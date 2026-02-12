こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
≪ オークラ東京 ≫ 米国『フォーブス・トラベルガイド2026』にて最高評価の「5つ星」を4年連続獲得
総客室数500室超の国内グランドホテルで唯一の快挙
オークラ東京（所在地：東京都港区、総支配人：郄胗健二）は、2026年2月11日、ホスピタリティーを格付けする世界有数のトラベルガイド『フォーブス・トラベルガイド2026』のホテル部門において最高評価である「5つ星」を4年連続で獲得しました。総客室数が500室を超える国内のグランドホテルとしては唯一の5つ星ラグジュアリーホテル認定となります。また、レストラン部門においてもフランス料理「ヌーヴェル・エポック」と日本料理「山里」が4つ星、スパ部門ではオークラ スパが3年連続で4つ星を獲得しました。
■オークラ東京について
再開発著しい港区虎ノ門に位置し、グループの旗艦ホテルとして世界に通じるもてなしの心はそのままに、日本の伝統文化や歴史的要素をまとうグループ最上位ラグジュアリーブランド「オークラ ヘリテージ(140室)」と、海外を中心に展開し、都市の躍動感と高機能で現代のニーズを取り込んだ「オークラ プレステージ(368室)」の2棟から構成。客室は、730屬鰺する都内最大級のメゾネットタイプなどのスイートルーム17室を含め、総客室508室。5つのレストランと2つのバー、約2,000屬痢嵎唇造隆屐廚魎泙19の宴会場、オークラ フィットネス＆スパを兼ね備えます。モダニズム建築として高い評価を得た本館を設計した建築家 谷口吉郎氏の子息である吉生氏。同氏が再現したオークラロビーは、人々の記憶に残るかつての姿を忠実に再現し、未来へと継承しています。世界80ヵ国以上、400軒以上のホテルで構成されるThe Leading Hotels of the World®に日本で初めて加盟。また、世界最大の高級旅行代理店ネットワークVirtuoso®にも2024年より加盟。
■フォーブス・トラベルガイドについて
フォーブス・トラベルガイドは権威ある5つ星の格付けシステムを有した世界で唯一のトラベルガイドであり、1958年にモービルトラベルガイドとしてスタートして以来、旅行業界で最も総合的な評価を行っています。専門調査員が最大900項目の厳格な審査基準に基づき、世界中のラグジュアリーホテル、レストラン、スパを審査・評価しています。フォーブス・トラベルガイドの格付けの特徴は、審査項目の多くがサービスを基準にしており、お客様が滞在するすべての場所において、信頼度の高い、確実な情報を60年以上に渡り提供し続けています。
※フォーブス・トラベルガイド詳細はhttps://www.forbestravelguide.com/ をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
≪報道関係者の方からのお問い合わせ先≫
株式会社ホテルオークラ東京 広報担当：本荘
TEL : (03)3224-6731 FAX : (03)3224-6727
関連リンク
公式ウェブサイト
https://theokuratokyo.jp/
インスタグラム公式アカウント
https://www.instagram.com/theokuratokyo/
オークラ東京（所在地：東京都港区、総支配人：郄胗健二）は、2026年2月11日、ホスピタリティーを格付けする世界有数のトラベルガイド『フォーブス・トラベルガイド2026』のホテル部門において最高評価である「5つ星」を4年連続で獲得しました。総客室数が500室を超える国内のグランドホテルとしては唯一の5つ星ラグジュアリーホテル認定となります。また、レストラン部門においてもフランス料理「ヌーヴェル・エポック」と日本料理「山里」が4つ星、スパ部門ではオークラ スパが3年連続で4つ星を獲得しました。
■オークラ東京について
再開発著しい港区虎ノ門に位置し、グループの旗艦ホテルとして世界に通じるもてなしの心はそのままに、日本の伝統文化や歴史的要素をまとうグループ最上位ラグジュアリーブランド「オークラ ヘリテージ(140室)」と、海外を中心に展開し、都市の躍動感と高機能で現代のニーズを取り込んだ「オークラ プレステージ(368室)」の2棟から構成。客室は、730屬鰺する都内最大級のメゾネットタイプなどのスイートルーム17室を含め、総客室508室。5つのレストランと2つのバー、約2,000屬痢嵎唇造隆屐廚魎泙19の宴会場、オークラ フィットネス＆スパを兼ね備えます。モダニズム建築として高い評価を得た本館を設計した建築家 谷口吉郎氏の子息である吉生氏。同氏が再現したオークラロビーは、人々の記憶に残るかつての姿を忠実に再現し、未来へと継承しています。世界80ヵ国以上、400軒以上のホテルで構成されるThe Leading Hotels of the World®に日本で初めて加盟。また、世界最大の高級旅行代理店ネットワークVirtuoso®にも2024年より加盟。
■フォーブス・トラベルガイドについて
フォーブス・トラベルガイドは権威ある5つ星の格付けシステムを有した世界で唯一のトラベルガイドであり、1958年にモービルトラベルガイドとしてスタートして以来、旅行業界で最も総合的な評価を行っています。専門調査員が最大900項目の厳格な審査基準に基づき、世界中のラグジュアリーホテル、レストラン、スパを審査・評価しています。フォーブス・トラベルガイドの格付けの特徴は、審査項目の多くがサービスを基準にしており、お客様が滞在するすべての場所において、信頼度の高い、確実な情報を60年以上に渡り提供し続けています。
※フォーブス・トラベルガイド詳細はhttps://www.forbestravelguide.com/ をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
≪報道関係者の方からのお問い合わせ先≫
株式会社ホテルオークラ東京 広報担当：本荘
TEL : (03)3224-6731 FAX : (03)3224-6727
関連リンク
公式ウェブサイト
https://theokuratokyo.jp/
インスタグラム公式アカウント
https://www.instagram.com/theokuratokyo/