CNCウォーム研削盤の世界市場2026年、グローバル市場規模（最大工作物芯間距離1000ミリ以下、1000ミリ以上）・分析レポートを発表
2026年2月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「CNCウォーム研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、CNCウォーム研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界におけるCNCウォーム研削盤市場の現状と将来展望について、定量分析および定性分析の両面から包括的に整理した内容です。CNCウォーム研削盤とは、数値制御技術を用いてウォームなどの部品を高精度に研削加工する工作機械です。
多軸同時制御が可能な高度な制御装置を搭載しており、研削工程における精度と安定性を高い水準で維持できます。機械製造分野におけるウォーム加工に広く用いられ、駆動系部品の品質向上に不可欠な設備です。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界のCNCウォーム研削盤市場規模は、2024年時点で約10億8000万米ドルと評価されています。今後も製造業の高度化や精密加工需要の拡大を背景に、市場は堅調に成長すると見込まれており、2031年には約15億2200万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は5.1パーセントであり、自動車産業や一般機械分野での設備投資が市場成長を支えています。また、各国の関税制度や産業政策の変化が、地域別の競争構造や供給網の安定性に影響を与えています。
________________________________________
技術的特徴と市場背景
CNCウォーム研削盤は、複雑な形状を持つウォーム部品を高精度かつ安定的に加工できる点が大きな特徴です。近年は駆動装置の高性能化や静音化が求められており、ウォーム部品の加工精度に対する要求水準も高まっています。
その結果、従来型設備から高性能なCNC機への更新需要が増加しています。一方で、装置価格の高さや導入時の技術要件が、一部市場では導入の障壁となる場合もあります。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、KASHIFUJI WORKS, LTD、Monnier Zahner、Mikromat GmbH、Doimak、Matrix Precision CO.,LTD.、Reishauer、Karats Precision, Inc、JUNKER、CQME Holroyd Precision、Qinchuan Machine Tool などの企業が参入しています。
各社は加工精度、機械剛性、制御性能、アフターサービス体制を競争軸として市場での地位確立を図っています。本レポートでは、これら企業の販売数量、売上高、価格帯、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点での市場占有状況を明らかにしています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、最大加工中心距離が1000ミリメートル以下の機種と、1000ミリメートルを超える機種に分類されます。前者は汎用性が高く、多様な部品加工に対応できる点が強みです。後者は大型部品や高負荷用途に適しており、特定分野での需要が安定しています。
用途別では、自動車分野と一般機械分野に分けて分析されており、特に自動車分野では高精度部品需要を背景に堅調な成長が見込まれています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。欧州は高精度工作機械分野での技術蓄積があり、安定した市場を形成しています。
