さわやかブレンドの季節が始まります。 「アヲハタ ５５ イチゴ」の春夏フレーバー「アヲハタ ５５ イチゴ さわやかブレンド」を発売
日本初※1、季節に合わせたおいしさをジャムで実現 2026年2月19日(木)から全国に出荷
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、低糖度ジャム「アヲハタ ５５」シリーズから「イチゴ さわやかブレンド」を2月19日(木)から全国に出荷します。2025年の発売55周年を期に、人は季節によって求める味が異なるという点に着目して、イチゴは“季節に調和する2種類”が誕生しました。この取組はアヲハタが長年培った原料調達力とフルーツのブレンド技術により実現しました。秋冬フレーバーの「濃厚ブレンド※2」と比べて、「さわやかブレンド」は春夏にぴったりの甘酸っぱくさわやかな味わいに仕立てています。
※1 アヲハタ調べ、2024年12月、日本国内に流通するジャムとして
※2 詳しくは「キユーピーアヲハタニュース2025 No.57」を参照
URL：https://www.kewpie.com/newsrelease/2025/3761/
農家とワンチームで作り上げる、最高品位のイチゴ
アヲハタでは「農産加工品の美味しさは、その原料によって７割が決まる」の信念のもと、フルーツのおいしさにこだわり、加工した際の色や香り、食感が良い原料だけを厳選して使用しています。また、原料の「持続的な安定調達」をめざして、北半球と南半球における調達拠点の構築に取り組んできました。
「アヲハタ ５５ イチゴ さわやかブレンド」の原料となるイチゴは、南米チリで収穫したものを主として使用しています。現地に足を運び、生産農家とコミュニケーションをとることで、最高品位のイチゴを作ることが出来ます。南米チリのイチゴは、さわやかで華やかな香り、濃い赤色で表面に艶がある、しっかりとした果肉感がある、といった特徴があります。素材の良さを生かしたブレンドと製法で、イチゴのさわやかな香りとキレが特徴のすっきり・さわやか・フレッシュな春夏にぴったりの味わいのジャムに仕立てました。
アヲハタは、これからも朝食をはじめとした日々の食事を楽しむ新しい提案を通して、ジャムの市場拡大を図るとともに、「フルーツで世界の人を幸せにする」というビジョンを具現化する取り組みや商品開発を進めていきます。
商品の概要は以下の通りです。
１．商品名・内容量・価格・賞味期間
・ブランド：アヲハタ
・商品名：５５ イチゴ さわやかブレンド
・内容量：150ｇ
・参考小売価格：298円(税抜)／322円(税込)
・賞味期間：12カ月
２．出荷日
2026年2月19日(木)から全国に出荷
３．商品特徴
いちごの甘酸っぱさを生かし、さわやかに仕立てました。春・夏にぴったりの味わいです。
〔参考〕
■アヲハタ ５５ CM
・タイトル：「季節に調和する2種類」篇
・URL：https://youtu.be/-dUiy46vvAE?si=zzXest7jWeXgesDW
■“香り”へのこだわりをストーリーに仕立てたアニメーション動画
・タイトル：「おいしいジャムのひみつ〜イチゴちゃんとカオリちゃんの約束〜」
・URL：https://youtu.be/tDIpgSZKObY
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
