深煎りのコク・キレ「絶品アイスコーヒー微糖」を新発売！
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、「絶品アイスコーヒー微糖」を2月23日（月）より発売しますので、お知らせいたします。
“絶品”シリーズは、コーヒーの王道の味わいをお求めになる多くのお客様にご愛顧いただいております。
「絶品アイスコーヒー微糖」は、ご好評いただいている「ダイドーブレンド 絶品微糖」、「ダイドーブレンド 絶品ブラック」に続く、絶品シリーズの新たなラインアップとして登場します。深煎り豆を使用し、キリっとした苦みとすっきりとした後味が特長で、アイスコーヒーと相性の良い国産牛乳と北海道産生クリームを使用しています。
これからの暑い季節にぴったりな「絶品アイスコーヒー微糖」で、深煎りのコク・キレが際立つ“絶品なおいしさ”をお楽しみください。
●商品特長
「絶品アイスコーヒー微糖」
◆深煎り豆を使用した、キリっとした苦味を感じるブレンドです。
◆3段ろ過製法で雑味を抑えたすっきりとした味わいです。
◆アイスコーヒーと相性の良い国産牛乳と北海道産生クリームを使用しています。
●商品概要
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
