こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本獣医生命科学大学が2月20・21日に京都市動物園で「たべるでつながる動物とわたしの世界」を共催 ― 動物の観察や動物について楽しく学べる企画などを実施
日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）は2月20日（金）・21日（土）に、京都市動物園（京都市左京区）において「たべるでつながる動物とわたしの世界」と題したイベントを開催する。これは、日本獣医生命科学大学ワンヘルス・ワンウェルフェアセンターと京都市動物園の共催事業で、主に地域の子どもを対象としたもの。動物の食を主要なテーマに、動物を間近で観察できる企画や動物について楽しく学べる催しなどが行われる。参加無料（別途入園料が必要）、一部の企画は当日に申し込みが必要。
日本獣医生命科学大学は、2025年1月にワンヘルス・ワンウェルフェアセンターを開設。同センターでは「人と動物が健康で幸福に暮すことのできる社会の実現」を目指し、学内外で連携してさまざまな取り組みを推進している。
京都市動物園は1903（明治36）年に、市民からの寄付金を基にして全国で2番目の動物園として開園。京都大学野生動物研究センター（WRC）や京都精華大学、嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学、平安女学院大学などと連携事業に取り組んでおり、2021年には元・京都大学総長の山極壽一氏が名誉園長に就任している。
このたびのイベントの概要は下記の通り。
◆「たべるでつながる動物とわたしの世界」
【期 間】 2月20日（金）〜21日（土）
【場 所】 京都市動物園（MIKKEルーム／レクチャールーム／動物舎前）
・京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内
【参 加】 一部の企画は定員あり。当日、MIKKEルーム前にある申込用紙への記入が必要（先着順）。その他は所定の時間に開催場所に集合。
【参加費】 無料（入園料は別途必要）
【内 容】
《初日》 2月20日（金）
●どうぶつうんこカルタ（11:00〜11:30）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数：15人程度（申込不要）
動物のうんこの主はだれ？ カルタを通して、動物について楽しく学ぶ。
●ウサギとテンジクネズミのフィーダー体験（13:30〜14:00）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数：5組程度（申込不要）
ウサギとテンジクネズミのフィーダー（給餌装置）に食べ物を入れて、間近で食べるところを観察。
《2日目》2月21日（土）
●なりきりごはんタイム！（10:00〜11:00／11:00〜12:00）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数15人（事前予約制：MIKKEルーム前の予約用紙で当日申込、先着順）
動物のお面を作って、サーバル・チンパンジー・ヤギになりきり、ゲーム形式で「食べ物」を獲得して得点を競う。
●ヤギのフィーダー体験（13:30〜13:50）
・場所：おとぎの国グラウンド
・対象人数：最大6組（事前予約制：MIKKEルーム前の予約用紙で当日申込、先着順）
ヤギのフィーダー（給餌装置）に食べ物を入れて、間近で食べるところを観察する。
●どうぶつごはんガイド（13:50〜14:40）
・場所：おとぎの国グラウンド（集合）・チンパンジー舎・サーバル舎
・対象人数：20人程度（申込不要）
おとぎの国周辺からはじまり、草食動物・雑食動物・肉食動物が食べる姿を観察しながらガイドする。
●ヤギクイズ（14:00〜15:30）
・場所：MIKKEルームにある二次元コードを読み取り
・対象人数：制限なし
ヤギのデジタルクイズ。クイズに答えて、おとぎの国グラウンドにいる職員に回答後の画面を見せると景品がもらえる。
●ウサギを間近で観察体験（14:00〜15:30）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数：制限なし
MIKKEルーム内で、ウサギをサークルの中に放し、間近でウサギを観察する。
●卵探しカードゲーム ―あなたの理想の卵パックは？―（13:00〜15:00）
・場所：レクチャールーム
・対象人数：20組程度
ニワトリについてのオリジナルカードゲームでスタッフと勝負。2種類のニワトリ施設で卵を探す。
※イベント開催中の2日間は、定期開催している“テンジクネズミのすきをMIKKE（みっけ）”は行わない。
【URL】
https://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/event/20260201-83507.html
○京都市動物園
https://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/
（関連記事）
