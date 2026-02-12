EV化とコネクテッド化が需要を加速：自動車用水晶振動子・発振器市場、年平均18.2%成長予測
自動車用水晶振動子と発振器とは、車載電子機器において、安定した基準クロック信号を生成・供給するためのタイミングデバイスである。水晶振動子は圧電素子である水晶を用いて正確な周波数を発振させる部品であり、発振器はこの振動子に回路を組み合わせて信号として出力する機能を持つ。近年の自動車は、高度な電子制御ユニット（ECU）、運転支援システム（ADAS）、車載ネットワーク、インフォテインメントなど、複数の高精度・高信頼性を求められるサブシステムで構成されており、それぞれの機器間での同期制御において極めて正確なタイミング信号が不可欠である。したがって、過酷な温度環境や振動、電磁ノイズの中でも安定性を保つ自動車用水晶振動子と発振器は、車載用電子部品の中核をなす存在である。
自動車産業の電子化が急速に進む中、水晶振動子および発振器の役割は単なる「時刻管理」から「制御中枢の心拍」へと変化している。特にADASや自動運転技術の普及に伴い、ミリ秒単位の制御遅延が事故リスクに直結する場面が増えており、各モジュール間での高精度な同期が要求されている。そのため、温度特性の安定性、低ジッタ性能、電磁耐性を備えた水晶デバイスの採用が拡大している。また、電動化（EV化）やコネクテッドカーの発展により、従来以上に多くのECUが搭載されるようになり、それぞれに対応する周波数帯や小型・薄型へのニーズも高まっている。このように、製品の多様化と高機能化が進行する中で、タイミングデバイスも「汎用品」から「カスタム化・高信頼化」が求められる領域へと進化している。
車載部品としての水晶振動子と発振器には、一般民生用や通信機器用にはない厳格な評価基準が存在する。極端な高温・低温環境、振動・衝撃への耐性、10年以上にわたる安定動作といった条件を満たすことが求められ、製品設計・製造プロセス・品質保証体制の全てにおいて高水準が要求される。さらに、安全性が直接問われるブレーキ制御やステアリング制御などの領域では、冗長構成や自己診断機能を備えた高信頼性設計が不可欠である。そのため、従来型の水晶振動子だけでなく、TCXO（温度補償型水晶発振器）やVCXO（電圧制御型水晶発振器）、さらにはMEMS発振器との比較選定が進められており、用途ごとに最適なタイミングソリューションの構築が求められている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車用水晶振動子と発振器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/315730/automotive-quartz-crystal-and-oscillator）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが18.2%で、2031年までにグローバル自動車用水晶振動子と発振器市場規模は17.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 自動車用水晶振動子と発振器世界総市場規模
図. 世界の自動車用水晶振動子と発振器市場におけるトップ31企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自動車用水晶振動子と発振器の世界的な主要製造業者には、NDK、TXC Corporation、Seiko Epson Corp、Kyocera、Daishinku Corp (KDS)、TKD Science、JGHC、Harmony、Diodes、Murataなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約77.0%の市場シェアを持っていた。
