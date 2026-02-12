こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京慈恵会医科大学附属病院医療連携フォーラムのお知らせ
揺らぐ医療の経済基盤 -今こそ経営を変える勇気を- 制度・政策・現場の三視点で考える、医療の持続可能性
東京慈恵会医科大学附属病院は、医療職を対象とした講演会「医療連携フォーラム」を、2026年3月12日（木）にハイブリッド（会場／オンライン）で開催いたします。 近年の医療機関の経営環境の厳しさが相次いで報じられている中、今回のフォーラムでは「医療経済」について正面から取り上げます。「揺らぐ医療の経済基盤-今こそ経営を変える勇気を-」を主題に、医療経済・医療政策・経営の視点から、現在の医療が直面している構造的課題をともに考える機会といたします。
人口減少や高齢化、財政制約、物価・人件費の上昇、医療資源の地域差など、医療を取り巻く環境は急速に変化しており、医療機関の規模や機能を問わず、経営や運営に対する危機感を抱く状況も。本フォーラムでは、特定の解決策を示すことではなく、現状を正しく共有し、各医療機関が自らの立ち位置を見つめ直すための「問い」を持ち帰っていただくことを目的といたします。演者には、医療の視点に加え、企業経営の視点を持つ「経営のプロフェッショナル」に登壇いただき、社会全体を俯瞰した提言もお話しいただく予定です。
持続可能な医療提供という医療人の使命に向き合い、ともに悩み、ともに考える場となれば幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
開催日時：2026年3月12日（木）19:00〜（講演会19:00〜20:10／懇親会20:10〜21:30）
開催形式：現地開催/オンライン開催 ハイブリッド
参加費：無料
参加申込：添付ポスターに記載のURL、QRコードから 2026年3月5日（木）締め切り
対象：地域医療機関など
主催：東京慈恵会医科大学附属病院（共催：慈恵医師会 後援：港区医師会）
「医療機関の経営実態と課題−令和7年診療所の緊急経営調査より−」
江口 成美 先生（日本医師会総合政策研究機構（日医総研） 主席研究員）
「人的及び物的資源投入、そして生産性の観点から医療をとらえる」
河原 和夫 先生（大久野病院・介護医療院 理事・院長/東京科学大学名誉教授）
「〜企業経営からの提言〜 正解がない時代の経営手法」
渡瀬 ひろみ 氏（株式会社アーレア 代表取締役/学校法人慈恵大学 理事）
【講演会についてのお問い合わせ窓口】
東京慈恵会医科大学附属病院 患者支援・医療連携センター 電話：03-5400-1202
【報道機関からのお問い合わせ窓口】
学校法人慈恵大学 経営企画部 広報課 電話 03-5400-1280 メール koho@jikei.ac.jp
本件に関するお問合わせ先
学校法人慈恵大学 広報課
メール：koho@jikei.ac.jp
電話：03-5400-1280