・日本獣医生命科学大学が「ワンヘルス・ワンウェルフェアセンター」を設置 〜人と動物が健康で幸福に暮すことのできる社会の実現を目指す〜（2025.01.27）
https://www.u-presscenter.jp/article/12031
▼イベントに関するお問い合わせ先
京都市動物園 生き物・学び・研究センター
Tel：075-771-0210 ※9:00から17:00まで。ただし、動物園休園日を除く。
▼本件に関する問い合わせ先
日本獣医生命科学大学
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
京都市動物園は1903（明治36）年に、市民からの寄付金を基にして全国で2番目の動物園として開園。京都大学野生動物研究センター（WRC）や京都精華大学、嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学、平安女学院大学などと連携事業に取り組んでおり、2021年には元・京都大学総長の山極壽一氏が名誉園長に就任している。
このたびのイベントの概要は下記の通り。
◆「たべるでつながる動物とわたしの世界」
【期 間】 2月20日（金）〜21日（土）
【場 所】 京都市動物園（MIKKEルーム／レクチャールーム／動物舎前）
・京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内
【参 加】 一部の企画は定員あり。当日、MIKKEルーム前にある申込用紙への記入が必要（先着順）。その他は所定の時間に開催場所に集合。
【参加費】 無料（入園料は別途必要）
【内 容】
《初日》 2月20日（金）
●どうぶつうんこカルタ（11:00〜11:30）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数：15人程度（申込不要）
動物のうんこの主はだれ？ カルタを通して、動物について楽しく学ぶ。
●ウサギとテンジクネズミのフィーダー体験（13:30〜14:00）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数：5組程度（申込不要）
ウサギとテンジクネズミのフィーダー（給餌装置）に食べ物を入れて、間近で食べるところを観察。
《2日目》2月21日（土）
●なりきりごはんタイム！（10:00〜11:00／11:00〜12:00）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数15人（事前予約制：MIKKEルーム前の予約用紙で当日申込、先着順）
動物のお面を作って、サーバル・チンパンジー・ヤギになりきり、ゲーム形式で「食べ物」を獲得して得点を競う。
●ヤギのフィーダー体験（13:30〜13:50）
・場所：おとぎの国グラウンド
・対象人数：最大6組（事前予約制：MIKKEルーム前の予約用紙で当日申込、先着順）
ヤギのフィーダー（給餌装置）に食べ物を入れて、間近で食べるところを観察する。
●どうぶつごはんガイド（13:50〜14:40）
・場所：おとぎの国グラウンド（集合）・チンパンジー舎・サーバル舎
・対象人数：20人程度（申込不要）
おとぎの国周辺からはじまり、草食動物・雑食動物・肉食動物が食べる姿を観察しながらガイドする。
●ヤギクイズ（14:00〜15:30）
・場所：MIKKEルームにある二次元コードを読み取り
・対象人数：制限なし
ヤギのデジタルクイズ。クイズに答えて、おとぎの国グラウンドにいる職員に回答後の画面を見せると景品がもらえる。
●ウサギを間近で観察体験（14:00〜15:30）
・場所：MIKKEルーム
・対象人数：制限なし
MIKKEルーム内で、ウサギをサークルの中に放し、間近でウサギを観察する。
●卵探しカードゲーム ―あなたの理想の卵パックは？―（13:00〜15:00）
・場所：レクチャールーム
・対象人数：20組程度
ニワトリについてのオリジナルカードゲームでスタッフと勝負。2種類のニワトリ施設で卵を探す。
※イベント開催中の2日間は、定期開催している“テンジクネズミのすきをMIKKE（みっけ）”は行わない。
【URL】
https://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/event/20260201-83507.html
○京都市動物園
https://zoo.city.kyoto.lg.jp/zoo/
（関連記事）
・日本獣医生命科学大学が「ワンヘルス・ワンウェルフェアセンター」を設置 〜人と動物が健康で幸福に暮すことのできる社会の実現を目指す〜（2025.01.27）
https://www.u-presscenter.jp/article/12031
▼イベントに関するお問い合わせ先
京都市動物園 生き物・学び・研究センター
Tel：075-771-0210 ※9:00から17:00まで。ただし、動物園休園日を除く。
▼本件に関する問い合わせ先
日本獣医生命科学大学
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/