定評ある手法を組み合わせ、技術・組織・戦略という3つの視点からシステムを現代的な姿へと刷新するための包括的なアプローチを解説します。

アーキテクチャを単なる技術パターンとしてではなく、組織構造やビジネス目標と密接に関連したものとして捉えます。現代化がもたらす多面的な価値を評価するためのフレームワーク（BVSSH）についても解説します。

また、DDD、イベントストーミング、ワードレイマッピング、チームトポロジーなど、個別に語られがちな手法をモダナイゼーションという一つの目的のためにどう組み合わせ、運用すべきかを体系的に学べます。

■書籍概要

『アーキテクチャモダナイゼーション 組織とビジネスの未来を設計する』

原著：Nick Tune、Jean-Georges Perrin

翻訳：元内 柊也、岩崎 勇生、角谷 太雅、加藤 岳明、佐藤 慧太

発売日：2026年2月24日

定価：4,972円（本体4,520円＋税10%）

仕様：B5変・560ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798194073

ITカンファレンス「Developers Summit 2026」での先行販売が決定！

2026年2月18日～20日に開催されるITエンジニア向けカンファレンスDevelopers Summit 2026（デブサミ2026）・Dev x PM Dayにて、翔泳社の書籍販売をおこないます。下記4タイトルについて、会場限定特別価格で先行販売します。（※イベント参加は事前登録制）

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218

▼先行販売書籍タイトル

・まとまらないチームのまとめ方 文化・個性が異なるメンバーが活躍するプロダクト組織の作法

・アーキテクチャモダナイゼーション 組織とビジネスの未来を設計する

・書くたびに合格に近づく資格手帳（https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798194189）

・サンプルコード365+1 エンジニアによるエンジニアのための日めくりカレンダー（https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192970）

▼サイン会および関連セッションについて

・『まとまらないチームのまとめ方 文化・個性が異なるメンバーが活躍するプロダクト組織の作法』

▼サイン会

日時：2月18日 13:10～

場所：4F B会場 Ask the Speakerコーナー

サインする人：著者のお二人（堀田 創さん、水野 貴明さん）

参加条件：事前に書籍をご購入ください（持込も可）

※下記セッション終了後、Ask the Speakerと同時開催します

▼関連セッション

まとまらないチームのまとめ方 ー チーム潤滑化のための4つのポイント

日時：2月18日 12:30～13:10

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6428

スピーカー：堀田 創、水野 貴明

・『アーキテクチャモダナイゼーション 組織とビジネスの未来を設計する』

▼サイン会

日時：2月19日 15:10～

場所：3F サイン会コーナー（書籍販売向かい）

サインする人：翻訳者のおひとり元内 柊也（nwiizo）さん

参加条件：事前に書籍をご購入ください（持込も可）



▼関連セッション

意志を実装するアーキテクチャモダナイゼーション

日時：2月19日 12:40～13:20

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/session/6454

スピーカー：nwiizo