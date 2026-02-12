ÅÅ¼Ö¤Î¡È»Í³Ñ¡É¤Ï³°´Ñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹5¼ïÎà¤ò¿·È¯Çä

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¤«¤é¡¢ºßÍèÀþ¡¦¿·´´Àþ¤Î¡È»Í³Ñ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÁÇºà¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹5¼ïÎà¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢ÅÅ¼Ö¤Î²¼¤òÃíÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯¸«¤Ç¤­¤Ê¤¤¡È»Í³Ñ¡É¤ò¼«Âð¤ÇÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö¤Î¾²²¼µ¡´ï¡ÊVVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¢ATS-PT¡¢ÊÑ°µ´ï¡¦ÀÜÃÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤ò3¼ïÎà¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¾²²¼µ¡´ï¤Ï¤Ç¤­¤ë¸Â¤êÌÊÌ©¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼ÊÁ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼ýÇ¼Êª¤¬»¨»ï¡¦¿·Ê¹¡¦A4¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î¤É¤ì¤Ç¤¢¤ë¤«¼±ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¥·¡¼¥ëÉÕ¤­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Ç½À­¤ÈÅ´Æ»°¦¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËèÆü¤ÎÊÒ¤Å¤±¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡½¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¾¦ÉÊ¾Ò²ð

¡ã¾¦ÉÊ­¡¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö ¾²²¼µ¡´ï¡ÊVVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡Ë

1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß







¡ã¾¦ÉÊ­¢¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö ¾²²¼µ¡´ï¡ÊATS-PT¡Ë

1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß





¡ã¾¦ÉÊ­£¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö ¾²²¼µ¡´ï¡ÊÊÑ°µ´ï¡¦ÀÜÃÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë

1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß










¡ÎJRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö¡Ï

ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄJRÅì³¤¤ÎÉ¸½à·¿ÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£

1999Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²÷Â®Îó¼Ö¤äÉáÄÌÎó¼Ö¤Ê¤É¡¢JRÅì³¤¤ÎºßÍèÀþ¼ÖÎ¾¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¡¦ÀÅ²¬ÃÏ¶è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





¡ã¾¦ÉÊ­¤¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ê¥·¡¼¥ë¤Ä¤­¡Ë

1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß










¡ã¾¦ÉÊ­¥¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ê¥·¡¼¥ë¤Ä¤­¡Ë

1¸Ä¡§ÀÇ¹þ2,200±ß¡¡3¸Ä¥»¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ4,950±ß







¡ã¾¦ÉÊ­¥¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡JRÅì³¤313·ÏÅÅ¼Ö¡¡¾²²¼µ¡´ï £³¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡

ÀÇ¹þ4,950±ß







¡ã¾¦ÉÊ­¦¡ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡¿·´´Àþ 2¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡

ÀÇ¹þ3,850±ß







¾¦ÉÊ¾ÜºÙ

¡ã¥µ¥¤¥º¡ä ³°À£¡¡ÌóÉý33¡ß±ü¹Ô43¡ß¹â¤µ26cm

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆâÀ£¡¡ÌóÉý32¡ß±ü¹Ô40¡ß¹â¤µ25cm

¡ãºà¼Á¡ä ¡¡¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë

ÈÎÇä¾ÜºÙ

¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë10:00

¡ãÈÎÇä¾ì½ê¡ä

Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×

¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/

¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä

JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£

¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂÀ£Âç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½êÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤­¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹

Mail:press@jr-plus.co.jp