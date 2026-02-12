¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½ÙÂæ¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÄ©¤àÂç³Ø¼õ¸³¡×¤ò¼Â»Ü ¡½ 3·î8Æü¤Ë¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¸þ¤±¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ ¡½
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢½ÙÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÄ©¤àÂç³Ø¼õ¸³¡×¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ö±é¤Î¸å¤Ë¤Ï½ÙÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Û¤«¡¢Æ±Âç¤ÎÆþ»î²Ý¿¦°÷¤ä¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ¥Ö¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢Æþ»î¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¡¦ÂÐºö¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÁ°Í½ÌóÀ©¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Âç³ØÆþ»î¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤Î·¹¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¹â¹»1¡¦2Ç¯À¸¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¡£Áá¤¤»þ´ü¤«¤é¤Î¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Æþ»îÂÐºö¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢½ÙÂæ¤Î¼õ¸³»ØÆ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÄ©¤àÂç³Ø¼õ¸³¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¡£¼õ¸³¤ËºÝ¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦²òÀâ¤·¤¿¤ê¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç³ØÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÈÆþ»îÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÎò»Ë¤ä³µÍ×¡¢Áí¹çÊ¸²½³ØÉô¡¦ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡¢2027Ç¯³«ÀßÍ½Äê¤Î¸ø¶¦ÁÏÂ¤³Ø´Ä¡Ê²¾¾Î¡¦ÀßÃÖ¹½ÁÛÃæ¡Ë¤ÎÆÃ¿§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æþ»îÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼¤È¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼Â»Ü¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¤Ç¡¢½×¹©¤«¤é100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎËÜ´Û¡ÊµìÅçÄÅ²ÈËÜÅ¡¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶µ¼¼¡¦¿Þ½ñ´Û¡¦¿©Æ²¡¦¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î³ØÆâ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Æþ»î²Ý¤Î¿¦°÷¤¬Æþ»îÀ©ÅÙ¤ä¾©³Ø¶â¤Ê¤É³ØÀ¸À¸³èÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¶µ°÷¤¬³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æþ»îÂÐºö¹ÖºÂ¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÄ©¤àÂç³Ø¼õ¸³¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î³èÆ°µÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡ä¤Î»²²Ã¥·¡¼¥ë¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¡Á16:00
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¡¡À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ3-16-21¡Ë
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û
¡¡²¼µURL¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¡¡https://www.ocans.jp/seisen-u/schedule?fid=jts1suyh
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
¡¦13:00¡Á13:45¡¡Áí¹ç¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
¡¦14:00¡Á14:45¡¡¿Æ»Ò¤ÇÄ©¤àÂç³Ø¼õ¸³
¡¦14:00¡Á14:30¡¡Æþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡
¡¦15:00¡Á15:30¡¡Æþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¢
¡¦13:00¡Á16:00¡¡¸ÄÊÌÁêÃÌ
¡¦13:30¡Á15:30¡¡ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢¡¼
¡¡¢¨¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤±¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¡£
¡¡¢¨Æþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡¢¤ÏÆ±¤¸ÆâÍÆ¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡ä
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³Ø¤ÓÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤äÆþ»îÂÐºö¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ê¼õÉÕ¤ÇÇÛÉÛ¡Ë¤ËÅ½¤ë»²²Ã¥·¡¼¥ë¤¬¤â¤é¤¨¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î³èÆ°µÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò»²¾È¡£
¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/admissions/event/opencampus/20260308.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý
µÜß· ÌïÀ¸
TEL¡§03-3447-5551
FAX¡§03-5421-3469
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
