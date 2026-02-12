¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¼Ö¤Î¡È»Í³Ñ¡É¤Ï³°´Ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹5¼ïÎà¤ò¿·È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¤«¤é¡¢ºßÍèÀþ¡¦¿·´´Àþ¤Î¡È»Í³Ñ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÁÇºà¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹5¼ïÎà¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢ÅÅ¼Ö¤Î²¼¤òÃíÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¡È»Í³Ñ¡É¤ò¼«Âð¤ÇÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö¤Î¾²²¼µ¡´ï¡ÊVVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¢ATS-PT¡¢ÊÑ°µ´ï¡¦ÀÜÃÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤ò3¼ïÎà¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¾²²¼µ¡´ï¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤êÌÊÌ©¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö ¾²²¼µ¡´ï¡ÊVVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡Ë
1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö ¾²²¼µ¡´ï¡ÊATS-PT¡Ë
1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö ¾²²¼µ¡´ï¡ÊÊÑ°µ´ï¡¦ÀÜÃÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë
1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß
¡ÎJRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö¡Ï
ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄJRÅì³¤¤ÎÉ¸½à·¿ÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£
1999Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²÷Â®Îó¼Ö¤äÉáÄÌÎó¼Ö¤Ê¤É¡¢JRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ¼ÖÎ¾¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¡¦ÀÅ²¬ÃÏ¶è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¤¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ê¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡Ë
1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß
¡ã¾¦ÉÊ¥¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ê¥·¡¼¥ë¤Ä¤¡Ë
1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß
¡ã¾¦ÉÊ¥¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö¡¡¾²²¼µ¡´ï £³¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡
ÀÇ¹þ4,950±ß
¡ã¾¦ÉÊ¦¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡¿·´´Àþ 2¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡
ÀÇ¹þ3,850±ß
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡ã¥µ¥¤¥º¡ä ³°À£¡¡ÌóÉý33¡ß±ü¹Ô43¡ß¹â¤µ26cm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆâÀ£¡¡ÌóÉý32¡ß±ü¹Ô40¡ß¹â¤µ25cm
¡ãºà¼Á¡ä ¡¡¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë
ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë10:00
¡ãÈÎÇä¾ì½ê¡ä
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂÀ£Âç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp