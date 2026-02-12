【甲南大学】中学生を対象としたスポーツクラブ活動が神戸市の「コベカツクラブ」に承認 ― 体操種目として市の東部エリアで初

写真拡大 (全3枚)

甲南大学（神戸市東灘区、学長：中井伊都子）が展開する「KONAN スポーツクラブ」において、2026年度新設の「体操競技ビギナー」コースが、神戸市の中学校部活動地域移行制度「KOBE◆KATSU（コベカツ）」に承認されました。体操競技団体として、神戸市東部エリアで初の承認となります。大学体操競技部と中学生が施設を共有しながら活動することで、互いに刺激し、学び合う、活気ある活動の場となることが期待されます。

《本件のポイント》

・神戸市東部エリアにおける体操競技でのコベカツ承認は初めて

・大学施設を利用し、大学体操競技部と共に活動することで、大学課外活動と地域貢献を両立

・大学生と中学生が互いに刺激し合い、学び合うことに期待

　甲南大学は、青少年の健全な心身の育成と地域社会への貢献を目的に「KONANスポーツクラブ」の活動を行っています。このたび、2026年度新設の「体操競技ビギナー」コースが、神戸市の「KOBE◆KATSU（コベカツ）」に承認されました。市の東部エリアにおいて初の承認となります。

　「体操競技ビギナー」コースは、甲南大学体育会体操競技部の活動時間に、同部と施設・設備を共同で利用しながら活動を行います。大学施設を活用した地域貢献と大学課外活動との相乗効果により、大学体操競技部員と中学生が互いに刺激し、学び合う、活気ある活動の場となることが期待されます。

◆吉本忠弘 全学共通教育センター教授（体操競技ビギナーコースを指導予定） コメント

　体操競技は、日本が世界に誇るスポーツです。神戸市ではこれまで体操競技の普及に止まらず、全国大会、国際大会に出場する選手を輩出してきました。神戸市が培ってきた体操競技の伝統と、甲南大学の環境を融合させ、地域共創で新たなスポーツ文化を築いていきたいと思います。真剣にそして安全に、技を覚える楽しさを味わいましょう！

●KONANスポーツクラブ

　甲南大学リカレント教育センターでは、大学が持っている知的資源（研究内容）、人的資源（人材）、物的資源（施設・設備）を開放し、青少年の健全な心身の育成と地域社会への貢献を目的に、スポーツクラブの活動を行っています。

　https://www.konan-u.ac.jp/education/recurrent/lecture/sports.html

（参考）

・「KOBE◆KATSU（コベカツ）」

　神戸市の中学校部活動地域移行に伴う新制度。市の中学生が、放課後・休日に校区の枠を越えて、スポーツ・文化芸術活動をはじめ、さまざまな活動に参加できる仕組み。

　https://kobe-katsu.smartkobe-portal.com/

▼本件に関する問い合わせ先

甲南学園広報部

住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1

TEL：078-435-2314

メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/